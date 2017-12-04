Омертвевшие души - живые мертвее мертвых

Заголовок - не литературная ошибка, а суть гоголевского произведения "Мертвые души". Российский гениальный писатель Николай Васильевич Гоголь стал известен и любим читателями всего мира. Его творческий голос громко звучит и сегодня на все будущие века. Кому-нибудь покажется - зачем говорить о том, что знает все человечество?

Нужно, потому что каждое прочтение его произведения или его постановка — это новый Гоголь, — всегда неожиданный, великий прорицатель человеческих душ, их величия и мерзости. Он провидец всего, что есть и, не дай Бог, будет еще на нашей маленькой планете.

Он предупреждает и наглядно показывает, как могут и превращаются люди в зверей, палачей, извергов, и что несут они человеческому будущему.

Все это смысл не только народной драмы "Мертвые души", но и всего его творчества. Потому и случилось невероятное — он из своего "Далёка" перекликается с нашим настоящим и, увы, недавно близким.

"Люди, будьте бдительны!", — это призыв чехословацкого антифашиста Юлиуса Фучика времен Великой Отечественной. С этим призывом обратился к человечеству и Юрий Хармелин.

© Facebook / Михаил Давыдов Спектакль театра "С улицы Роз" "Мертвые души", режиссер Юрий Хармелин

Юрий Хармелин — бог сцены

Его таланту все подвластно. Постичь глубину творчества великого Гоголя, сказать об этом языком театра и сделать это понятным, волшебным для зрителей, тонко и ярко вязать ткань сложнейшего полотна постановки. Этот дар дан талантливейшему, самобытному режиссеру, педагогу и Человеку с большой буквы Юрию Хармелину.

Гоголь языком сцены

Предупреждение из прошлого, которое, не дай нам такое, будущее.

Итак, отставной чиновник Чичиков решил совершить, по его мнению, "гениальное" преступление — скупить "мертвые души", которые числятся еще живыми в хозяйствах помещиков заурядного провинциального городка. Тем самым, он совершает преступление в рамках государственного закона. Он хочет по дешевке выманить у жадных, корыстных, жестоких мучителей крепостного крестьянства, надеясь хорошо заработать. Чичикова сыграл замечательный актер театра "С улицы Роз" Василий Павленко.

Все, что было, все, что было, — никуда не уплыло

Многое оттуда приплывает сюда к нам: характер, жадность, взяточничество, аферизм, равнодушие к народу и вечное желание самообогащения за чужой, а чаще — государственный счет.

Обманутые — ничуть не лучше… Об этой постановке можно говорить и писать бесконечно.

И все равно остаются чувства недосказанными. Так виртуозно, тонко продуманно и проникновенно раскрыл смысл произведения режиссер-постановщик Юрий Хармелин.

Гоголя ставят нечасто. Воплощать его на сцене — работа скрупулезная и тончайшая. И редко, где можно увидеть такое понимание смысла текста и найти рисунок постановки, дабы передать его на сцене.

Двенадцать лет фестивалю, а все, как вновь

Юрий Хармелин это умеет. Его талант известен во многих странах. Недаром же, именно его постановка открывает двенадцатый международный театральный фестиваль — Лабораторию камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест. Рампа. РУ".

Этот фестиваль придуман Хармелиным. Но откликнулись на него театральные деятели, представители руководства, образования, культуры, знаменитые артисты московских и других театров, общественные деятели и просто люди, любящие театр, режиссеры и артисты театра "С улицы Роз".

В этом действе приняли участие посланцы — Молдовы, России, Германии, Беларуси, Казахстана, Армении, Израиля, Латвии, Швейцарии, Украины, Испании и многих других стран.

Театр "С улицы Роз" до сих пор без здания — кто поможет>>>

Что увидели зрители и как реагировали

Зрители увидели то, что им показали — искусство, талант, индивидуальность режиссера-постановщика и его актеров, взращенных в театре "С улицы Роз". Все представители гоголевской "повести народной драмы", — "золотая молодежь" своего времени. Постановка приурочена к 175-летию первой публикации.

"Хорошие ребята", — говоря современным языком, можно было бы назвать их даже "близнецы-братья". Но уж больно обманывают друг друга и жестоко обращаются сами с собой.

Итак, здравствуйте. Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Кишинев с частным визитом посетил… Николай Васильевич Гоголь

Кто в мире, читающий Гоголя, не знает этих палачей и убийц крепостных крестьян? В замысле Юрия Хармелина и в ярком исполнении артистов театра они еще страшнее и выпуклее, чем мы могли представить. Чего стоят реверансы, коленопреклонение, слащавость до приторности, елейные слова — все, дабы переиграть, обдурить и зажать свою копеечку. Коробочка, та другая, берет измором и талантливым исполнением повторяющегося каждый раз образа бедной, несчастной женщин, типа — "помогите бедняжке!".

Чего стоит Собакевич и Плюшкин — скабрезность, дикая жадность, жестокость палачей, забивающих, убивающих, морящих голодом своих крестьян. Они гордятся этим, радостно говорят, сколько душ загубили. А какие мастера своего дела были — хвалятся они собой. Один лучше другого. Здесь счет у помещиков идет на сотни. Зато, как ценят, с какой болью в голосе продают своих мертвых.

© Facebook / Юрий Хармелин Спектакль театра "С улицы Роз" "Мертвые души", режиссер Юрий Хармелин

И опять Чудо — все эти персонажи на театральной сцене сыграны одним артистом — Богданом Хорохориным. Все такие разные и такие одинаковые, такие мерзкие и такие индивидуальные. Образы-метафоры — зло, человеконенавистничество, жестокость, жадность, лицемерие. Все они — мертвее мертвых. Все они хуже тех, кого уничтожили. Образцы продукта крепостничества и знаковость отраженного их мира, в котором живут.

И один вывод — "Люди, будьте бдительны!"

Не родите и не пропустите трагедии мертвых душ, выдающих себя за владык мира.

Вот, что хотел донести до нас замечательный артист Богдан Хорохорин.

И в каждой роли — перевоплощение, большой талант и школа потрясающего режиссера-постановщика Юрия Хармелина.

Спасибо, мастер!