Фильм "История Молдовы" – окно в наше прошлое

Торжественный прием в честь 100-летия провозглашения Молдавской демократической республики состоялся в Кишиневе, во Дворце республики.

Дата с двойным дном

Эта дата, предлагаемая сегодня некоторыми политиками для включения в официальный праздничный календарь страны, получила в нашем обществе статус противоречивой, если говорить о ее значении для народа Молдовы.

С одной стороны, второго декабря 1917 года был осуществлен акт возрождения молдавской государственности, причем, сделано это было в весьма сложное время — еще шла Первая мировая война, в России уже случился Октябрь, а в бывшей Бессарабской губернии царил полный хаос, и во многих населенных пунктах реальной власти вовсе не было.

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С другой же стороны, не прошло и недели с момента провозглашения МДР, как Сфатул Цэрий, официально главный апологет новой республики, начал переговоры с Румынией о вводе войск. Итогом мимолетного, с точки зрения истории, существования МДР стала якобы легитимная, проголосованная под дулами орудий оккупация Румынией Бессарабии.

© Sputnik/ Алексей Даничев Чешская Молдавия: что мы об этом знаем

Главное событие

Здесь эту тему можно оставить, давая возможность специалистам дискутировать о ней на различных площадках (ибо поговорить действительно есть о чем). Главным же событием торжественного приема в честь 100-летия МДР стала премьера второй части документально-художественного фильма "История Молдовы".

Напомним, что в первой части фильма зрители смогли узнать о доисторическом периоде нашей земли, а также о том, что происходило здесь в доантичную и античную эпоху. Перед аудиторией предстали геты и скифы, греки и римляне. Многое было рассказано и о знаменитой археологической культуре Кукутень-Триполье и жителях той эпохи, а также о загадочном культе гето-дакийского бога Замолксиса.

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Во втором разделе трехсерийной киноленты речь пошла преимущественно о средневековом молдавском государстве, его развитии, борьбе с захватчиками. Повествование началось с предпосылок возникновения Молдовы, которые уходят корнями в Великое переселение народов, а именно — в период миграции венгров в Европу и основания венгерского королевства. Ведь именно расширение этого средневекового государства дало толчок к возникновению Молдавского княжества.

Один за другим предстали перед зрителями основные вехи истории Молдовы — периоды правления известных господарей, победы над турками-османами, Прутский поход Петра Первого и Дмитрия Кантемира, дальнейшие русско-турецкие войны. Завершил фильм рассказ о присоединении Восточной Молдовы к России в 1812 году.

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Все это было представлено в виде увлекательных рассказов историков Молдовы, Румынии, России и Украины, съемок в Старом Орхее, Львове, Рэдэуць, Сучаве, Байе, Белгороде-Днестровском и т.д. Удачные анимационные вставки и хорошо поставленные художественные, в том числе и батальные сцены, органично дополняли повествование. Правда, не обошлось без огрех. В частности, в сцене, изображающей схватку русских и осман в ходе войны 1806-1812 годов, люди на экране одеты в форму, которая была введена на несколько десятков лет позже. Например, фески стали элементом османской военной формы только в 1828 году. А мелькающие на экране винтовки, перезаряжающиеся с казенной части, были введены в широкое пользование только в середине XIX века. Да и в рукопашную тогда ходили со штыками на ружьях, а на экране мы видим солдат, сошедшихся вплотную, без них. Ну да мелочи все это.

© Sputnik/ Тарас Литвиненко Король Артур – родом из Молдовы

Пустите детей к экранам!

В целом же фильм "История Молдовы", — две первые его части, которые уже посмотрели зрители, — можно назвать более чем удачным. Как с художественной, так и с информационной точки зрения. Здесь и простота и доступность изложения сложнейших для изучения исторических проблем, и лучшие приемы создания современных научно-популярных передач по образцу продукции международных телеканалов. Такой продукт может занять достойное место в сетке вещания, например, History или National Geografic. То, что рассказано на экране, без справочника и энциклопедии поймут взрослые и дети, жители Молдовы и граждане других стран, никак не знакомые с нашим краем и его народом.

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К тому же это первый в своем роде документально-художественный фильм об отечественной истории, созданный в Молдове. Сделан он с профессионализмом и любовью. Все главные события описанного периода в нем есть и, что главное, они поданы с позиции, отражающей значение молдавского государства и молдавского народа в нашей истории, в прошлом соседних государств и в целом в судьбе всего географического региона.

И, конечно же, этот фильм просто необходимо посмотреть нынешним школьникам — тем, кому на уроках истории через официально заверенные министерством учебники вот уже четверть века вдалбливают императивы совершенно другой страны и другого народа. Тем самым, рождая в молодых гражданах Молдовы громадный комплекс неполноценности, позволяющий с легкостью расстаться с корнями, памятью о предках, родной страной.

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