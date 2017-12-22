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Сергей и Юля на трибуне болельщиков

Глазами болельщика: как хоккей побеждает рак

© Photo: предоставлено пресс-службой Русфонда
Колумнисты
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Олег Дмитриев
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После завершения Кубка Первого канала болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев делится своими впечатлениями от общения с людьми, которые помогают людям преодолеть все невзгоды, связанные с онкологическими заболеваниями

Его зовут Сергей Царегородцев. Живет он в небольшом местечке Советск — в двух часах езды от Кирова. Работает Серега механиком на зерносушильном комплексе. А когда наступает вечер, он идет в спортзал.

У Сереги — разряд по боксу. Но занимается он единоборствами не только для себя — он тренирует местных ребятишек. Но вот сейчас Серега подумывает о том, чтобы начать участвовать в турнирах по смешанным единоборствам.

Сергей и Юля во время почетного вбрасывания шайбы на заключительном матче Кубка Первого Канала Россия – Финляндия
© Photo: предоставлено пресс-службой Русфонда
Сергей и Юля во время почетного вбрасывания шайбы на заключительном матче Кубка Первого Канала "Россия – Финляндия"

"Сейчас ММА смотрят все. И я чувствую, что смогу далеко пойти", — признается Серега.

А еще он любит хоккей. Играет в местной команде. Иногда они с товарищами выбираются смотреть матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги либо в Нижний Новгород, либо в Казань.

Познакомились мы с Серегой в Москве. Вместе смотрели матч "Россия — Канада" на Кубке Первого канала. Мы очень сильно радовались, когда в третьем периоде "наши" все-таки "нашли ключик" к воротам канадцев и забросили две безответные шайбы. Несмотря на его внешнее спокойствие, было видно, что Сергей сиял от счастья.

"Ведь это же мечта — посмотреть Россию с Канадой живьем", — радовался Сергей.

Сборная России на Кубке Первого канала
© Photo: предоставлено пресс-службой Русфонда
Сборная России на Кубке Первого канала

Поездка в Москву стала возможной для Сергея благодаря тому, что несколько лет назад он стал донором костного мозга. Спустя три года в рамках акции "Хоккей против рака" он познакомился с женщиной по имени Юля, которая 10 лет лечилась от лейкемии. Операция по пересадке костного мозга Сергея спасла ей жизнь.

Увиделись они во время почетного вбрасывания шайбы на заключительном матче Кубка Первого канала "Россия — Финляндия". Благотворительную акцию "Русфонда" поддержала Федерация хоккея России. После этого Сергей и Юля сидели на матче вместе — и радовались победе нашей команды на турнире.  

Я очень рад, что познакомился с Сергеем. Рад, что в России есть много бескорыстных парней, которые помогают и тем, кто рядом, и тем, кто далеко. И рад, что такое становится возможным благодаря хоккею.

Источник: Sputnik Беларусь.  

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Теги:
авторская колонка, спорт, хоккей, Олег Дмитриев, Спорт
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