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Владимир Новосадюк

Для чего в Молдове введен запрет на информацию из России

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Владимир Новосадюк
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Колумнист Sputnik попытался разобраться в первопричинах введения в стране закона о борьбе с иностранной пропагандой

На первый взгляд, долгое муссирование в обществе, а потом и промульгация закона об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике российских новостных и информационно-аналитических передач, выглядит довольно странно.

ТВ, архивное фото
© Sputnik/ Максим Блинов
Иностранная пропаганда в Молдове: "смотреть - нельзя - бороться"

Почему странно? Да потому, что только ленивому и нелюбознательному неизвестно, что в Молдове бо́льшая часть населения давно смотрит и слушает новости и информационно-аналитические передачи не только из России, но и со всего мира, используя спутниковые тарелки и другие современные средства. Это, во-первых!

Во-вторых, попытка объяснить принятие этого закона заботой об "обеспечении информационной безопасности государства" не выдерживает никакой критики.

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Неужели авторы и инициаторы этого закона сами верят в то, что, запретив трансляцию на местных телеканалах новостей и аналитических программ из России, они что-то "обеспечат".

Кстати, для непосвященных, поясню, что означает понятие "информационная безопасность страны" в современном прочтении.

"Информационная безопасность Республики Молдова — состояние защищенности личности, общества и государства, их прав и интересов в информационном пространстве, определяемых Конституцией и другими законами Республики Молдова и связанных с поиском, получением, передачей, распространением, обработкой, хранением, использованием и защитой информации в информационном пространстве" — именно так это понятие определяет Концепция информационной безопасности Республики Молдова, утвержденная парламентом три недели назад.

То есть, получается парадоксальнейшая вещь! Запрещая, а по-иному этот запрет не назвать, мне смотреть по ТВ российские новости и аналитику, парламент меня не защищает, а наоборот, нарушает законные права человека.

Можно привести еще много доводов в пользу многочисленных противников принятия этого закона. Но давайте лучше спросим себя: "Неужели только заботой о нашей информационной безопасности было продиктовано такое решение власть предержащих?!"

Конечно, нет. Суть совершенно, по моему мнению, в другом.

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За окном 2018-й. Год выборов. И результат их сегодня непредсказуем, даже несмотря на бытующее в нашем обществе мнение, что выигрывает тот, кто обладает административным ресурсом. Электорат разделен почти пополам. Левые-правые. Я сознательно не пишу "центр", потому что его сегодня, по сути, нет.

С приближением дня выборов этот водораздел будет еще четче.

Разделение общества можно констатировать и по геополитическому принципу. Кто-то настроен "пророссийски", кто-то "прозападно". А кому-то все равно, лишь бы была работа и возможность прокормить семью.

Пульт
© PIXABAY / Astryd_MAD
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И вот этих — кому "все-равно" власти и стараются перетянуть на свою сторону. А как это сделать, если создать мало-мальские условия для обеспеченной жизни они не могут?!

Власти надеются, закрыв уши и глаза индефферентным гражданам, они смогут перетянуть их на свою сторону. Но сколько не кричи "халва-халва", от этого во рту слаще не становится.

Еще один немаловажный факт, который тоже стал отправной точкой в законотворчестве радетелей за нашу "информационную безопасность". Запад относительно недавно объявил крестовый поход против, так называемой, "кремлевской пропаганды". Ну и, конечно, наши евроинтегрированные власти не могут идти не в ногу в этом общем марше.

Так что, уважаемые молдавские телезрители, смотрите и далее с интересом новости из России по вашим телевизорам.

Ну, а как же быть с новым законом?

Как-как, да никак! Он же существует параллельно. И, кстати, в нем понятие "информационной безопасности" противоречит Концепции информационной безопасности Республики Молдова, утвержденной парламентом, которую я процитировал выше.

"Информационная безопасность — комплекс мер в целях обеспечения защиты лиц, общества и государства от возможных попыток дезинформирования и/или манипуляторного информирования извне и недопущения провокаций, носящих медийный характер, направленных против Республики Молдова", — свежая правка в Кодекс телевидения и радио Республики Молдова.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Теги:
"российская пропаганда", кому выгодна борьба с российской угрозой, российские телеканалы, российские СМИ, запрет, Молдова
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