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Истребители F-15C Eagle, архивное фото

Авиабазы стран Балтии интегрируют в систему упреждающего удара

© Фото: Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministerija
Колумнисты
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Александр Хроленко
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Страны Балтии ускоренно превращаются в стратегический плацдарм НАТО, что не обещает латышам, литовцам и эстонцам ничего хорошего

Американский президент Дональд Трамп 13 декабря подписал рекордный 700-миллиардный оборонный бюджет страны на 2018 год. Закон предусматривает целевое финансирование — 4,6 миллиардов долларов — на противодействие России в Европе, а также продлевает запрет на сотрудничество с Минобороны РФ. 

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Более 200 миллионов долларов США планируется потратить на восстановление и модернизацию американских авиабаз в Восточной Европе с целью "сдерживания российской агрессии". В документе отдельно упомянуты Латвия и Эстония, но не упомянута Литва. Вероятно, потому, что первая очередь реконструкции авиабазы НАТО в литовском Шауляе завершена в 2005 году и теперь она в большей степени соответствует запросам американцев.

Сеть авиабаз в странах Балтии позволяет оперативно усиливать воздушную группировку НАТО в регионе, повышать ее боевую устойчивость в случае военного конфликта. В ходе международных учений альянса десятки боевых самолетов перелетают на прибалтийские аэродромы якобы для обороны, однако тактические приемы ВВС и сценарии маневров свидетельствуют об агрессивном характере этой активности.

Большие деньги и риски

США и НАТО с 2004 года выделяют значительные средства на формирование сети своих военно-воздушных баз в Латвии, Литве и Эстонии. От границы Латвии до Москвы — 600 километров, полчаса полета на истребителе-бомбардировщике. Небогатые страны Балтии не могут приобрести дорогие истребители. У альянса самолетов хватает, поэтому для укрепления коллективной безопасности уже много лет в странах Балтии реконструируются и переоснащаются существующие с советских времен авиабазы. На развитие аэродромной инфраструктуры в одном лишь Лиелварде (Латвия) за минувшее десятилетие потрачено свыше 100 миллионов долларов. Недавно латвийские строительные компании Arčers и Merks снова получили подряды на строительство объектов в Адажи и Лиелварде, работы стоимостью до 14 миллионов евро (прежде всего монтаж современных систем навигации) оплачиваются в рамках специальной программы США.

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НАТО продолжает реконструкцию военно-воздушной базы в Эмари (Эстония), где в рамках программы инвестиций в безопасность НАТО вложено в бетон уже более 40 миллионов долларов. А базу ВВС в поселке Зокняй близ литовского города Шяуляй альянс использует более 12 лет. Здесь базируется "воздушная полиция" стран-членов альянса, боевые самолеты разных стран, включая истребители ВВС США F-15 Eagle, которые следят за воздушным пространством стран Балтии (которым ничто не угрожает ровно до тех пор, пока угрозой для соседей не станут они сами).

Парадоксальным образом Литва, Латвия и в какой-то мере Эстония — занимают самую агрессивную в ЕС антироссийскую позицию. И, вроде бы, на 100 процентов обеспечив национальную безопасность под зонтиком НАТО, не стремятся к улучшению отношений с Россией. Демонстрируют все большую жесткость антироссийской риторики, как и положено оруженосцам Вашингтона.

Очевидно, такие недальновидные сателлиты Соединенным Штатам необходимы. Американский Совет по международным отношениям (CFR), в ежегодном докладе о характере угроз США в 2017 году на первое место поставил военное противостояние между Россией и НАТО. Лидеры Балтии стремятся соответствовать ожиданиям старших партнеров, однако на линии фронта так любить деньги — самоубийственно.

Полеты на малых высотах

Истребители альянса месяцами отрабатывают полеты над Балтией — на высотах 150-200 метров. Как правило, такая тактика используется не для охраны воздушных границ страны, а для прорыва ПВО противника. Интересно было бы посмотреть на реакцию Вашингтона, если бы Москва организовала "сдерживание" США с территории Мексики (полеты Су-35 на сверхмалых высотах где-нибудь под Монтерреем), а также поддержала идею справедливого возвращения мексиканского штата Техас, захваченного американцами в 1845 году. 

Натовские истребители еженедельно поднимаются по тревоге с прибалтийских аэродромов на перехват российских самолетов, которые приближаются к границам Латвии, Литвы или Эстонии. Однако эти границы являются одновременно и российскими (территориальных претензий к странам Балтии у России нет). Усердие США на этом направлении выглядит особенно неоднозначным и вызывающим. 

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Два новейших многофункциональных американских истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II, изготовленных с применением технологий малозаметности весной 2017 года впервые приземлились на авиабазе Эмари под Таллином. Кстати, с этого аэродрома в Эстонии самолеты НАТО могут за десять минут долететь до Петербурга (300 км). Появление F-35 в Эстонии не анонсировалось, и выглядело преднамеренным актом, направленным на обострение отношений с Россией.

F-35 — многофункциональная боевая машина, способная нести на борту ядерное оружие. Новейшие истребители были переброшены в Европу на несколько недель, для участия в совместных учениях с другими самолетами НАТО, однако ВВС США планируют в 2020 году развернуть F-35 Lightning II в Европе на постоянной основе. Именно так выглядит сегодня дамоклов меч.

До 2011 года членство стран Балтии в основном сводилось к переходу на военные стандарты альянса, унификации командных структур, разработке и внедрению единых нормативных документов, и налаживанию военно-технического сотрудничества (буферная зона между НАТО и Россией). К сегодняшнему дню Рига, Вильнюс и Таллин приняли на своей территории три многонациональных батальона численностью до 1000 человек каждый. Американские танки находятся непосредственно у российских границ. Дальнейшее расширение военной инфраструктуры (аэродромов, морских портов) в странах Балтии подрывает систему европейской безопасности и означает пропорциональный рост военной угрозы населению Латвии, Литвы и Эстонии.

Разумеется, российский военный бюджет в долларовом выражении многократно меньше американского, и все же отдельные зарубежные специалисты считают, что вооруженные силы РФ подготовлены к современной войне лучше. Деньги сами по себе не воюют. Над этим стоит задуматься.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Теги:
безопасность, ядерное оружие, Трамп, Балтия, Эстония, Литва, США
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