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Стенд с логотипом компании Газпром

Как Вашингтон сам себя российским газом высек

© Sputnik/ Максим Блинов
Колумнисты
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Геворг Мирзаян
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В Европе многие не понимают, почему они должны становиться спонсорами для американских газодобывающих компаний, покупая с точки зрения логистики поставок дорогой американский газ, и чем больше Европа будет этих вопросов задавать, тем лучше будет Москве

По плану

Проекты строительства "Северного потока-2" (СП-2) и "Турецкого потока" (ТП) пусть и не гладко, но все-таки продвигаются. Шероховатости возникают из-за переговоров с Брюсселем.

"Пока нет договоренностей с Европой о функционировании второй нитки "Турецкого потока" (первая идет в Турцию). Поэтому вторую строят специально медленнее, чтобы было время для диалога с европейцами. Возможно, ее даже бросят напрямую к берегу Болгарии" — сказал Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Из-за проблем в турецко-европейских отношениях у маршрута через Турцию появились новые риски.

Виктор Парликов
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Охладит ли дома молдаван "Северный поток"

А с "Северным потоком" возникают дополнительные проблемы, связанные с получением разрешений на прокладку. Так, 30 ноября парламент Дании принял закон, который позволяет местному регулятору отказать в разрешении на прокладку трубы в территориальных водах страны по соображениям национальной безопасности и внешней политики. Ранее аргументом могла быть только реальная безопасность окружающей среде.

В Москве, впрочем, готовность Дании потерять доходы от проекта уважают и не собираются как-то на датчан давить (например, указывать на то, что заявка была подана в 2017 году и закон обратной силы не имеет). Территориальные воды страны попросту обойдут. А так во втором квартале 2018 года оператор проекта СП-2 компания Nord Stream 2 AG рассчитывает получить все разрешения на прокладку трубы. "В целом успешное завершение СП-2 остается высоковероятным. При этом сроки могут быть пересмотрены по причине возможной корректировки трассы маршрута. "Газпром" также может пойти на уступки в вопросе эксплуатации трубопровода, подчинившись положениям третьего энергопакета ЕС либо частично их имплементировав в отношении данного проекта", — пояснил Sputnik сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Открытие газопровода Северный поток в Германии
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Открытие газопровода "Северный поток" в Германии

И тут "Баба Яга" еще раз заявила свой протест. В Вашингтоне дали понять, что всеми силами будут мешать российским трубопроводным инициативам.

"Мы согласны со многими из наших европейских партнеров в том, что проект "Северный поток–2" и многоканальный "Турецкий поток" могут усилить доминирование России на газовых рынках Европы, – заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. – Они сократят количество возможностей для диверсификации природных ресурсов, создадут риски для безопасности в и без того напряженном Балтийском регионе и приблизят Россию к цели пошатнуть положение Украины, лишив ее роли транзитной страны при поставках российского газа в Европу, что вызывает у нас особое беспокойство".

Честный разговор

Эксперты не склонны преувеличивать значимость подобных слов.

"Заявление – одно из множества, которые были сделаны представителями Госдепартамента за последние годы. Оно не первое и, очевидно, не последнее. Можно констатировать, что политика администрации Трампа в вопросе СП-2 полностью повторяет линию предыдущей администрации. Наибольшую угрозу представляют не заявления, а пакет санкций, которым может воспользоваться президент США. Однако в этом вопросе пока нет ясности", — считает Марунич.

Строительство газопровода Южный поток / Începutul construcției gazoductului South Stream
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Молдова, "Северный поток – 2" и "Южный поток": откуда брать газ

Но заявление все-таки очень показательное, и, как ни странно, выгодное Москве. Просто потому, что им Вашингтон сам себя дискредитирует лучше, чем это сделала бы сотня российских хакеров или агент "Рыжик", засевший в Белом доме.

Во-первых, оно противоречит математике. "Хизер Науэрт говорит о том, что газопровод приведет к увеличению зависимости Европы от российского газа, но это не так. Зависимость может увеличиться только от новых объемов поставки. А в реальности по потокам пойдет тот газ, который идет через Украину", — поясняет Игорь Юшков.

Смысл многомиллиардных трат России на постройку СП-2 и ТП был не в увеличении объемов поставки, а в изменении маршрута на более безопасный (транзит через Украину постоянно находится под угрозой срыва, как из-за действий отдельных украинских группировок или официального Киева, так и по причине колоссальной изношенности украинской газотранспортной системы) и более дешевый.

Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Cтроительство газопровода "Северный поток" (Nord Stream)

У того же, например, "Турецкого потока" есть четкое экономическое обоснование.

"Да, российские расходы на проект составят 6 миллиардов долларов, однако они окупятся за 5-7 лет. Общие ежегодные расходы на транспортировку 31,5 млрд кубометров газа по южному направлению с использованием "Турецкого потока" составят около 338 млн долларов. Затраты по украинскому маршруту при тех же объемах и конечных получателях — 1,2 миллиарда долларов с учетом контрактных тарифов и 1,5 миллиарда при новых ставках украинского транзита", — говорит Дмитрий Марунич.

Во-вторых, Хизер Науэрт дала понять, что ее беспокоят не столько рыночные вопросы (например, европейская энергобезопасность или стремление Москвы снизить свои транзитные расходы и риски), сколько политические моменты – интересы украинского бюджета. И дело тут даже не в том, что в либерально-рыночной экономике таких аргументов быть не должно (так американцы сами всех учили). А в том, что, по мнению американцев, ради сохранения в украинском бюджете 2 миллиардов долларов от транзита Москва (поставщик газа) и Европа (потребитель) должны брать на себя дополнительные риски. Россия не подписывалась быть спонсором постмайданной Украины, тем более за счет своих интересов. Европа тоже не горит таким желанием.

Строительная площадка газопровода Северный поток
© Sputnik/ Михаил Фомичев
Строительная площадка газопровода "Северный поток"

Наконец, в-третьих, заявления американцев представляют из себя акт нечестной конкуренции (которой тоже не должно быть в рамках навязываемого США либерального миропорядка). Строительство СП2 и ТП действительно сократит возможности для диверсификации поставок газа в Европу – ведь при таких дешевых и надежных вариантах сложно найти в себе силы и покупать гораздо более дорогой и сложный с точки зрения логистики поставок американский сжиженный природный газ (СПГ). На сегодняшний день, при нынешних ценах, целый ряд проектов по поставкам СПГ в Европу уже признаны нерентабельными. В Европе многие не понимают, почему они должны становиться спонсорами для американских газодобывающих компаний, почему за их счет должны окупаться американские вложения в сланец. И чем больше Европа будет этих вопросов задавать, тем лучше будет Москве.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
сланец, сжиженный газ, газ, Турецкий поток, Северный поток-2, США, Россия, Европа
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