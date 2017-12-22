Народный мандат и "защита от дурака": почему Путин стал самовыдвиженцем

Глава России Владимир Путин к концу своего четвертого срока создаст систему, способную работать в автономном режиме независимо от того, кто займет высшую должность, отмечает колумнист Sputnik Ростислав Ищенко.

Важное предвыборное заявление Владимир Путин уже сделал — он сказал, что идет на президентские выборы самовыдвиженцем. Рискну предположить, что, несмотря на все внешнеполитические успехи и на то, что в следующие шесть лет внешнеполитическая активность России не снизится, главное внимание следующего срока Путина будет обращено внутрь страны и посвящено проведению сложной и системной политической реформы, рассуждает колумнист Sputnik Беларусь Ростислав Ищенко.

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Почему не от партии власти?

Между четвертым и двенадцатым годом XXI века Владимир Путин пытался создать в России работающую систему партийно-политической конкуренции. О ставке на партийную систему свидетельствует факт выдвижения Дмитрия Медведева в 2008 и Владимира Путина в 2012 годах кандидатами в президенты от "Единой России" (до этого, в 2000 и 2004 годах Путин также шел самовыдвиженцем).

Но российские политические партии (хоть провластные, хоть оппозиционные) оказались не готовы принимать на себя ответственность за судьбу страны. Депутаты с удовольствием готовы поддерживать власть или даже критиковать ее (особенно за то, что "маловато Путина"). Но реально оппонировать, создавать программы и правительство, которое будет работать в интересах России лучше, чем назначенное Путиным, они не просто не могут — не желают.

Их можно понять. Слишком велик груз ответственности, слишком велика цена ошибки. Почему бы не переложить ответственность на президента, если можно?

В этом смысле оппозиционные партии отличаются от провластных только тем, что первые готовы с закрытыми глазами (не вникая) отвергать любую инициативу Путина, а вторые точно так же готовы любое действие власти поддержать. Но власти без ответственности не бывает. Политики и партии, не принимающие на себя ответственность, становясь не более чем декорацией.

Поскольку политические партии оказались неспособны обеспечить преемственность и стабильность курса страны, российская политическая система держится на Владимире Путине. Он является ее стержнем. Если бы Путин стремился к пожизненной власти, то он бы ее давно достиг.

Но в том-то и заключается проблема, что президент России пытается создать систему, которая будет работать не только с Путиным, но и без Путина, и помимо Путина.

А дальше что?

Четвертый срок не обязательно является завершением путинского правления. Можно вновь стать премьер-министром. Можно уйти в Дэнсяопины (моральные авторитеты настолько высокие, что никакие выборы советам неформального лидера не помеха).

Можно, наконец, поменять Конституцию, поскольку не государство для Закона, но Закон для государства. Думаю, что окончательное решение будет связано с тем, насколько удастся завершить необходимое реформирование системы власти.

Четвертый срок Путина ориентирован не только и не столько на то, чтобы обеспечить и так достигнутую внутриполитическую стабильность, сколько на гарантию преемственности путинской политической системы, ее продления в будущее.

Этого невозможно добиться, пока президент является единственным носителем народного доверия и единственным реализатором народной воли. При наличии грамотного и волевого главы государства такая система может быть весьма эффективна, но она не гарантирует преемственности проводимой политики на многие годы.

Саморегулирующаяся система

Путин, после двукратного эксперимента с выдвижением в президенты от партии, не случайно решил идти на выборы самовыдвиженцем. В таком случае он получает мандат народа на те самые преобразования, которые партии не сподобились (точнее, не пожелали) совершить в 2008-2017 годах.

Любая политическая сила имеет право поддержать президента, но ни одна из них не может диктовать свою позицию по принципиальным вопросам.

К концу своего четвертого срока (независимо от того, будет ли он продолжать политическую карьеру) Владимир Путин должен будет добиться от созданной им системы не только эффективности, но и гибкости, и преемственности — способности работать в автономном режиме, независимо от того, кто занимает высшую должность. Грубо говоря, в систему необходимо вмонтировать "защиту от дурака".

Поскольку партийный эксперимент не удался, и нет времени его продолжать, необходимая реформа будет произведена непосредственно президентом, опирающимся на волю и доверие народа.

Работай — или будешь уволен

Среди прочего, это может привести к ускоренной ротации политической элиты в России. К активной работе вертикальных и горизонтальных лифтов, которые еще более активно станут выносить на поверхность политической жизни молодых губернаторов и министров — ту новую элиту, которой предназначено управлять страной в 2030-2050 годах.

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Не всем удастся удержаться. Кадровые ошибки будут исправляться столь же оперативно. У чиновников будет значительно меньше времени на то, чтобы доказать свою эффективность.

Это неизбежная плата за инертность политического класса, проявлявшуюся в последнее десятилетие. Тем более что реформу, принять ответственность за которую политический класс не пожелал, президенту приходится реализовывать в условиях не только политического цейтнота, но и жесткого внешнего давления на Россию и на него лично.

Масштаб задачи сопоставим с петровскими реформами начала XVIII века. Тогда в России была создана настолько цельная, работоспособная и эффективная система, что приданный стране импульс позволил, несмотря на то, что далеко не все императоры отличались выдающимися качествами, спокойно просуществовать два столетия. И это был не предел — если бы не стечение обстоятельств в период между 1880 и 1917 годами, империя могла бы существовать и дальше.

Именно для решения этой сложной и системной задачи, решения, которое неизбежно столкнется с пассивным (а возможно и активным) сопротивлением части политической элиты, Путину и необходим мандат народа. Он уже сделал Россию вновь великой. Теперь необходимо закрепить успех на века. Тогда сама страна станет лучшим памятником путинскому правлению.