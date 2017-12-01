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Александр Хроленко, обозреватель МИА Россия сегодня

Новый ракетный пуск КНДР - принуждение Запада к миру

© Photo: из личного архива
Колумнисты
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Возможно, мировому сообществу следует хотя бы на время оставить в покое КНДР и обратить внимание на более крупные и агрессивные ядерные государства Запада

Северная Корея успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Hwasong-15, которая за 53 минуты достигла высоты 4475 км и вернулась на поверхность Земли в 950 километрах от точки старта (в исключительной экономической зоне Японии).

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© Sputnik/ Александр Натрускин
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Принципиальны и очевидны здесь три момента. Во-первых, мобильные ракетные комплексы делают ядерное оружие КНДР практически неуязвимым для противника (как минимум, до старта). Второе: по настильной траектории МБР способны поразить цели на расстоянии до 13 тысяч километров от Корейского полуострова. И в-третьих, если Вашингтон продолжит разговор с Пхеньяном исключительно с позиции силы, вполне вероятен ядерный ответ по объектам на материковой части США.

При этом многочисленные резолюции ООН на МБР Hwasong-15 технологически не повлияют. Вопреки санкциям, северокорейские ракеты берут новые высоты. Более того, возобновление ракетных пусков может быть реакцией на внесение американцами КНДР в список стран, помогающих терроризму.

Между тем, Пхеньян подчеркнул, что испытание не угрожает безопасности соседних государств, всё под контролем. Американский президент Дональд Трамп, который ранее угрожал КНДР "огнем и яростью", на сей раз взвешенно заявил журналистам: "Мы позаботимся об этой ситуации". Пентагон отметил, что запуск северокорейской ракеты угрожает всему миру. Представитель исследовательского Центра Джеймса Мартина в городе Монтерее прокомментировал: "Северная Корея только что продемонстрировала: в радиусе действия ее ракет сейчас находятся Вашингтон, округ Колумбия, и большая часть восточного побережья США".

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© Sputnik/ Александр Натрускин
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В ответ на убедительную демонстрацию боевого потенциала КНДР Южная Корея провела свои испытания ракет (дальность поражения от 57 км до 1000 км) на суше, в море и воздухе. Однако сравнение не в пользу Сеула.

Не берущиеся подачи

В мире немногие разделили радость относительно северокорейского "исторического успеха в завершении ядерного вооружения государства". МИД РФ выразил озабоченность, призвал КНДР прекратить ракетно-ядерные испытания, и предложил всем сторонам конфликта безотлагательно приступить к реализации российской "дорожной карты".

Япония и Южная Корея назвали ракетный пуск провокационным и неприемлемым, заявили решительный протест, инициировали экстренное заседание Совета Безопасности ООН (состоится в 00.30 мск в четверг).

Громких заявлений много. Бесспорно одно: с военной точки зрения Северная Корея — очень серьезный противник, легких миссий Пентагону и американским союзникам не обещает. Достижение МБР Hwasong-15 точки в 4475 км над Землей — технологическая вершина, доступная немногим государствам, демонстративное унижение Запада (и части подчиненного ему Востока), принуждение к миру.

Вид на Белый дом в Вашингтоне
© Sputnik/ Владимир Астапкович
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Заметим, расстояние от Пхеньяна до Вашингтона ракета Hwasong-15 способна преодолеть как в восточном, так и в западном направлениях (на высотах, недосягаемых для американской системы ПРО в Европе). Северокорейская ракета может нести "сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку" и, вероятно, остудит горячие головы в Пентагоне.

Напомню, в июле и сентябре КНДР испытала две ракеты Hwasong-14 и одну Hwasong-12. Последняя перелетела через территорию Японии на высоте 550 км, а самая дальнобойная американская зенитная управляемая ракета SM-3 имеет потолок 250 километров.

ПРО Японии обеспечивается кораблями с американской системой "Иджис" (ракетами заатмосферного перехвата SM-3). Кроме того, имеются установки "Пэтриот-3" (PAC-3) для поражения ракет в пределах атмосферы. При радиусе захвата цели в 500 километров система "Иджис" просто не дотягивается до ракет КНДР. Эффективность американской ПРО на участке нисходящей траектории также не доказана.

По информации министра обороны Японии, северокорейская ракета Hwasong-12 преодолела 1180 км за 14 минут, то есть со скоростью более 5000 км в час, а это очень близко к гиперзвуковому диапазону (6150 — 12300 км в час).

Развернутая в Южной Корее американская система ПРО THAAD, вроде бы, эффективна на высотах до 150 километров при дальности 200 километров (то есть на восходящем или нисходящем участках баллистической траектории), но в боевых условиях не проверена. Очевидно, США, Японии и другим американским союзникам нечего противопоставить баллистическим ракетам КНДР.

Баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Пуккыксон-1 Корейской народной армии во время парада
© Sputnik/ Илья Питалев
КНДР о новых санкциях: США ждет великая боль и страдания

А Пхеньян демонстрирует вертикальные не берущиеся "подачи" в стремлении к прочному миру на Корейском полуострове. Траектории ракет агрессора выглядят иначе.

Санкции не по адресу

Очевидно, потенциал санкций в отношении Пхеньяна исчерпан. "Освободительная" война Соединенных Штатов — не вариант, американцы прошлую не завершили (активная фаза шла в 1950-1953 годах). Сегодня под предлогом защиты от северокорейской военной угрозы в Южной Корее постоянно размещены более 28 тысяч американских военнослужащих, и все же для Вашингтона время диалога на Корейском полуострове с позиции силы безвозвратно ушло. Подобные эксперименты чрезвычайно опасны.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту разумную инициативу проигнорировали. Совет Безопасности ООН ввел новые санкции (Резолюция 2375), ограничивающие экспортно-импортные возможности Северной Кореи. И Пхеньян продолжает развивать ракетную программу, несмотря на недовольство мирового сообщества.

Виктория Легранова
© Photo: mirnov.ru
Противостояние США-КНДР: что будет с Молдовой в случае ядерной войны

На фоне провокационных американо-южнокорейских учений в КНДР возобновили переработку ядерного топлива для производства оружейного плутония. И очередное испытание ракетного оружия — жесткий военно-политический сигнал США и их региональным союзникам: руки прочь от Пхеньяна! А кто-то ожидал северокорейских парламентеров с белым флагом?

Ранее главная северокорейская газета "Нодон синмун" отмечала: "Американцам следовало бы знать, что они не смогут удивить нас ни экономическим давлением, ни военными угрозами и не собьют нас с выбранного нами же самими пути… Трагедия в том, что США все еще совсем не знают нашей мощи и воли… Если США в конце концов потеряют рассудок и атакуют нас, мы готовы научить их хорошим манерам ядерными и стратегическими вооруженными силами, которые мы детально демонстрировали".
Пхеньян честно и неоднократно предупреждал о деструктивности силового подхода. Если США и их союзники расширят спектр военно-политического давления, а Совет Безопасности ООН снова пойдет по пути ужесточения экономических санкций, это не принесет мира на Корейский полуостров.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Новый ракетный пуск КНДР, аналитика, КНДР, Политика
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