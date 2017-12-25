Про любовь и не только: Рождественская сказка со счастливым концом

Многие люди с трепетом ожидают новогодних праздников в предвкушении волшебства. Конечно, мало, кто по-настоящему верит в то, что они принесут что-то особенное в жизнь и удивят чудесным подарком. Но многим просто нравится это предощущение праздника и потрясающего вероятного сюрприза, и кажется, что действительно именно сейчас судьба порадует новой встречей, новыми перспективами. И когда это происходит именно в этот особый час, ты уже становишься истинным фанатом новогодних праздников, безусловно веря в то, что именно в это время судьба может преподнести тебе что-нибудь неожиданно приятное.

© REUTERS/ Darrin Zammit Lupi Сочельник и Католическое Рождество 2017: история и традиции

Вот и мне почти десять лет назад Рождество подарило встречу с особым и важным человеком в моей жизни. Но если вы думаете, что счастливое завершение, о котором я заявила в названии, — это старая добрая фраза из русских сказок про то, что жили они долго и счастливо? То вот и нет. Моя история другая.

Встретились мы на выставке одной общей знакомой, отмечали за одним столом ее первую персоналку, думали оба, что те, кто рядом с нами — наши половинки, уже позже поняли, что это просто хорошие друзья, не более. Но это позже. А до этого воодушевленные разговоры — о жизни, об искусстве, об — даже уже не вспомню, толком о чем. После было немало подобных разговоров и в кругу друзей, и дома друг с другом.

Решили продолжить праздновать. Кстати, о Рождестве тогда все благополучно забыли. Ведь была другая замечательная причина. Вызвали такси. Но нас было явно много — уместиться, казалось, невозможно. Кроме того, количество желающих переместиться очевидно превышало норму, положенную на размещение в салоне машины. Но я уболтала таксиста взять на свой борт нашу большую компанию.

Затолкались на заднее сиденье, еле запихнулись, уж не помню, каким количеством. И картина. Дверь со стороны сидящего впереди пассажира открыта, место — пусто. На бордюре стоят оставшиеся двое — два друга. Секунда замешательства. Мы с заднего сидения кричим: садитесь, поместимся. Они переглядываются. Каждый уступает другому. Секунда немой оторопи и перекрест глазами — впрыгнул Он. И мы поехали.

А дальше все то же самое. Разговоры, веселые поздравления. Но только с тем моментом, который решил нашу дальнейшую судьбу. Это когда остаешься один на один, на балконе, и шум веселой компании хоть и близок, но ты его не слышишь, и такое спокойствие, и тишина, ощущение притаившейся и задержавшей дыхание природы, неспешная, еле уловимая ухом наша беседа, когда больше лишь угадываемые, но непроизносимые слова — и первый поцелуй, после которого случилось чудо.

© Sputnik / Miroslav Rotari Когда на самом деле следует справлять Рождество

Вдруг глаз заметил искристый блеск от светящихся городских фонарей. Это снег! Первый снег! Засверкал, закружил, запорошил, распыляясь белым веером, будто задорно подмигивая и намекая на то, что ему все известно — больше, чем нам. И нежная радость в душе от красоты неожиданно выпавшего снега, и одновременно спокойствие, будто все вдруг прояснилось, все встало на свои места и определилось между нами. И только на следующий день мы осознали, что познакомились под Рождество, в очень красивый, волшебный праздник, встретили его под сияньем и кружевом первого снега, и для нас уже в тот момент стало очевидным и ясным, что мы вместе.

Мы долго были вместе. Жили по-разному, по-всякому, но в любви друг к другу. В какой-то момент разошлись, поняв, что не можем быть парой. Но остались друзьями — замечательными, добрыми, верными. Сказочное Рождество подарило мне возлюбленного, который после расставания стал мне лучшим другом. И это действительно дар. Сказка продолжается. Просто мы ее по-иному претворили в жизнь — так, как это правильным и подходящим стало именно для нас.

Так что чудесные подарки в Рождество случаются и пожелания сбываются. Я знаю об этом и я верю в то, что новые удивительные и самые долгожданные сюрпризы в этот праздник свершатся снова и снова. Чего и вам желаю!