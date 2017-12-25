СССР – страна, которую до сих пор никто не победил

Что сегодня для нас СССР - эталон жизни государства и общества или предмет очернения

Ровно 26 лет назад, 25 декабря 1991 года, в Москве над Кремлем был спущен Государственный флаг СССР. Государства Союз Советских Социалистических Республик не стало.

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Сотни тысяч статей, очерков, выступлений в прессе и научных трудов посвящены причинам распада СССР. Кто-то уверен в том, что еще при создании Союза в него было заложено сразу несколько бомб замедленного действия, которые рванули через 70 лет. Иные полагают, что без внешнего воздействия СССР простоял бы еще лет 300. Есть мнение и о том, что, в первую очередь, виноваты свои, граждане страны, но не все, а представители двух из многочисленных категорий. Это воры и дураки. Одни разбирали государство по кусочкам, другие верили в пустые обещания и посулы и позволяли первым красть о гигантских мастабах.

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Но вот прошло 26 лет, и что осталось в памяти жителей бывших союзных республик о некогда единой родине?

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Как говорится, все познается в сравнении. Возьмем, к примеру, Молдову. Жители нашей страны вспоминают советский период как время наивысшего расцвета края — социального, экономического, культурного.

Хоть ни у кого не было возможности зарабатывать, как говорится, выше крыши, но работа у всех была, и зарплату платили вовремя.

Хоть нельзя было говорить ничего лишнего на политическую тему, но преступность была на довольно низком уровне, и правоохранительные органы действительно боролись с нарушителями в большинстве случаев без взяток и кумэтризма.

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И даже, если не нужная никому история КПСС была обязательным учебным предметом, но образование получали все хорошее и, что немаловажно, бесплатно. Любой талантливый молодой человек из далекого села если и не становился народным артистом или титулованным ученым, то уж точно мог трудиться на ответственном направлении в культуре и науке и заработать доброе имя.

Чтобы перечислить и описать все преимущества прошлой эпохи, потребуется формат научной статьи, поэтому остановимся здесь на том, о чем уже успели сказать.

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Примечательно в наше время и другое. Все, что было создано при Союзе, — фабрики, заводы, другие технические преимущества, театры, культурные учреждения и даже система управления на местах, — до сих пор не смогли окончательно "оптимизировать" нынешние руководители. На протяжении 26 лет они и другие представители прозападной когорты всеми силами стремятся доказать нам, простым гражданам, всю абсурдность и неэффективность советского периода Молдовы. И мы еще не сказали о насаждаемом европейско-унионистском векторе развития республики. Чем меньше шансов у Молдовы стать частью ЕС, чем меньше сторонников этого курса остается среди граждан, тем усерднее нас туда продолжают вовлекать.

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При всем этом, не находя новых эффективных аргументов в пользу западного направления для республики, сторонники такой политики всякий раз обращаются к теме очернения прошлого. Того прошлого, в котором мы с вами родились, в котором выросли. Иными словами, — очерняют нас с вами. Если перефразировать знаменитое высказывание Александра Проханова, — стреляют они по СССР, а попадают всякий раз в себя.

Но, видимо, советское прошлое, а именно его преимущества и блага, коих было немало, до сих пор существует в нашем сознании как мерило уровня жизни. Поэтому кликушеством и клеветой нашу общую память никак не победить. Вот и выходит, что СССР, — видимо, единственное в наше время государство, которое даже после распада продолжает жить. А те ценности, которые существовали тогда, крепнут в памяти многих народов мира на фоне царящего сегодня произвола. Эти императивы у ныне здравствующих поколений, думаю, не вытравить никакими обещаниями и показухой. Целый народ, как говорится, обманывается только один раз.

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