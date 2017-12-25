Про любовь и не только: Рождественская сказка со счастливым концом

Многие люди с трепетом ожидают новогодних праздников в предвкушении волшебства. Конечно, мало, кто по-настоящему верит в то, что они принесут что-то особенное в жизнь и удивят чудесным подарком. Но многим просто нравится это предощущение праздника и потрясающего вероятного сюрприза, и кажется, что действительно именно сейчас судьба порадует новой встречей, новыми перспективами. И когда это происходит именно в этот особый час, ты уже становишься истинным фанатом новогодних праздников, безусловно веря в то, что именно в это время судьба может преподнести тебе что-нибудь неожиданно приятное.
Вот и мне почти десять лет назад Рождество подарило встречу с особым и важным человеком в моей жизни. Но если вы думаете, что счастливое завершение, о котором я заявила в названии, — это старая добрая фраза из русских сказок про то, что жили они долго и счастливо? То вот и нет. Моя история другая.
Встретились мы на выставке одной общей знакомой, отмечали за одним столом ее первую персоналку, думали оба, что те, кто рядом с нами — наши половинки, уже позже поняли, что это просто хорошие друзья, не более. Но это позже. А до этого воодушевленные разговоры — о жизни, об искусстве, об — даже уже не вспомню, толком о чем. После было немало подобных разговоров и в кругу друзей, и дома друг с другом.
Решили продолжить праздновать. Кстати, о Рождестве тогда все благополучно забыли. Ведь была другая замечательная причина. Вызвали такси. Но нас было явно много — уместиться, казалось, невозможно. Кроме того, количество желающих переместиться очевидно превышало норму, положенную на размещение в салоне машины. Но я уболтала таксиста взять на свой борт нашу большую компанию.
Затолкались на заднее сиденье, еле запихнулись, уж не помню, каким количеством. И картина. Дверь со стороны сидящего впереди пассажира открыта, место — пусто. На бордюре стоят оставшиеся двое — два друга. Секунда замешательства. Мы с заднего сидения кричим: садитесь, поместимся. Они переглядываются. Каждый уступает другому. Секунда немой оторопи и перекрест глазами — впрыгнул Он. И мы поехали.
А дальше все то же самое. Разговоры, веселые поздравления. Но только с тем моментом, который решил нашу дальнейшую судьбу. Это когда остаешься один на один, на балконе, и шум веселой компании хоть и близок, но ты его не слышишь, и такое спокойствие, и тишина, ощущение притаившейся и задержавшей дыхание природы, неспешная, еле уловимая ухом наша беседа, когда больше лишь угадываемые, но непроизносимые слова — и первый поцелуй, после которого случилось чудо.
Вдруг глаз заметил искристый блеск от светящихся городских фонарей. Это снег! Первый снег! Засверкал, закружил, запорошил, распыляясь белым веером, будто задорно подмигивая и намекая на то, что ему все известно — больше, чем нам. И нежная радость в душе от красоты неожиданно выпавшего снега, и одновременно спокойствие, будто все вдруг прояснилось, все встало на свои места и определилось между нами. И только на следующий день мы осознали, что познакомились под Рождество, в очень красивый, волшебный праздник, встретили его под сияньем и кружевом первого снега, и для нас уже в тот момент стало очевидным и ясным, что мы вместе.
Мы долго были вместе. Жили по-разному, по-всякому, но в любви друг к другу. В какой-то момент разошлись, поняв, что не можем быть парой. Но остались друзьями — замечательными, добрыми, верными. Сказочное Рождество подарило мне возлюбленного, который после расставания стал мне лучшим другом. И это действительно дар. Сказка продолжается. Просто мы ее по-иному претворили в жизнь — так, как это правильным и подходящим стало именно для нас.
Так что чудесные подарки в Рождество случаются и пожелания сбываются. Я знаю об этом и я верю в то, что новые удивительные и самые долгожданные сюрпризы в этот праздник свершатся снова и снова. Чего и вам желаю!