Кто получает самые высокие пенсии, или чем живет молдавский чиновник

Вопрос, который заботит большую часть населения Молдовы, когда наступят те времена, когда жить станет легче. Больше всего это тревожит самые незащищенные слои населения, а именно пенсионеров.

Да, размер пенсий в Молдове, конечно, разнится. Есть категории, которые получают более 300 долларов (превышает пять тысяч леев), а есть и те, чей законный доход не превышает и 50 долларов в месяц, что не дотягивает и до тысячи леев. Можно ли прожить на эти крохи? Вопрос почти риторический. Потому что на него должны ответить в первую те, кому даны бразды правления страной.

Чем живет молдавский чиновник?

Однако чиновников беспокоит отнюдь не благополучие населения страны, гражданами которой они тоже являются, а другие вещи. К примеру, навязчивая идея об евроинтеграции Молдовы дошла до того, что этим пунктом решили приукрасить и Конституцию страны. Осталось в самом главном документе Молдовы начать рисовать цветы и небо голубое… чтобы наглядно проиллюстрировать молдавским пенсионерам, большая часть которых живет в нищете, что в Европе лучше, чем у нас. А как по-другому еще… Ну, а если оставить все эти политические склоки и перейти к более жизненным проблемам, то, конечно, любого уважающего себя молдавского чиновника "самых честных правил" заботит ни судьба женщины, которая перебивается на пенсию (пускай даже в среднем) в 80 долларов, ни жизнь молодого человека, с детства прикованного к коляске, с ежемесячным доходом, не дотягивающим и до 40 долларов, а какую новую машину купить своей возлюбленной, или где отдохнуть во внеплановом отпуске. Вот абсолютно рядовые вопросы, которые беспокоят молдавских чиновников.

О чем думает молдавский пенсионер?

К гадалке ходить не надо… Молдавские пенсионеры думают о том, как выжить в собственной стране. Немного сухой статистики. Национальная касса социального страхования Молдовы обнародовала информацию о том, какую пенсию получают некоторые категории населения республики. Согласно статистике, на 1 ноября текущего года средний размер пенсии в республике достиг отметки в тысячу 495,72 лея (86 долларов). До индексации, которая произошла в апреле, средний размер выплаты составлял тысячу 356,75 лея. С начала года молдавские пенсионеры в среднем стали получать больше примерно на 140 леев, то есть рост вышел менее 10 долларов.

Топ-5 самых "высоких" пенсий в стране

некоторые категории работников гражданской авиации — средний размер выплаты достигает семи тысяч 395,8 лея (425 долларов);

другие категории пенсионеров — средний размер выплаты приравнивается к четырем тысяч 194,13 лея (240 долларов);

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — средний размер выплаты составляет три тысячи 38,03 лея (175 долларов);

средний размер досрочной пенсии по возрасту — две тысячи 725,78 лея (157 долларов);

пенсии военнослужащим срочной службы и членам их семей достигают тысячу 351,98 лея (78 долларов).

Кто получает самые низкие пенсии в стране?

Самые маленькие пенсии в Молдове приходится на категорию выплат по случаю потери кормильца. Средний размер этой пенсии составляет всего 730 леев. Получателей этой выплаты в стране насчитывается до 13 тысяч человек.

Немногим больше средний размер пенсии за выслугу лет — 790 леев. Получает ее 67 человек.

Пенсии по ограниченным возможностям в Молдове получают около 130 тысяч человек, а средний размер выплаты составляет лишь тысячу 121,44 лея.

Отдельные категории работников культуры в среднем получают тысячу 197,25 лея. Таких пенсионеров в республике насчитывается всего 27 человек.

"Минималка" ниже плинтуса, или путь в никуда

Есть люди в Молдове, чьи доходы не дотягивают даже до 50 долларов. Минимальный размер пенсии по возрасту составил 961 лей (55 долларов). В свою очередь "минималка" по I группе инвалидности ("при тяжелом ограничении возможностей") достигла 720,75 лея (чуть больше 40 долларов), II группе ("при выраженном ограничении возможностей") — 672,70 лея (около 40 долларов), III группе ("при среднем ограничении возможностей") — 480,5 леев (27 долларов).

На фоне таких цифр молдавским чиновникам просто должно быть стыдно за то, что они бездействуют.

Почему молдавские суды жалеют чиновников-коррупционеров>>>

Ну, почему бы нашим отечественным телеканалам не запустить реалити-шоу под ориентированным названием "Последний чиновник". Его главные герои — молдавские политики и прочие праздные звезды местного чиновничьего истеблишмента, которым бы пришлось прожить месяц на ту же среднюю пенсию, а то и ниже. Взлет рейтингов тому телеканалу обеспечен, так как к экранам телевизоров будет приковано практически все население нашей страны. Но все же это только мечты, которым сбыться увы не суждено.

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