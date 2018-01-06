17:10 06 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Флаг Молдовы

Хранить гостайну в Молдове – дело непростое

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Николай Костыркин
6710

Колумнист Sputnik рассуждает о том, что такое государственная тайна, и стоит ли за нее давать надбавку к зарплате

Странное явление в очередной раз постигло нашу страну, на первый взгляд, готовую к любому потрясению. Ан-нет — общественность и в этот раз удивлена не на шутку.

Теперь те чиновники, которым по роду их обязанностей положено хранить информацию, являющуюся государственной тайной, могут получать за это прибавку к зарплате.

Вот как звучит это положение в проекте закона:

"Для хранения государственной тайны в связи с выполняемой деятельностью, а также с информацией и документами, с которыми они знакомятся по долгу службы, государственные служащие получают надбавку до 20% к должностному окладу в зависимости от степени секретности информации, к которой у них есть доступ. Точный размер надбавки установит правительство".

Вот и выходит, что некогда почетная обязанность, почти что синекура в хорошем смысле слова, ныне превратилась в… обычный повод для получения большего оклада. Мне, конечно же, возразят — хранить гостайну дело непростое, это своего рода риск для жизни, вот и решили за это доплачивать. По справедливости, вроде…

Денежные купюры
© Sputnik/ Mikhail Kutusov
Чиновникам в Молдове за решение земельного вопроса обещали $380 тысяч

Но какая же это справедливость?! Раньше на ответственные посты в большинстве своем выбирали и назначали людей, положительно проявивших себя по всем показателям — моральному, профессиональному и т.д. То есть, государственные секреты доверяли людям, реально способным их хранить и ни под каким предлогом не выдавать никому. Теперь же, учитывая уровень развития современной Молдовы, объем претензий к должностным лицам не уменьшается, а привилегии растут в геометрической прогрессии. Вот что непонятно и почти обидно для граждан.

Создается впечатление, что чиновники должны получать дополнительную сумму денег едва ли не за каждый лишний шаг и вздох.

Чиновничий класс в Молдове: время не меняет своих героев >>>

С другой стороны, о каком хранении государственных тайн может идти речь в некоторых случаях, если ряд обитателей "высоких кабинетов" имеет двойное гражданство. И то, что для Молдовы гостайна, для другой страны может стать оперативной и стратегической информацией.

Банкноты номиналом 200 молдавских леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кто получает самые высокие пенсии, или чем живет молдавский чиновник

Но, видимо, голос разума до высших сфер доходит с разным смыслом и умыслом, поэтому так и остается далеким и недоступным. Было бы все иначе, не прилетел бы вдогонку этой идее другой интересный факт. Оказывается, депутаты молдавского парламента получили более длинные зимние каникулы, нежели школьники. Дети сядут за парты уже девятого января, а законотворцы аж 15-го. Наверняка всем должно стать понятно, кто в этом году потрудился больше! Здоровья и терпения вам, дорогие законодатели и другие высокопоставленные чиновники! Особенно — на пути "улучшения" школьной программы и в деле хранения государственной тайны. Ведь, чтобы ее хранить, нужно подольше набираться силами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Гнуть спину
© Sputnik/
Гнуть спину

По теме

Как чиновники мэрии Кишинева массово избежали тюрьмы
Молдавских чиновников хлебом не корми, а взятку дай!
Теперь любой чиновник сможет взять палку и ударить по голове
Враги государства и общества – открытые и потаенные
Теги:
зимние каникулы, государственная тайна, зарплата, каникулы, школьники, депутаты, надбавка, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Свадьба Левона Ароняна и Арианы Каоли
Шикарные кадры: звезды женятся и выходят замуж
Аномальные холода пришли в США и Канаду
Аномальные холода пришли в США и Канаду
Осторожно: пиротехника
Осторожно: пиротехника - правила безопасности

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться