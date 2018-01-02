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Энтони Хопкинс

От убийцы-каннибала до рыцаря: Энтони Хопкинсу исполнилось 80 лет

© AFP/ CARL COURT
Колумнисты
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Фуад Мамедов-Пашабейли
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Великому актеру современности Филиппу Энтони Хопкинсу исполнилось 80 лет

О великом, сказочном, реальном, прекрасном, беспрестанно притягивающем нас кинематографе в честь юбилея одного из самых известных актеров — создателей именно такого кинематографа — Энтони Хопкинса рассуждает колумнист Sputnik Азербайджан Фуад Мамедов-Пашабейли.

Кто из нас не любовался прекрасными художественными полотнами, которые раскрывались перед нами на экране? Кто не получал несказанное удовольствие от великолепной режиссуры, блистательных работ оператора, художника, композитора?

Вы правы, вряд ли найдется человек, который не любил бы кино. Проявляя свою неоригинальность, я вкупе с подавляющей частью населения планеты с самого детства люблю этот потрясающий вид искусства. И какими бы плодотворными не были работы вышеперечисленных мастеров кино, но все же для нас, простых зрителей, самым главным действующим лицом в волшебном действе на экране является Актер.

Наверное, мне повезло с временем моего рождения, ибо с начала шестидесятых в советском, да и во всем мировом кинематографе наблюдался небывалый расцвет. Незабываемые картины того времени, снятые великими советскими и зарубежными режиссерами, потрясали своей органичностью, новизной взгляда на жизнь, и конечно же, великолепными актерскими работами. У всех у нас были любимые актеры. Были они и у меня. Со временем в пору моей юности и ранней молодости я начал более вдумчиво и требовательно относиться к актерским работам. Таким образом, через некоторое время у меня сложилось твердое мнение о мировой иерархии в актерском цехе.

Филипп Энтони Хопкинс, фото из архива
© AFP/ ANGELA WEISS
Филипп Энтони Хопкинс, фото из архива

Долгое время, без всякого сомнения, лучшими в мире актерами для меня были Иннокентий Смоктуновский и Евгений Евстигнеев. Думаю, читатели поддержат меня в этом и тем самым сделают мое субъективное мнение в достаточной степени объективным. Я упивался работами этих великих мастеров, к которым, конечно, приближались отечественные и зарубежные актеры, но два великих мэтра до конца своей жизни не отдали этого первенства.

После их ухода из жизни, на мой взгляд, лидером мирового актерского сообщества стал великий триумвират, творящий в Голливуде. Роберт де Ниро, Аль Пачино и наш сегодняшний герой, родившийся в последний день 1937 года, то бишь 80 лет тому назад.

Филипп Энтони Хопкинс. Этот великий актер родился в Уэльсе, в семье булочника. Ничто не предвещало того, что он станет служителем искусства. Отец-пекарь крайне неодобрительно относился к увлечениям сына музыкой и литературой.

Однако, молодой человек был настойчив и поступил в Уэльсский королевский колледж музыки и драмы в Кардиффе. По его окончании 20-летний Хопкинс отправился на два года в армию. А отслужив, продолжил учебу в Королевской академии драматического искусства в Лондоне.

Он сразу заявляет о себе как о талантливом актере. В 28 лет Энтони Хопкинс по приглашению сэра Лоуренса Оливье, выдающегося актера и режиссера, попадает на театральный олимп того времени – в труппу Королевского национального театра. В самом знаменитом театре Англии Хопкинс играет пять лет. И даже дублирует Оливье в спектакле.

В 35 лет его признают лучшим актером Великобритании за роль Пьера Безухова в английской телеверсии "Войны и мира", актер награждается премией Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Затем Хопкинс переезжает в Лос-Анджелес. Американцы также признают талант Хопкинса: в 1976 году он награждается премией "Эмми" (теле-эквивалент "Оскара") за роль Бруно Гауптмана в телефильме "Дело о похищении Линдберга", а через пять лет – за роль Адольфа Гитлера в фильме "Бункер". А в 1980-м 43-летний актер появляется в роли доктора Фредерика Треверса в легендарном фильме "Человек-слон".

В 50 лет Энтони Хопкинс получает от королевы Елизаветы звание Командора Ордена Британской империи. Несмотря на такое безоговорочное признание на родине, расцвет его славы среди американского зрителя еще впереди. 

В 1991 году Хопкинс появляется на экранах в образе серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят". Именно эта роль немногословного гения-психопата делает Хопкинса "своим" в Америке. Он получает "Оскар", вторую премию BAFTA и армию поклонников по всему миру. Впоследствии Хопкинс появляется в роли Ганнибала и в других фильмах — "Ганнибал" и "Красный дракон".

Кадры из кинофильма Человек-волк режиссера Джо Джонстона
Universal Pictures
Кадры из кинофильма "Человек-волк" режиссера Джо Джонстона

Блестяще отработав еще в нескольких картинах, таких как "Легенды осени", "Никсон" и некоторых других, Энтони дебютирует в качестве режиссера в картине "Август", представляющей собой экранизацию чеховского "Дяди Вани". В этой картине Хопкинс не только сыграл главную роль, но и самостоятельно написал к ней музыку. Приблизительно в это же время он играет главные роли в картинах "Прожить жизнь с Пикассо" Джеймса Айвори и "На грани" Ли Тамахори. 

 

 

Хопкинс блестящий партнер. Согласитесь, что в фильме "Знакомьтесь, Джо Блэк" Хопкинс сделал все возможное, чтобы его молодой партнер Бред Питт смотрелся привлекательно не только благодаря своей внешности. А какой блистательный тандем был у Хопкинса с Антонио Бандерасом в фильме "Маска Зорро". Согласитесь, что сюжет фильма довольно стар и прямолинеен, но благодаря этому актерскому тандему и старательности красавицы Кэтрин Зеты Джонс фильм завоевал мировую известность.

Я не ставлю перед собой задачу перечислять все картины Энтони Хопкинса, тем более что неповторимое актерское мастерство этого кудесника кино общепризнанно. Америка признала достижения британца, дав ему гражданство в начале третьего тысячелетия, при этом ему было позволено сохранить и его рыцарское звание, и титул "сэр". После этого гонорары актера начали стремительно увеличиваться. Так, если за работу во второй части "невыполнимой миссии" он получил всего пять миллионов, то за работу в сиквеле "Молчания Ягнят" — "Ганнибал" его гонорар составил уже 15 миллионов. А спустя еще два года за роль в картине "Красный дракон" Хопкинс получил 20 миллионов, становясь, таким образом, одним из самых высокооплачиваемых голливудских актеров. 

Несмотря на преклонный возраст, актер живет деятельной жизнью и активно снимается в кино. Нас, поклонников актерской игры в общем и мастерства Хопкинса в частности, не интересуют суммы гонораров актера. Каждую новую ленту с участием Энтони Хопкинса мы ждем с большим нетерпением, заранее будучи уверенны, что наблюдать игру своего кумира будет приятно независимо от того, насколько успешной будет картина в коммерческом плане. Думается, что великий мастер еще не раз порадует нас своими актерскими шедеврами.

Теги:
Энтони Хопкинс, Голливуд
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