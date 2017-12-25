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Премьера фильма Елки новые

"Елки новые": хохот, слезы и сахар

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Колумнисты
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Лев Рыжков
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Колумнист Sputnik вдумчиво посмотрел новую часть российского новогоднего киноэпоса и делится впечатлениями.

Поток экспериментов

Каждый декабрь, накануне новогодних праздников, в кинотеатрах воцаряется новогодний тоталитаризм. 90% всего текущего репертуара оказывается про Новый год! А остальные 10% показывают ночью! Так что зрительский выбор накануне праздников невелик, и характеризуется он сплошь сахарными сиропчиками со слезливым оттенком.

Но давайте посмотрим, что же приготовили для предновогоднего проката российские кинематографисты? Их сиропчик обладает вполне предсказуемым хвойным привкусом, и называется "Елки новые".

"Ёлки", если вдруг кто не знает, – это из года в год тянущаяся франшиза, бескрайнее полотно которой ткут трудолюбивые руки лучших кинематографистов Российской Федерации. Кино – недешевое. Одну из частей отыграли в ретрокостюмах. А в предыдущей серии был пингвин и имели место эксклюзивные съемки в космосе.

Мне "Ёлки" кажутся бесконечным экспериментом инновационных таких алхимиков. Что же ищут они при помощи больших бюджетов, именитых актеров и Ивана Урганта с Сергеем Светлаковым? Ответ прост: они ищут формулу идеального новогоднего фильма. Вот такого, как "Ирония судьбы…"

Кадр из фильма Елки новые
© КиноПоиск
Кадр из фильма Елки новые

Продюсер "Ёлок" Тимур Бекмамбетов экспериментирует в этом направлении уже десять лет – со времен фильма "Ирония судьбы. Продолжение". В том, что "Ёлки" — поток экспериментов, а не застывшая формула, можно убедиться хотя бы потому, что год из года фильмы из этого цикла меняются. Попробовали так, потом этак, здесь добавили, тут убавили.

Задача сложная и амбициозная, решаемая, как мы видим, методом проб и ошибок. И что же? Получается каменный цветок у мастеров? На момент прошлогодних "Ёлок", прямо скажем – скорее нет. Проблема всех фильмов этого цикла в том, что их не хочется пересматривать. "Иронию судьбы…" тоже не особо хочется, но можно. А вот "Елки" — как-то нет.

После просмотра фильмы этой франшизы оставляют чуть сладкое, но в целом трогательное впечатление, не вызывают негатива, но и желания повторить погружение не провоцируют.

Плодотворная инъекция

Но давайте посмотрим, в какую сторону продвинулись искания ведущих алхимиков российского кинематографа.

Определенно, большой удачей стало появление в команде Жоры Крыжовникова. Это – комедийный режиссер, продюсер, автор дилогии "Горько" и "Самого лучшего дня", потенциальный российский Джадд Апатоу (это американский вариант Крыжовникова, создатель множества недорогих комедий с элементами трэша).

И такая вот, простите за каламбур, крыжовниковая прививка на хвойное древо дала, по крайней мере, интересные побеги. Раньше картинка в "Ёлках" была прилизанная, выстроенная. А пришел Крыжовников – и нате вам, появились кривые кадры, снятые на мобильный телефон. Появился саундтрек, составленный из самых популярных в закусочных Геленджика музыкальных композиций.

Появился Дмитрий Нагиев в традиционном образе ушибленного в башенный отсек силовика в не самом высоком звании. Ничего нового Нагиев не творит, но играет завораживающе смешно. Он влегкую переигрывает и Урганта, и Светлакова. Они просто меркнут в чистом сиянии комедийного нагиевского образа.

Премьера фильма Елки новые
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Премьера фильма "Елки новые"

Несомненно, Крыжовников привел с собой и блестящую актрису Валентину Мазунину. Это, если помните, Валюха из сериала "Реальные пацаны". В "Ёлках" она – настоящая звезда и трэш-дива. Ее появление, как удар под дых. Актриса очень органичная, с великим талантом, но, как и Нагиев, играла по знакомым нотам.

А вот актриса Юлия Александрова (которую тоже привел Жора Крыжовников, и доказательством тому – тот факт, что она его жена) стала просто настоящей звездой новых "Ёлок". Она сумела своей игрой, улыбкой и харизмой оживить одну из самых паточных историй фильма. Пересказывать не буду, но сложилось стойкое ощущение, что если бы не Юлия Александрова – умерла бы история. Или обросла бы рюшечками немыслимой пошлости. Но свершилось чудо.

Признаки прогресса

Новогодний юмор – материя тонкая. Очень про многое шутить нельзя, а если про что и можно, то очень осторожно. Это – трасса с множеством флажков и извивов. В предыдущих "Ёлках" юмор был беззуб. В "Ёлках новых" зубы не сказать, чтобы отросли. Юмор достаточно стерилен. Но появились элементы какого-то нутряного хохота, из самых глубин души, когда забываешь обо всем и просто, простите, ржешь. Подозреваю, что и это тоже – заслуга Крыжовникова. Во всяком случае, в его фильмах такое – сплошь и рядом.

Актерский состав в фильме звездный. Но, надо сказать, звезды не особо выкладывались. Играли ровно на территориях разведанных образов, в основном без сюрпризов. Иван Ургант и Сергей Светлаков были бледны, как я уже говорил, на фоне Нагиева. Словно корпоратив добротно отыграли. Но, возможно, так и требовалось.

Genç ve güzel sarışın ünlüler
© Sputnik/ Ekaterina Chesnokova
Genç ve güzel sarışın ünlüler

Прекрасный артист Сергей Пускепалис играет доброго такого папочку, от которого сбегает маленький ребенок. И играет он (не ребенок, а Пускепалис) как-то невероятно приторно. Уже при втором-третьем появлении возникает разновидность оскомины. Но, может, это субъективно.

В целом к концу фильма у многих зрителей были слезы на глазах. Плакали, в основном, над тем фактом, что всем нужна мама. Сам процесс просмотра не труден и необременителен. Ощущения потерянного времени, в общем, нет. Уровень сахара в фильме – понизился, но все равно остался стабильно высоким.

И главный вопрос: хочется ли пересматривать "Ёлки новые"? Ответ – уже почти что утвердительный. Некоторые эпизоды хочется, пожалуй, и пересмотреть, а некоторые –навсегда забыть.

Но в целом прогресс, несомненно, есть. Эпопея не стоит на месте и не создается по шаблону. Может быть, когда-нибудь одна из частей вдруг и станет великой новогодней классикой. Как знать!

Теги:
Елки новые, фильм, премьера, Россия
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