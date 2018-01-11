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Митинг в поддержку мигрантов под лозунгом Пусть они остаются в Вене, Австрия, 26 ноября 2016 года

Мнимая гуманность в Европе или "Дух третьего рейха в сердцах арийцев"

© AFP 2018/ JOE KLAMAR
Колумнисты
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Фуад Мамедов-Пашабейли
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В странах Запада очень любят говорить о демократии, терпимости, толерантности и о своей нетерпимости к ксенофобии - однако, слова явно расходятся с делом

Известно, что страны Восточной Европы категорически отказываются принимать мигрантов. Они хотя бы поступают честно, четко указывая на свою позицию. А вот страны Западной Европы на словах высказывают свою гуманность, а на деле поступают иначе. Собственно говоря, они и в словах не стесняются и выступают откровенно с расистских позиций.

Международная миграция
© RIA Novosti
Международная миграция в цифрах и фактах

К примеру, Австрия. Ее добропорядочные на первый взгляд граждане, забросив даже самые важные дела, стали обсуждать новость о том, что первым родившимся в 2018 году ребенком в стране стала девочка турецкого происхождения.

Конечно, роженице и ее чаду повезло, что они не африканских или арабских кровей, поскольку за десятки лет немцы и австрийцы как-то свыклись с активным присутствием турок в общественно-политической жизни. Но что поделаешь, не выкорчеван пока "дух третьего рейха" из сердец "истинных арийцев".

Вполне естественно, что Анкара не могла безучастно отнестись к всплеску расизма, и Великое национальное собрание Турции вынуждено было учредить комиссию для расследования ситуации с исламофобией, причем, сразу в четырех странах-членах Евросоюза. Речь идет как об Австрии, так и о Германии, Франции и Бельгии, где более всего выражены проявления дискриминации в отношении нехристиан.

Александр Рар
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Рар: в ЕС по-разному воспринимают исламизацию "старой" Европы

Депутаты рассчитывают получить от этих стран разрешения на работу экспертов на месте. Комиссия начала работу и намерена рассмотреть вопрос исламофобии, начиная с оскорблений в адрес мусульман, акций насилия, дискриминации в трудовой деятельности, дискриминации, связанной с ношением мусульманского платка, и заканчивая ограничениями в свободе вероисповедания и нападениями на мечети. Депутаты нанесут визиты в эти государства и с их разрешения проведут на месте исследование причин исламофобских актов.

В этой связи председатель комиссии по правам человека парламента Турции Омер Сердар заявил, что темпы роста напряженности в Европе на конфессиональной почве за последние 10-15 лет вызывают серьезную обеспокоенность.

Что касается Австрии, то эту страну не в первый раз обвиняют в нападках на мусульман. Летом прошлого года исламская община резко критиковала предложение Себастьяна Курца, который на тот момент занимал пост министра иностранных дел, закрыть мусульманские детские сады в стране. Обосновывал он свое предложение тем, что якобы в мусульманских детских садах детей принуждают к намазу и ношению хиджаба. Исламская община, имея на руках неоспоримые факты, доказывала, что утверждения Курца не соответствуют действительности.

Отметим, что начиная с 2015 года в местных дошкольных учреждениях запрещена программа по изучению ислама. Раньше в некоторых из них детей знакомили с основами Корана, выделяя на это 20 минут в день. Там же учили арабскому языку и каллиграфии. Большинство родителей были недовольны, когда отменили курс изучения религии и морали. Однако мэрия Вены, финансирующая все без исключения детские сады, возвращать уроки ислама не собирается.

Проблемы миграции для Молдовы и стран постсоветского пространства
© Sputnik.
Проблемы миграции для Молдовы и стран постсоветского пространства

В том же 2015 году в Австрии приняли ислам-гезетц-закон, запрещающий мечетям и другим исламским организациям получать средства из-за рубежа. Схема "контроль в обмен на финансирование" по идее должна была помочь в борьбе с радикализацией европейских мусульман. Под действие этого закона попал и главный Исламский центр Вены — раньше его официально поддерживала Саудовская Аравия. Потому представители исламской общины назвали столь безответственное заявление неприемлемым.

Австрия не одинока в своих действиях. В Германии, Франции и Бельгии мечети очень часто подвергаются нападениям. В целом же по итогам 2016 года в западных странах было зафиксировано свыше 2 800 случаев проявления исламофобии, а в прошлом году этот показатель превысил 3 000.

Думается, что учитывая эти вопиющие факты, создание официальной Турцией парламентской комиссии является вполне обоснованным и своевременным решением.

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Теги:
исламофобия, арийцы, радикализм, намаз, хиджаб, мусульмане, европейцы, ислам, дисквалификация, расизм, миграция, мигранты, радикализация европейских мусульман, ислам-гезетц-закон, Евросоюз, Европа
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