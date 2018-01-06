Однажды в православное Рождество на Святой земле Израиля

Что такое встретить православное Рождество в Израиле? Это когда в Святой праздник ты оказываешься в самом центре библейских сказаний — там, где стоит Храм Рождества Христова, по преданию, построенного над местом рождения Иисуса Христа, там, где воздвигнут Храм Гроба Господня на месте, согласно писанию, погребения, а затем воскрешения Сына Божьего, там, где все пропитано историей зарождения Бога на земле, там, куда съезжаются православные верующие со всего мира, чтобы отметить Рождество.

Молитва на стене © Sputnik / Irina Leahova

Под Тверией © Sputnik / Irina Leahova

Река Иордан © Sputnik / Irina Leahova

Река Иордан © Sputnik / Irina Leahova

Иерусалим © Sputnik / Irina Leahova

Иерусалим © Sputnik / Irina Leahova

Иерусалим © Sputnik / Irina Leahova

Иерусалим © Sputnik / Irina Leahova

Иерусалим © Sputnik / Irina Leahova

Мертвое Море © Sputnik / Irina Leahova

Мертвое Море © Sputnik / Irina Leahova 1 / 11 © Sputnik / Irina Leahova Молитва на стене

А еще удовольствие отмечать рождественские праздники в Израиле — это когда в Кишиневе снежная метель (представляете, такое было в прошлое 7 января?!), а ты, находясь на 400 метров ниже абсолютной высоты (то, что называется уровнем моря), лежишь на море. Именно лежишь, ведь это уникальное Мертвое море, которое держит на воде даже не умеющего плавать. Хотя надо сказать, слухи о том, что в нем нельзя утонуть, сильно преувеличены. И об этом тоже расскажу.

Встречать Рождество в святых местах Израиля — это, конечно, особое вдохновение. Однако в эти дни в Храме Рождества Христова, расположенного в Вифлееме, просто не продохнуть. Мне же хотелось увидеть как можно больше за недельный срок пребывания в Земле обетованной, поэтому свое посещение этого особого для всех верующих места я спланировала до восхождения Вифлеемской звезды.

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Втайне я надеялась увидеть, как армяне проводят рождественский обряд, ведь во всем мире последователи армянской Григорианской Апостольской церкви отмечают рождение и крещение Господа в одно время и на день раньше русских православных — шестого января. Но не тут-то было! Как объяснил мне экскурсовод, в Израиле верующие армяне — чуть ли не единственные среди адептов григорианской церкви в мире, кто встречает Богоявление в один день с русскими православными.

К слову совет. Чтобы ощутить и понять Израиль, его уникальную историю, окунуться и проникнуться святостью мест — для этого стоит обратиться к услугам профессионального экскурсовода, который буквально пошагово, указывая на каждый сантиметр проходимого и увиденного, по каждому камешку и кирпичику разложит и расскажет вам многие библейские истории, легенды и современные байки, мало того, напомнит некогда прочитанное и заполнит недостающую брешь в знаниях, а еще раскроет удивительную хронику сосуществования разных вероисповеданий, ведь во всех Святых местах христианского мира, разместившихся в Израиле, живут бок о бок и мусульмане, и православные, и католики, и иудеи.

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Я, было, решила пренебречь экскурсией, но вовремя опомнилась и очень тому рада, потому что не раз потом слышала от более самоуверенных путешественников сетование о том, что они поскупились на эти услуги. Ведь иначе многие тайны Израиля и святых мест так и не откроются вам. Не буду расписывать то, о чем узнала. Немало и уникальных вещей, которые местные гиды собирают по крупицам из разных архивных источников. На самом деле, чтобы понять Землю обетованную и ощутить сопричастность к миру, нужно здесь побывать, самому пройдя пешком по святым местам.

Даже Мертвое море всегда живое

Ну а теперь о Мертвом море. На нем я побывала 7 января. Мертвое море передо мной разделяло берег Израиля, отливавший песочным цветом, и Иордании — покрытый будто слоем белого снега.

Что из себя представляет Мертвое море? Все об этом спрашивают, как и я когда-то, даже после прочтения соответствующей литературы. У каждого путешественника свои впечатления. Мои — такие.

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Мертвое море — это когда лежишь на воде спиной как в гамаке (газетки и сигары только не хватает для эстетического образа) и блаженствуешь. Только надо быть аккуратным, можно запрокинуться на спину и тут уж как повезет. Вода столь давит, что возможно и не справиться с ее тяжестью, и неизвестно, удастся ли уже вынырнуть кверху головой, подсобит ли кто или не окажется помощников рядом.

Мертвое море — это когда лежишь на воде животом и практически на меле не достаешь до дна, вода позволяет держаться в горизонтальном положении без особых усилий. Но это рискованно — проверено на себе. Можно не подрассчитать и сесть-таки на киль, и это очень травматично. Солевые кораллы так прорезают коленки, в данном случае я о своей участи, как будто тонким хирургическим ножиком. Порезы еле заметны, но заживают долго. Боли нет. Находясь в соленой воде и пропитавшись ею будто насквозь, уже не чувствуешь, как она проникает в рану. Да и выйдя на берег, она тебя не донимает. Однако рана медленно, но верно кровоточит и тут уж без помощи местных спасателей не обойтись.

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А у них для тебя — шланг с пресной водой, вместо щадящих перекиси или марганцовки, йод, который обычно не рекомендуется, поскольку только прожигает раны, тем более столь ювелирной бороздой рассеченные солевыми дарами Мертвого моря. Да, и еще у спасателей для тебя — море мягкой туалетной бумаги, которую они от души и с чувством отматывают из рулона. В общем, вывод такой: на любой курорт нужно привозить свои средства первой помощи и точка!

Мертвое море — это еще безбрежный простор соленого побережья. Соль здесь в разных видах — белого песка, коралловых рифов, снежных валунов, она приобретает разные формы — от мельчайших чуть заметных частичек-снежинок до снежного хвороста, от круглых шарообразных до разных других геометрических угловатых пропорций, хаотично связанных друг с другом. Причем все эти завораживающие перевоплощения соли на скупом расстоянии. И, кстати, не везде можно пройтись босыми ногами, поэтому чтобы попутешествовать даже по небольшому пространству берега, необходимо запастись сланцами или другой подходящей для защиты от травм обуви.

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В общем, мое путешествие в рождественские праздники включило в себя еще немало достопримечательностей и городов. И куда бы вы ни поехали, где бы вы ни побывали в Израиле — это, конечно, вас обогатит. Но если представить программу must have для этой страны, а тем более в Рождество, то в моем представлении есть основные три точки, которые необходимо посетить каждому приезжему на Землю Обетованную. Это Вифлеем с Храмом Рождества Христова, Иерусалим с его Старым городом, Храмом Гроба Господня, Стеной плача, Масляничной горой и, конечно, Мертвое море.