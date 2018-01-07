Ад на дорогах — что делать с транспортными пробками в Кишиневе?

Колумнист Sputnik пытается понять, наступит ли когда-либо тот день и час, когда передвижение по столице превратится в одно сплошное удовольствие (и это не ирония, и не сарказм!)

Скоро Рождество, потом закончатся зимние праздники, и еще через пару дней в часы пик в Кишиневе снова будет "не продохнуть". А что вы хотите от города, где машин больше с каждым днем, а все живое по-прежнему движется с одного края на другой, с Ботаники на Буюканы, с Рышкановки на Телецентр, через один неширокий, заставленный по краям машинами проспект, да по двум узеньким параллельным улицам, Пушкина и Бэнулеску-Бодони?

А парковки где? В прожектах вестимо!

Мы уже не говорим о том, что улицы Кишинева, под самыми стенами примэрии в том числе, забиты как попало припаркованными автомобилями, словно артерии холестериновыми бляшками. А что делать, муниципальных парковок-то нет, и денег на их строительство, как говорят, тоже нет. Что-то там такое про парковки щебетал Дорин Киртоакэ, но ожидаемо все провалил, "наварившись" в процессе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Бокачев: существует решение проблемы пробок в Кишиневе

В итоге все с облегчением приняли традиционное молдавское решение урбанистических, экономических, социальных и психологических проблем – сделать вид, что все хорошо. Всем проще, да? Ага, кроме водителей и пешеходов – то есть, собственно кишиневцев, ради которых городская власть ночей не спит.

Кстати, знаю лично водителей, которые сокращают свои поездки в центр столицы только из-за того, что нормально припарковаться нельзя: именно нигде, и именно совсем.

Краткий экскурс в историю

Просто интересно, в примэрии есть хотя бы один человек, который еще способен изумиться — как это в нашей богоспасаемой столице вообще можно куда-то доехать на автомобиле? Это чудо, иначе не назовешь. Потому что, по расчетам советских градостроителей, уличное движение при таком количестве транспорта должно было намертво встать уже в 2000 году, восемнадцать лет назад.

Именно к 2000 году, в соответствии (наберитесь терпения, сейчас будет длинная и неудобная, как коридоры примэрии, фраза) с технико-экономическим обоснованием развития города, разработанным в 1983 году институтом "Кишиневгорпроект" совместно с московским ЦНИИП градостроительства, численность населения столицы МССР должна была составить 800 000 человек.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Где в Кишиневе парковать машину на время работы рождественской ярмарки

По мнению архитекторов, к тому времени Кишинев должен был буквально захлебнуться в транспорте, общественном и личном. Именно поэтому в Генплан развития города вписали кольцевую автодорогу, которую собирались сдать в эксплуатацию, не дожидаясь конца века. Чтобы не протискивались все скопом через центр, а культурно объезжали по периметру.

Кому нужна экология? Да никому!

Сейчас будет цитата из старого номера газеты "Вечерний Кишинев" за 30 марта 1976:

"Кишиневский дорожно-строительный трест приступил к сооружению кольцевой скоростной объездной автомагистрали вокруг Кишинева. Ее общая протяженность — 90 километров. Проектная скорость движения по новой четырехполосной трассе — 100 километров в час. Скоро улицы столицы разгрузятся от транзитного транспорта, уменьшится загрязнение воздуха выхлопными газами".

Ну, и? 1976-й — это 41 год назад, Карл.

Кому сегодня нужна экология? Никому, кроме тех самых экологов, которые сидят в своих институтах и тихонечко составляют отчеты о том, что дышать в городе не возможно. Да, у нас не Москва с ее смогом, но уровень загрязнения воздуха в Кишиневе сегодня действительно зашкаливает.

Почему генплан никому не нужен

Послушайте, это уже раздражает. Урекяна сменяли временные исполнители, их сменил Дорин Киртоакэ, не к ночи будь помянут, сейчас его медленно, но верно заменяет Сильвия Раду. Но как и раньше, никто, ни одно чиновное лицо, ни один архитектурный полковник не произносит слова "генплан". Ноль, пустота, вакуум. Глухое молчание.

Опытные преподаватели считают, что если студент ничего не знает перед экзаменом, то ему надо положить учебник под подушку и даже это будет лучше, чем если бы он этот учебник вовсе не трогал.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Движение в центре Кишинева перекроют до середины января

Мы уже не требуем, чтобы вы начали строить кольцевую автодорогу вокруг Кишинева прямо сейчас. Хотя бы одно из тех трех (!) колец, о необходимости которых так много говорили в муниципальном совете в 2007 году. Но начните об этом хотя бы говорить.

Конечно, думать о перспективе сегодня, вероятно, не позволительная роскошь, наболевшие проблемы живут в общественно-политической повестке сутки-двое, а потом напрочь забываются нашими чиновниками. А итоге, имеем то, что есть – ямы, пробки, разбитые дороги…

Как разорвать этот порочный круг?

Кто научит молдавских чиновников думать на перспективу?

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