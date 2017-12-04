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Тирасполь, Приднестровье

Кишиневское "Видение"

© AFP/ DANIEL MIHAILESCU
Колумнисты
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Сергей Маркедонов
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Колумнист Sputnik попытался найти ключ к объяснению того, почему затянулось урегулирование приднестровского конфликта, несмотря на то, что недостатка в проектах мирного решения этого противостояния не наблюдается

Не успели утихнуть страсти по поводу очередного раунда переговоров по приднестровскому урегулированию в Вене, как в фокусе информационного внимания оказался проект правительства Республики Молдова, посвященный путям и методам реинтеграции Приднестровья в общее политико-правовое пространство единой страны. Этот план, хотя и не был обнародован официально, уже попал в распоряжение журналистов и получил негативную оценку со стороны молдавского президента Игоря Додона. Не исключено, что его обсудят в рамках предстоящего министериала ОБСЕ в Австрии.

День города Тирасполь 2017
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Приднестровский вопрос – в час по чайной ложке

Приднестровский конфликт развивается уже более четверти века. За все это время было предложено немало различных вариантов его разрешения, как на официальном, так и на общественном уровне. Чем объяснить такой всплеск интереса к этой проблеме сейчас? Может ли инициатива молдавского правительства получить некоторое продолжение в свете недавних договоренностей, достигнутых в Бендерах между представителями Кишинева и Тирасполя?

Подготовленный экспромт

Думается, появление "Видения процесса урегулирования приднестровского конфликта и реинтеграции Республики Молдова" (именно так называется правительственный проект, состоящий из 12 разделов) не является каким-то экспромтом. Как минимум, этот "сюрприз" тщательно подготовлен.

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В наступающем году страна вступает в избирательную кампанию по выборам в высший законодательный орган страны. В условиях парламентской республики, каковой является Молдова, именно это событие, а не избрание президента, является главным событием политического цикла. От раскладов в парламенте зависит и формирование кабинета министров, и не исключено, что и поправки в Конституцию страны, а также корректировка внешнеполитического курса.

Tiraspol, the capital of Transdniestr
© AFP/ DANIEL MIHAILESCU
Приднестровское урегулирование: новая перезагрузка

В данной ситуации проправительственные силы готовятся представить свое видение ситуации в Приднестровье. Это тем более важно, что они, как минимум, до недавних бендерских договоренностей, упустили инициативу на этом направлении.

Урегулирование многолетнего конфликта на Днестре стало своеобразным ноу-хау прошлогодней президентской кампании Игоря Додона (первых всеобщих выборов главы государства за 20 лет). Практически сразу же после инаугурации он форсированным маршем стал выстраивать отношения с вновь избранным руководителем Приднестровья.

Однако на практике оказалось, что Додон во многом переоценил свои возможности, поскольку президентские полномочия в парламентской республике не таковы, чтобы монополизировать такие важные сферы, как внешнеполитический курс и конфликтное урегулирование. И это не говоря уже о факторах неформального влияния, которые в молдавской политике важны не менее (если не более), чем нормы Конституции. 

Постепенно проправительственное большинство отошло от потрясения, вызванного прошлогодней победой лидера Партии социалистов, и перешло в контрнаступление. Оно показало, что наряду с критикой Додона за его якобы "неконституционные действия" и "превышение полномочий", обладает инструментами для формирования своей повестки дня на приднестровском направлении.

Это, среди прочего, и форсирование кооперации с Украиной, что привело к открытию совместных контрольно-пропускных пунктов, и активизация собственного участия в переговорном процессе. В таком контексте появление некоего документа, претендующего на системное видение перспектив приднестровского урегулирование, было лишь делом времени.

Диагностика конфликта

Пересказывать восьмистраничный проект в формате одной статьи вряд ли имеет смысл. Гораздо более продуктивной задачей является рассмотрение узловых моментов "Видения".

Город Тирасполь
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Додон: проект правительства по Приднестровью требует доработки

Прежде всего, следует обратить внимание на "диагностическую часть" документа, ведь от уяснения первопричин нынешней болезни зависит, в первую очередь, и качество ее лечения. На взгляд авторов правительственного проекта, приднестровский конфликт "менее сложный" по сравнению с другими постсоветскими противостояниями, поскольку в нем "не существует каких-либо религиозных или межэтнических противоречий".

Данный тезис стар, как сам конфликт. Действительно, в отличие от Нагорного Карабаха, Абхазии или Южной Осетии на Днестре не было тысяч беженцев и перемещенных лиц и этнических чисток.

Но возникает непраздный вопрос, почему же до сих пор эта "простая" политическая головоломка не разрешена. Наверное, готовый ответ в таких случаях всегда имеется. Не будь Россия столь активна в поддержке непризнанной республики, она давно бы была частью единой Молдовы. 

Между тем, позиция Москвы на протяжении всего постсоветского периода никогда не была константой, она менялась в зависимости от позиций Кишинева, Тирасполя, Киева, западных партнеров России.

Можно вспомнить и сложные, а порой и конфликтные отношения между руководством Приднестровья и 14-й армии, дислоцированной на ее территории, и неготовность Москвы применить на Днестре абхазско-югоосетинский или крымский сценарий. И, напротив, ее готовность продолжать переговоры в многостороннем формате, несмотря на ухудшение отношений с Западом или Украиной, активно вовлеченной в процесс урегулирования.

Осталеп: разговоры о "самоопределении" Приднестровья не имеют смысла>>>

Заметим также, что в паре Тирасполь-Москва зачастую причина и следствие путаются. Однако стоит иметь в виду, что не столько РФ заинтересована в сохранении пророссийского анклава на Днестре, сколько жители полиэтничного Приднестровья имеют интерес к стратегическому взаимодействию с Россией. И эта приверженность России сохранялась даже тогда, когда Москва утрачивала интерес к Приднестровью.

Политическое танго не для одного

И вот здесь кроется ключ к объяснению того, почему приднестровский конфликт не так прост, как кому-то может показаться. Как уже было сказано выше, недостатка в проектах мирного урегулирования этого противостояния не наблюдается.

Но всякий раз, когда озвучивается идея трансформации миротворческой операции (вот и в "Видении" целый раздел посвящен выводу российских войск), ее "интернационализации", упускается из виду один, казалось бы, очевидный факт.

В этом политическом "танго" два танцора, а не один. Следовательно, попытки представить урегулирование не как компромисс, а как навязывание воли одного участника конфликта другому без учета особенностей его мнения, будут заведомо неудачны.

Ведь если одна сторона говорит о "европейском выборе", а вторая видит в России наилучшего гаранта своей безопасности и развития, то, как минимум, должна появиться какая-то промежуточная формула. Между тем, идеи и представления приднестровской стороны практически "по умолчанию" рассматриваются, как нечто вторичное.

Памятник Суворову в Тирасполе. Приднестровье
© Sputnik/ Ирина Ляхова
Как приднестровский политолог оценил переговоры в Вене

Кажется, убери российских миротворцев с Днестра — и единое государство состоится. Так вот до сих пор оно ровно потому и не состоялось, что двадцать пять лет назад потребовался их ввод, а соответствующих уроков из всего этого до сих пор не вынесено. Ведь для того, чтобы по-разному оценивать перспективы своей страны, ее модели нациестроительства и внешнеполитический курс, совершенно не обязательно быть носителем различных религиозных взглядов или обладать разным этническим происхождением.

Следовательно, предполагать, что договоренности по гуманитарным вопросам неизбежно повлекут за собой некие политико-правовые соглашения, касающиеся статуса Приднестровья "здесь и сейчас", не представляется возможным.

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Прежде всего, потому, что диагностика конфликта, представляющего его, как относительно легкую задачу, упрощает проблему, а не зовет к ее системному решению. При достижении бендерских договоренностях определенный успех стал возможен потому, что стороны договаривались с равных позиций и посредством компромиссов, а не на основе морального и политического превосходства одной из них. Думается, схожий алгоритм был бы полезен и при обсуждении политических перспектив двух берегов Днестра.

Теги:
урегулирование, конфликт, Молдова, Россия, Приднестровье
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