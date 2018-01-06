Хранить гостайну в Молдове – дело непростое

Колумнист Sputnik рассуждает о том, что такое государственная тайна, и стоит ли за нее давать надбавку к зарплате

Странное явление в очередной раз постигло нашу страну, на первый взгляд, готовую к любому потрясению. Ан-нет — общественность и в этот раз удивлена не на шутку.

Теперь те чиновники, которым по роду их обязанностей положено хранить информацию, являющуюся государственной тайной, могут получать за это прибавку к зарплате.

Вот как звучит это положение в проекте закона:

"Для хранения государственной тайны в связи с выполняемой деятельностью, а также с информацией и документами, с которыми они знакомятся по долгу службы, государственные служащие получают надбавку до 20% к должностному окладу в зависимости от степени секретности информации, к которой у них есть доступ. Точный размер надбавки установит правительство".

Вот и выходит, что некогда почетная обязанность, почти что синекура в хорошем смысле слова, ныне превратилась в… обычный повод для получения большего оклада. Мне, конечно же, возразят — хранить гостайну дело непростое, это своего рода риск для жизни, вот и решили за это доплачивать. По справедливости, вроде…

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Но какая же это справедливость?! Раньше на ответственные посты в большинстве своем выбирали и назначали людей, положительно проявивших себя по всем показателям — моральному, профессиональному и т.д. То есть, государственные секреты доверяли людям, реально способным их хранить и ни под каким предлогом не выдавать никому. Теперь же, учитывая уровень развития современной Молдовы, объем претензий к должностным лицам не уменьшается, а привилегии растут в геометрической прогрессии. Вот что непонятно и почти обидно для граждан.

Создается впечатление, что чиновники должны получать дополнительную сумму денег едва ли не за каждый лишний шаг и вздох.

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С другой стороны, о каком хранении государственных тайн может идти речь в некоторых случаях, если ряд обитателей "высоких кабинетов" имеет двойное гражданство. И то, что для Молдовы гостайна, для другой страны может стать оперативной и стратегической информацией.

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Но, видимо, голос разума до высших сфер доходит с разным смыслом и умыслом, поэтому так и остается далеким и недоступным. Было бы все иначе, не прилетел бы вдогонку этой идее другой интересный факт. Оказывается, депутаты молдавского парламента получили более длинные зимние каникулы, нежели школьники. Дети сядут за парты уже девятого января, а законотворцы аж 15-го. Наверняка всем должно стать понятно, кто в этом году потрудился больше! Здоровья и терпения вам, дорогие законодатели и другие высокопоставленные чиновники! Особенно — на пути "улучшения" школьной программы и в деле хранения государственной тайны. Ведь, чтобы ее хранить, нужно подольше набираться силами.

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