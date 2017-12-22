Австрия, Мексика, Индонезия: где еще проваливаются антитабачники

В одной из недавних колонок я рассказывал, как умные греки в общенациональном масштабе игнорируют запреты на курение. И обещал, что будет продолжение. Вот оно. Новости для тех, кто все еще считает: "весь мир бросает"

Новости из очень непохожих стран.

Австрия: пора остановиться

Может быть, кто-то слышал, что на этих днях в стране сформировано новое правительство – коалиция просто правых с очень правыми, а именно Народной партии с Партией свободы. И мало кто знает, что частью межпартийного соглашения стало их совместное намерение отменить закон, который должен был вступить в силу с мая 2018 года – о запрете курения в барах и ресторанах. Владельцы таковых по-прежнему смогут сами решать, что им разрешать, а что запрещать.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Восемь фальшивок о вреде электронной сигареты

Инициатором идеи стала Партия свободы. Лидер Народной партии Себастьян Курц известен тем, что не только не курит, но даже не пьет кофе (это в Австрии!), однако он согласился на отмену запрета.

Перед нами очень маленькая победа нормальности в маленькой стране. Все прочее запреты остаются в силе, более того – в силе останутся планы ввести запрет на курение в машине, если там сидит ребенок, и прочее. И все равно это победа.

Обратим в очередной раз внимание, какие партии как относятся к курению. Американские демократы и их социал-демократические клоны по всей западной группе государств намертво срослись с медицинским лобби, проталкивая все новые запреты по заветам заговорщиков из Всемирной организации здравоохранения. Традиционные правые (республиканцы, консерваторы в Англии) настроены скептически, но сопротивляются слабо. А вот новые правые – они совсем нормальные люди, посмотрите хотя бы на Марин Ле Пен с сигаретой, или на лидера австрийских "свободников" Хайнца-Кристиана Штрахе.

Мексика: курят больше

Южный сосед США не мог не подвергаться самым диким атакам на курящих, и что вы хотите, если оттуда пешком можно дойти до эпицентра зла – Калифорнии. Результат: мексиканцы стали курить больше.

Ну, чуть-чуть больше – с 17% населения в 2011 году до 17,6% в 2016-м. В абсолютных цифрах, понятно, намного больше (население-то растет). Отчего так: во-первых, некоторые штаты вообще не ввели в действие антитабачный закон от 2008 года; во-вторых, закон там нормальный и относительно человеческий – позволяет, если не обязывает, везде создавать нормальные условия для курящих. Однако, что интереснее всего – в столице, в Мехико, закон самый жесткий (как это обычно и бывает). А если запрещать жестче, то и результат будет соответствующий, да? Но в столице процент курящих тоже вырос. Вот так, ребята.

Причем больше всего курят в возрастной группе 18-24 года. Это специально для тех, кто надеялся, что "уйдет курящее поколение", и воцарится тотальная диктатура запретов и прочего здоровья.

Индонезия: непобедимый гигант

Заметим, что все материалы, на которые я даю ссылки, написаны злостными борцами с курением (роль СМИ в позорной антитабачной кампании – особый разговор). Этим и ценны. А этот материал, из гонконгской South China Morning Post, – совсем особый случай, его буквально диктовала местная антитабачная ячейка – координационный центр по Юго-Восточной Азии, сидящий в столице Таиланда.

Обратите внимание, как эти люди ставят вопрос: они говорят об азиатских победах "лоббистских групп табачной индустрии". Как будто нет нигде просто нормальных людей, которых тошнит от вранья и агрессии американских медицинских лоббистов. Как будто если кто-то говорит об отвратительности нынешних методов "борьбы с курением", так это только за деньги той самой "табачной индустрии", а так, без денег, немедленно бы замолчали.

© Sputnik/ Александр Кряжев На пачках сигарет в Молдове разместят шокирующие фото

Так вот, из этого материала выясняется масса интересного – например, что и сегодня в Лаосе, Камбодже или Мьянме (Бирме) вы можете купить сигареты без "веселых картинок". Добавлю, что их же вы можете купить и в Таиланде, это контрабанда самого лучшего качества, продается на улицах, адреса известны. Зато в регионе есть две злостно антитабачные силы – власти Сингапура и, с большими поправками, Филиппин.

Во Вьетнаме, огорчаются антитабачники, "агенты отрасли" заставили правительство направить половину денег, расходующихся на борьбу с курением, на борьбу с контрабандой табака. И правда, какие жуткие люди. Так эти деньги получали бы профессиональные борцы с курением, а теперь они пойдут на борьбу с неизбежными последствиями политики борцов – то есть с неудержимым потоком табака в обход таможен и прочего контроля.

Но главное – это Индонезия. Страна с 266 миллионами жителей (четвертая в мире), самая большая мусульманская держава планеты и т.д. Хорошо, что о ней пишут. Потому что в Индонезии курит 65% мужчин – мировой рекорд, пачка хороших сигарет там стоит 2 доллара, там можно публиковать табачную рекламу…

© Sputnik/ Александр Кряжев Сигареты убивают: к чему приведет отказ от курения

Да все там можно. И еще это одна из немногих стран мира, где были многотысячные демонстрации курильщиков при первой же попытке ввести ограничения.

Ну, конечно же, это виноваты табачные компании. Кто же еще.

А теперь главное, то, что мало кто знает. В Индонезии парламент отказался ратифицировать Рамочную конвенцию ВОЗ по поводу курения. Оказывается, можно было этот священный документ просто выбросить вон. Со словами (в том же парламенте), что "нас избирал сюда народ, а не американское медицинское лобби".

А особенно интересно посмотреть на местную медицинскую статистику – с поправкой на все что угодно, допустим, на уровень развития страны и ее расходы на медицину. Я к тому, что раз Индонезия – мировой рекордсмен по курению, то они же там должны были все вымереть? Однако… Средняя продолжительность жизни – 68 лет, так ведь она еще и непрерывно растет. Вот такая неправильная (и непобедимая) страна.

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