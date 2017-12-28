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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав государств СНГ

Итоги неформального саммита СНГ: что ждет организацию

© Sputnik/ Алексей Дружинин
Колумнисты
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Геворг Мирзаян
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О том, как прошел неформальный саммит лидеров стран СНГ в Москве, что обсудили и чего ждать от 2018 года, рассуждает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Займемся террористами

26 декабря в Москве, на территории президентской резиденции Ново-Огарево, прошел неформальный саммит лидеров стран СНГ. В гости к Владимиру Путину прибыли президенты 8 стран (Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы). Уважаемые гости прибыли не только поздравить Путина и друг друга с наступающим Новым годом, но и обсудить итоги года текущего, когда председателем СНГ была Российская Федерация.

Собственно, Владимир Путин представил коллегам небольшой отчет. Он рассказал о том, как растут экономические связи.

"В текущем году товарооборот между странами СНГ значительно вырос. По данным за 10 месяцев, он увеличился более чем на четверть (25,7%), достигнув почти 117 миллиардов долларов. Для справки, за весь 2016 год это было 94 миллиарда", — отметил российский президент.

Рассказал он и о безопасности.

"Страны Содружества наращивают взаимодействие в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком. Разработаны и одобрены концепции сотрудничества по противодействию коррупции и по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем", — напомнил Владимир Путин.

Однако при всей важности проделанной работы, дел предстоит еще очень много. Так, стороны отмечали растущую угрозу со стороны исламского терроризма, представители которого рвутся в Среднюю Азию из Афганистана, куда, в свою очередь, они прибыли из Сирии. Лидеры стран-членов СНГ, конечно, поблагодарили Путина за то, что российские ВКС в Сирии решали проблемы безопасности Средней Азии (в частности, серьезно сократили поголовье террористов), однако отметили, что для успешной борьбы с террором в регионе нужно более тесное военно-политическое сотрудничество, и прежде всего в практическом плане.

Додон в Москве – итоги встречи и ключевые императивы
© Sputnik.
Додон в Москве – итоги встречи и ключевые императивы

"Без активного взаимодействия стран СНГ и ОДКБ в сфере пограничной безопасности невозможно полноценно обеспечить коллективную безопасность и надежность границ, противостоять значительной части современных вызовов и угроз", — сказал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, чья страна является одной из двух наиболее заинтересованных в успехе подобного противостояния. Дополнительным фактором риска в КР является наименее жесткий (по сравнению с соседями) контроль спецслужб за ситуацией в стране (ставшей полем для работы множества иностранных некоммерческих организаций).

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон (а эта страна станет председателем СНГ на 2018 год) уже заявил, что проблемы безопасности и противостояния экстремизму будут первым пунктом его повестки дня. Оно и не удивительно — ведь Таджикистан является той самой второй страной, жизненно заинтересованной в успехе подобного противостояния.

Инструмент развода

Впрочем, борьба с экстремизмом — это тактическая задача лидеров СНГ. Перед ними стоит куда более серьезный стратегический вызов — они должны определить будущее организации.

Многие эксперты на сегодняшний день уверяют, что СНГ отжило свое и должно кануть в лету. Его саммиты стали формальностью, а интеграционные процессы в регионе идут, в основном, в рамках Евразийского союза. Объединившего те страны, которые к этой интеграции готовы.

Формально у стран-участниц СНГ сейчас три варианта действий. Первый — они могут согласиться с такими экспертами и признать, что СНГ более не является действенной интеграционной группировкой, после чего самораспуститься и дальше каждый идти своим путем. Однако это будет означать и разрыв важнейших многосторонних соглашений в рамках СНГ (в частности, безвизового режима). Второй путь — не предпринимать никаких резких шагов и продолжать делать вид, что интеграция в рамках СНГ "углубляется и расширяется". Проблема в том, что в итоге это приведет к размыванию группировки и, в конце концов, к первому пути.

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Молдовы И. Додоном
© Sputnik/ Сергей Гунеев
О чем говорили Путин и Додон в Москве

По сути, у структуры есть лишь один реальный вариант для выживания и развития — углубление интеграции, причем не только экономической, но и политической. И не на рыхлой основе СНГ, а в рамках евразийских структур и ОДКБ, с признанием конструктивной роли Москвы. Как верно отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сегодня Россия — "это фактор стабилизации в мировом масштабе".

Нужно побороть фобии

Да, это процесс очень сложный. Для его реализации нужно прекращать цепляться за принцип безусловного нейтралитета (как это делает Узбекистан) — ведь следование этому принципу оставит страну один на один с радикальными исламистами, а также внешними державами, жаждущими дестабилизации в соседних с Россией государствах. Президент Мирзиеев уже поблагодарил Владимира Путина и всех коллег на саммите за поддержку его страны в сложное время. И поскольку, судя по всему, Узбекистан ждут еще более сложные времена (вызванные как определенной внутренней дестабилизацией из-за запущенных президентом экономических реформ, так и афганским фактором), Ташкенту пора делать стратегический выбор.

Павел Мидриган
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мидриган: Игорь Додон четко показал свою позицию

Не менее актуально прекращение русофобской политики, которую проводит правительство Молдовы — ведь эта политика не вытянет экономику страны из кризиса. Европейским рынкам продукция Молдовы не нужна — не потому, что она некачественная, а потому, что в ЕС уже давно на все существуют жесткие квоты, и никто своими интересами не поступится.

Молдавская продукция нужна лишь на пространстве Евразийского союза. Этот факт уже признает часть молдавских элит, выразителем которых стал президент Игорь Додон. Молдавский лидер поблагодарил президента России "за всю помощь и поддержку нашей стране за последний год, в частности, в приднестровском урегулировании, в вопросах экспорта молдавской продукции на российский рынок и миграционной амнистии для граждан Молдовы, работающих в России", и добавил, что "несмотря на всю антироссийскую риторику и действия правительства Молдовы и парламентского большинства, отношения между нашими странами успешно движутся вперед".

Наконец — и это самое сложное — нужно уметь находить тяжелые компромиссы с соседями (а это пока не получается у Армении и Азербайджана). Ведь Баку в ином случае остается за бортом и ОДКБ, и евразийских структур. А в мире, где региональная интеграция является трендом, экономическая изоляция ни к чему хорошему не приводит.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Теги:
итоги, саммит, СНГ, Россия
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