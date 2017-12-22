Чем опасна для Молдовы база ПРО США в Румынии и кто зовёт нас на фронт

Необычный вопрос — представьте, что ваш сосед хранит дома пару ящиков украденного на карьере динамита и колбу нитроглицерина. При этом курит прямо в квартире и постоянно эти ящики роняет

Страшно? Страшно. На человека, который скажет — "да ладно, он же за стенкой", — вы посмотрите как на опасного сумасшедшего. Какая там стенка, тут целый дом и еще два квартала могут в один миг превратиться в руины. Соседа с динамитом боится каждый. Почему же респектабельные эксперты из различных телестудий уверяют жителей Молдовы, что нам не надо бояться баз противоракетной обороны (ПРО) США в Румынии?

Нас уверяют, что по соседству с американскими пусковыми установками жить станет безопаснее и даже сытнее. Что военные базы США оживят экономику и создадут новые рабочие места. Ой ли?

ПРОтесты — в каждой стране, где размещают противоракеты

Известно, что против размещения вооруженными силами США комплексов ПРО протестуют в любой стране, где эти комплексы появляются.

© Sputnik/ Игорь Зарембо Какой сигнал послал Путин миру, комментируя ПРО США в Румынии

Телеканалы всего мира показали, как в сентябре 2017 года, в Южной Корее люди едва ли ни бросались под колеса военных грузовиков во время протестов против размещения американских противоракет. Активисты цепями приковывали себя к стоящей технике, закидывали армейскую колонну яйцами и бутылками с водой. И это в стране, которую сотрясает истерия, связанная с запусками баллистических ракет в КНДР. Вероятно, американских противоракет корейцы боятся больше, чем северного соседа.

В 2008 году массовые протесты охватили Чехию, где в то время планировалось разместить пусковые установки ПРО. В 2016 году против размещения рядом с их домами базы ПРО протестовали жители польского поселка Редзиково. «Мы не хотим, чтобы здесь было это оборудование, считаем, что это большая угроза для нашего здоровья и что это принесет нам огромные убытки», — заявляли местные жители.

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А база НАТО с пусковой установкой для 24 противоракет ПРО США в румынском Девеселу в 2017 году стала центром конфликта между жителями села Стоенешть уезда Олт и военными Североатлантического альянса – американцы потребовали от фермера снести овечий загон рядом с базой.

Румыния втянула Молдову в зону поражения при ответном ударе

Никогда жители Молдовы не сталкивались с такой масштабной угрозой, как противоракеты, размещенные с нами по соседству. Там, "невдали", за рекой, звучат милитаристские речевки о "сдерживании России", идет наращивание контингента войск США и НАТО на территории Румынии.

Нам говорят, что действия американцев в соседней стране послужат делу европейской безопасности. Не знаю, как румынам, но в Молдове мы себя безопаснее не почувствовали.

Еще в 2015-м году экс-начальник Главного штаба ракетных войск стратегического назначения России (РВСН) Виктор Есин рассказал о секретном списке объектов, подлежащих первоочередному поражению в случае атаки на Россию со стороны США. Возглавляет этот список база ПРО США в Румынии, которую в первую очередь будут превращать в ядерный пепел.

Ранее пресса цитировала слова источника в Минобороны РФ: "Просто есть правило — если существует место, угрожающее безопасности РФ, оно берется на прицел. Грубо говоря, это базы носителей ядерного оружия, системы ПРО, порты и акватории нахождения ударных подводных ракетоносцев. Так поступает каждая страна".

© Sputnik/ Георгий Базаев Зачем НАТО генерирует все новые мифы о враждебности России

Тут впору бояться за весь регион, включая всю Молдову, от Бричан до Вулканешт. Ведь если "рванет", тогда о качестве дорог и уровне жизни мы беспокоиться точно, перестанем. У нас появятся более, как бы это сказать, неотложные проблемы — поиски незараженной питьевой воды, разбор завалов, лечение радиоактивных ожогов.

Почему жители Молдовы должны быть заложниками военной конфронтации, которую наращивают США и НАТО, активно вовлекая Румынию в орбиту антироссийской истерии?

Кто отдает приказы базам ПРО в Румынии?

Конечно, военный конфликт между великими державами у нас в Молдове люди считают маловероятным. Эту вероятность жители страны не включают в список ежедневных забот — по опросам общественного мнения, угрозу войны в регионе оценили как реальную всего около 1% населения.

Но с одной стороны, обмен ракетными ударами — это действо, которое происходит неожиданно, таков характер современной войны. А с другой стороны, системы ПРО в Румынии создают для жителей Молдовы другую угрозу — не такую явную, но абсолютно реальную и достаточно грозную. Проблема в том, что власти Румынии не контролируют ни саму систему ПРО, ни комплекс военно-технических мероприятий, связанных с ее размещением.

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Как в свое время заметил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, — "так называемый румынский главный начальник – его даже близко на порог не пустят на эту базу, там все американцы. А румыны – это просто обслуживающий персонал, это киоск по продаже хот-догов на выходе, но не более того", — сказал он в интервью одной из российских радиостанций.

Как превратить свою страну в "прифронтовую зону"

Американцы в Девеселу — полные хозяева, и естественно, что для них в приоритете национальные интересы США. Трудности жителей региона учитываются в последнюю очередь, как в старой поговорке — "Проблемы индейцев шерифа не интересуют".

Политологи уже не раз отмечали, что стремление США влиять на ситуацию в Молдове особенно активизировалось в последние несколько лет. Но что произошло за это время в регионе? Самое заметное событие — это решение НАТО о размещении в Румынии элементов ПРО, а затем модернизация и ввод в эксплуатацию базы ПРО США в Девеселу.

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С того момента, как объекты на территории Румынии были включены в глобальную систему противоракетной обороны США, это государство оказалось на первой линии "фронта". И, как ближайший восточный сосед Румынии, Республика Молдова оказалась в эдакой "прифронтовой зоне", в военно-политической полосе безопасности, что возводят США вокруг объектов ПРО в Европе.

Один из основных принципов тактики для обеспечения неприступности охраняемых объектов — создание вокруг них сплошных зон безопасности. Эти зоны должны быть поставлены под полный контроль, а до того — тщательно "зачищены" от нежелательного влияния. Вот американцы Молдову и "зачищают"…

Для чего на самом деле нужна "евроинтеграция"

Вероятнее всего, именно из-за размещения в Румынии элементов ПРО и пусковых установок противоракет Молдова столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны США и ЕС, главным направлением которого стали вековые экономические связи нашей страны с Россией.

На помощь была призвана и так называемая "евроинтеграция". Фактически всё, что в Молдове называлось и называется до сих пор "евроинтеграцией", не имеет никакого отношения к вступлению нашей страны в Европейский союз. Но всё становится на свои места, если за словами "евроинтеграция Молдовы" разглядеть последовательные шаги по созданию зоны безопасности для передовых баз ПРО США в Европе.

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Вот тогда всё логично. Вступление Молдовы в ЕС в русле этой политики как раз и не предусматривается. А зачем? Проблемы индейцев американского шерифа не интересуют. Зато вмешательство в молдавскую политику идет в полный рост — "никакого сближения с Россией!" Мы в этой системе ценностей – всего лишь "прифронтовая зона". Не то военное оборудование, не то расходные материалы.

Хотя, да! У нас же теперь есть новенький, красивый офис НАТО, который можно посещать с экскурсиями.

Конечно же, это искупает все неудобства.

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