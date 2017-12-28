Последний год, когда Кишинев увидел снег в новогоднюю ночь

Вы помните, в каком году в Кишиневе в последний раз выпал снег в ночь на 1 января? Наверное, большинство кишиневцев не смогут вычислить в памяти дату, когда такую радость нам явила погода. А я помню точно, потому что отмечала каждый раз после этого, теперь понятно, что во всех смыслах знаменательного года, когда дарует нам небо белый пушистый снег или опять проведем праздник в слякоти или в лучшем случае на сухую.

© Sputnik/ Maria Tsimintia Подарок на Новый год - что можно и нельзя дарить

А это был, как его называли, нулевой год, переход из века нынешнего в грядущий – из 20-го в 21-ый. Его тогда еще ожидали с некоторым радостно-настороженно-пугливым ощущением. Радостным – потому что век-то ведь новый, а значит, сулит многие и весьма вероятно удивительные и приятные возможности. Настороженным – смена вековой эпохи, кто знает, что она принесет и, может, совсем не радость и перспективы, а новые вызовы, новое мировое переустройство, которое дается человечеству и каждой отдельной семье малыми и большими потерями. Пугливым – тогда все без конца говорили, приводя всевозможные источники в подтверждение, что переход из одного века в другой лишь значит конец света.

Но все пережили пиковый момент.

© Sputnik/ Александр Полегенько Оригинальные подарки на Новый год, сделанные своими руками

Свет не потух и не погасли свечи. Все преспокойно переместились в новый век и вроде как обычно незаметно, под грохот со свистом вылетающей пробки шампанского, под звон бокалов с этим игристым белым, преодолев великий момент смены вековой эпохи одним залпов выпитого и даже не поморщившись от искристых пузырьков.

Вот он момент! А снега все нет. Помню, в 1998 году я зафиксировала в памяти, что буквально за час-полтора до наступления 1999 года, которому тоже предрекали в одну секунду похоронить все человечество заживо, пошел снег. Уже накануне встречи 2000-го 31 декабря я вечером шла по улице (то ли для покупки чего-то как всегда в пылу подготовки к празднику забытого из еды, то ли для переезда в гости к друзьям, где намеревались в большой разновозрастной компанией встретить знаменательное событие) все время в ожидании чуда. В голове постоянно вертелось: интересно, пойдет ли снег, а вдруг пойдет, а если не пойдет, ну он ведь должен пойти, Новый год ведь?

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Историк моды Александр Васильев о том, что надеть на Новый год

Не пошел. Замечательно встретили Новый год — и под бой курантов Кремля, и под гимн Молдовы. И весело проводили время. Все уже собиралась спать. Вдруг кто-то глянул в окно на улицу и о надо же(!) – шел снег, причем за какой-то малый срок он уложился высоким пушистым слоем и дальше продолжал нестись. В одну секунду всех смело на улицу. Со ступенек подъезда – и в снег! Что называется, мы купались в снегу. Это было какое-то щеняще-восторженное ощущение полного счастья. Все от мала до велика радовались как маленькие дети, будто и нет тех лет осознанной жизни.

И еще один удивительный момент. Это как потрясающе тихо звучит льющийся с неба массивным поток снег. От его мягкого и бесслышного осыпания и кружения в воздухе воцаряется поистине мировая тишина, как будто все замирает, притаив дыхание от понимания и даже сказала бы осознания какого-то великого и светлого таинства очищения и умиротворения. Интересно, выдастся ли нам такая удача ощутить это потрясающее снежное нисхождение в нынешнюю новогоднюю ночь? Поживем-увидим!