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Мужчина курит сигарету

Жаба по имени ЗОЖ

© Sputnik/ Konstantin Chalabov
Колумнисты
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Дмитрий Косырев
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Философ – это человек, который находит слова, объясняющие нам то, что мы и без него чувствуем. Его безмерно ценят именно за эту способность – находить слова

Фрэнк Дэвис, ставший сегодня наиболее известным в мире анти-антитабачным блогером – и поэтому очень заметным на мировой арене философом, нашел не только слова. Он еще и нарисовал картинку раздувшейся и задавившей все вокруг жабы по имени ЗОЖ (здоровый образ жизни, если вы не знали).

Это о тех людях, которые считают нормальным бороться с курением любыми способами – врать, запугивать, натравливать людей друг на друга, обманом подталкивать государство к тому, чтобы оно заставляло людей делать то, что они не хотят. Как такие люди сами оправдывают себя? Как получилось, что в западной группе государств среди главных борцов с курением – люди профессии, считавшейся самой гуманной, то есть медики? Все просто: "это же здоровье".

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© Flickr/ SmartSign
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Но одно дело – предупреждать об опасностях для здоровья. И совсем другое дело насильно, путем массовой обработки мозгов и правительственных запретов, навязывать здоровый образ жизни. Ведь понятно же, что здесь что-то неправильное. И философы существуют для того, чтобы объяснить то, что все и так понимают: почему здоровье, навязанное силой – этого не должно быть.

Я писал несколько месяцев назад о том, что "обязанность человека быть здоровым" – это был один из идеологических столпов нацистского режима, где человек не был хозяином сам себе, он и его тело принадлежали Рейху. Но Фрэнк пишет и рисует о чем-то другом.

Он залезает в Оксфордский словарь и вытаскивает оттуда определение этики. Этика – это набор моральных принципов, присущих специфическим группам людей, например, занятых одной профессией.

И понятно, что этика медиков – это здоровье, которое надо поддерживать или восстанавливать, в этом задача, смысл существования медика. Но поскольку у других профессий другие задачи, то у каждой своя этика. Этика (смысл существования) крестьян – это производство еды, юриста – справедливость, журналиста – правда (и это не шутка).

Дмитрий Косырев
© Sputnik/ Ramil Sitdikov
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Так вот, мысль Фрэнка состоит в том, что общество – это букет, или пространство разных групп людей и разных этик, которые должны находиться в гармонии. Только все вместе они могут создавать общую, гармоничную этику человеческой жизни.

Тут-то он и рисует картинку (как курица лапой, вы можете ее посмотреть на приведенной выше ссылке). Наша жизнь, наше общество – что-то вроде замкнутого пространства, в центре которого помещается распухшая жаба здоровья. Она продолжает распространяться во все стороны, задавив такие этические принципы, как любовь, справедливость, честь, правда, красота, стиль, счастье, мир, человеческое общение.

Честный человек не будет фабриковать и распространять фальшивки насчет того, что табачный дым вредит окружающим? Но честь и правда задавлены той самой жабой, которая квакает, что ради такой цели, как здоровье, все средства хороши. Справедливо, когда общество создает условия для существования всех своих членов, курящих и некурящих? Но справедливость еле дышит под весом жабы ЗОЖ. Людей нельзя сводить с ума неясной угрозой от "каждого облачка дыма", потому что это ведет к войне внутри общества – натравливает некурящих на курящих. Но этика мира подмята той самой жабой.

Вам скажут, что здоровье все равно важнее всего, вот и разговору конец. Но как вы объясните, что курить вредно, например, солдатам, этика профессии которых в том, что они рискуют здоровьем и жизнью ради других людей? Или людям, которые привыкли раз в неделю ходить в кафе и общаться там с друзьями за напитком и сигаретой, а сейчас лишились человеческого общения?

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Фрэнк постоянно возвращается к этой теме: кто и что позволило медикам (только части их, добавим мы) вместо того, чтобы делать жизнь людей лучше, превращаться в беспощадных надсмотрщиков, делающих жизнь, возможно, здоровой, но лишенной прочих ценностей?

Мой ответ в том, что антитабачную кампанию, как и кампании по насильственному отваживанию людей от "нездоровой еды", начали не совсем и не только медики, или очень плохие и нетипичные медики… но у Фрэнка свой ход мысли.

И приводит он вот к чему: они поднимут бунт против жабы ЗОЖ. Они – это люди, которых насильственно лишили, смотри выше по списку, чести, правды, счастья и т. д. Причем бунтовать будет одновременно всё, что эта жаба на рисунке задушила.

Да, это так в истории человечества и случается: кто-то скажет правильное слово, и вдруг начинается обвал того, что казалось непобедимым.

ПРОДАЖА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
© Sputnik/ Алексей Никольский
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Но вернемся к философии Фрэнка. Он снова и снова ставит этот вопрос: как медики вышли из-под контроля, развалив смысл существования обществ, и как общества не смогли обуздать вышедшую из-под контроля тиранию здоровья?

Его ответ разочаровывающе прост, хотя очевиден. Мы живем в ужасный век, когда развалилась мораль в целом. Мы утратили понимание того, что хорошо и что плохо, что такое добро, а что такое зло. Мы лишились системы ценностей, которая вообще-то имеет отношение к церкви. Бога забыли, вот что.

Фанатики от якобы медицины просто заполнили пустоту, создав нового жадного и беспощадного идола: здоровье. Человек не обязан ходить в церковь, а вот в гимнастический зал – непременно. А что еще остается?

Вот тут мы ему возразим: Фрэнк, говори за себя, за свое общество, которое называется "Западом вообще". Мы видим, как оно сотрясается от агрессии и злобы, как раскалывается это общество – женщины против мужчин, геи против негеев, некурящие против курящих… И они несут свою идеологию ненависти вовне, в другие страны, грамотно, по отработанной тактике и технологиям. Так пришла к нам и антитабачная кампания.

В каждом обществе своей агрессии сколько угодно, но она все-таки другая. У нас мало кто понимает, до чего дошла хотя бы родная страна Фрэнка, Великобритания, не говоря о США, откуда идет вся эта гадость. И если мы хотя бы найдем силы противиться американской заразе, типа борьбы с курением, то с прочими тараканами родного происхождения разберемся.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Теги:
здоровье, табак, курение, Курение
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