Что будет с русским языком в школах в 2018 году

Часто говорят, что китайский иероглиф "кризис" сплетен из двух символов – "возможность" и "опасность". Будто в соответствии с этим риторическим приемом — одни видят в нынешней реформе новые надежды для наших многострадальных школ. Другие, — новые угрозы, прежде всего для школ с обучением на русском языке.

Опасения родителей, учеников и учителей тем сильнее, что буквально под конец 2017 года была бесславно свернута предыдущая, неудачная реформа, оставившая после себя немало "жертв и разрушений". Речь о так называемой "оптимизации" школ, где автором была экс-министр Майя Санду.

Понятно, что после этого доверие общественности к инициативам министерства резко упало. Ломали копья семь лет, дабы заявить, что это была ошибка? И где гарантии, что не станет ошибкой и нынешняя реформа?

Что говорят о реформе в министерстве

Напомним суть реформы, основные ее принципы, которые попали в прессу. Как сообщила на пресс-конференции глава министерства Моника Бабук, готовится новый национальный курикулум, который предполагает достаточно много изменений.

© Sputnik/ Руслан Кривобок Реформы в Молдове: от сокращения дисциплин в школах до отказа от оценок

Сильнее всего должно измениться лицейское образование. Министерство планирует сократить число учебных часов в лицеях с 31 до 28. Количество обязательных предметов ограничат шестью, выбрав их в зависимости от направления — гуманитарного или реального. Еще три предмета ученики смогут выбрать самостоятельно.

"Никогда не случалось, и вот опять"

Реформы в школе – это всегда колоссальный стресс и всегда — необходимость. Даже в советское время, где школьная форма не менялась десятилетиями, а для замены учебника математики требовался чуть ли ни переворот в Академии наук, вокруг школ все время что-то происходило — эксперименты, учителя-новаторы, идейная борьба в коридорах минпросвещения.

Однако в те времена на каждом этапе, в каждом кабинете приходилось доказывать, что нововведения — к лучшему. А сейчас всё выглядит так, будто принято негласное правило: "Новый министр — новая школьная реформа".

И похоже, что однозначного мнения экспертов по поводу ключевого момента, числа предметов в новом куррикулуме, на момент старта реформы все еще не существует. Станет ли такая реформа удачнее предыдущей, или ее судьба тоже будет печальной, как в известной поговорке, — "никогда не случалось, и вот опять" — пока непонятно.

Так слишком много предметов, или слишком мало?

Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук считает, что программа слишком перегружена, и школьники вынуждены чуть ли ни до глубокой ночи готовить уроки. Но всего пару месяцев назад эксперты не видели никакой необходимости "ужимать" куррикулум. Более того, подчеркивали, что во Франции, Германии, в других ведущих европейских странах в школах по 17 обязательных предметов. А в Молдове — всего 15.

И вдруг министр предлагает не увеличить, а радикально сократить число обязательных дисциплин. Что скажут те, кто упрекает власть в превращении молдавского народа из нации математиков и агрономов в нацию штукатуров, домработниц и собирателей клубники в Польше? Можно представить.

"Задумка хорошая, но каким будет исполнение?"

В школах пока никто не знает, как именно будут меняться учебные планы и когда именно. Как выяснил корреспондент Sputnik Молдова, никаких конкретных указаний пока не поступало.

И неудивительно, ведь реформа рассчитана на достаточно долгий период. "Нет, конечно", — так ответил один из учителей на вопрос, стоит ли ожидать значимых нововведений уже в 2018-м учебном году.

Необходимость перемен, особенно после лихого правления Майи Санду, просто витает в воздухе. Реформ в школьном образовании хотят все учителя — но очень многие опасаются, что станет лишь хуже. Ведь так бывало уже не раз. Лейтмотив высказываний звучит так: "Задумка хорошая, но каким будет исполнение?"

Снова тревожно за русский язык в школах

Встревожены и родители детей, которые учатся в школах с русским языком обучения.

Во время визита в лицей Академии наук министр назвала его "положительным примером реформы", который надо распространить на всю страну. Напомним, что у "академических" лицеистов всего 24 урока в неделю по сравнению с 29-30 в других школах.

Похоже, именно этот лицей станет "пилотным" и образцовым в ходе реформы. Однако известно, что обучение в лицее Академии наук ведется только на государственном языке, а учебных планов на русском языке там просто не существует. Получается, реформу начали, а планов для русских школ нет?

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Млечко: русский язык должен быть сохранен в странах СНГ

Заметим, что для тревоги у людей есть все основания. Совсем недавно по русскому языку в школах Молдовы был нанесен серьезный удар — по новому Кодексу об образовании, с 1 сентября 2018 года русский язык в школах с государственным языком обучения получит статус иностранного.

То есть, родителям предложат выбрать, какой именно иностранный язык будет изучать их ребенок – английский, французский или русский. И как вы думаете, многие ли из родителей решатся лишить своего ребенка возможности бесплатно изучать английский или французский язык?

Тем более что новый Кодекс об образовании предоставляет неограниченные возможности для мягкого выдавливания русского языка из школ.

Как могут использовать Кодекс об образовании против русского языка

Как указывает руководитель информационно-аналитического центра при Координационном совете организаций российских соотечественников Молдовы Михаил Сидоров, согласно статье 10 Кодекса, "…учебный процесс в системе образования осуществляется на румынском языке и – в пределах возможностей системы образования – на одном из языков международного общения или (…) на языках национальных меньшинств".

Вот в этом "в пределах возможностей системы" и содержится неограниченное пространство для толкований и трактовок. Кто определяет эти "пределы возможностей", и кто будет контролировать применение 10-й статьи Кодекса?

В таких условиях, учитывая современную обстановку, русский язык будет активно вытесняться и исчезать из молдавских школ, считает Михаил Сидоров.

В общем, родители встревожены, общественность и правозащитники начинают нервничать, и вопрос о том, как реформа коснется русских школ, необходимо прояснить, как можно скорее. Иначе не обойтись без лишних слухов, которые никогда не шли на пользу ни одной из реформ.