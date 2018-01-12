Веселье заканчивается - Россия возвращается

"Умники" из Европы могут потерять 1 миллиард долларов из-за возобновления экспорта газа из России в Украину

Господа западноевропейцы, вы хотите выиграть деньги на рынке газа. Это естественно. На то и существует рынок, чтобы одни покупали, а другие продавали и получали прибыль. Но так же естественно, что существует и конкуренция. Чтобы конечный потребитель получал продукт с лучшим соотношением цена-качество.

И на этом рынке у вас есть очень сильный конкурент — Россия. У которой, как известно, есть газ. И в количествах куда больших, чем у вас. И поэтому борьба здесь… Скажем так, неравная.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Как Россия выстраивает политику на рынке газа в Румынии

Как бы вам это объяснить?..

Допустим, вы играете в покер и приходите с деньгами в кармане. Но один из игроков приходит с чемоданом, полным денег и ставит его у ножки стола.

У него куда больше шансов выиграть, потому что у него шире пространство для маневра, он может "плюсовать" в большем интервале.

Или скажем, вы выращиваете перец в горшках на балконе, и относите его на агропродовольственный рынок. Вам будет трудно добиться лучшего соотношения цена-качество, чем у соседа по прилавку, который возделывает 10 гектаров перца.

Что же вам остается придумать?

"А давайте введем против России экономические санкции". Это звучит как "а давайте исключим мадридский футбольный клуб "Реал" из Лиги чемпионов, тогда-то мы и выиграем".

Хороший план. И денежный, для определенной категории игроков на рынке, а именно — "трейдеров".

© Sputnik/ Евгений Панасенко Неужели правда: цены на газ в Молдове изменятся

В Румынии их называют "умниками". Они заслуживают, чтобы их так называли. Выигрывают немало денег за счет умелого позиционирования в игре с транзакциями.

Как Вашингтон сам себя российским газом высек>>>

Но приходит момент, когда веселье заканчивается. Стокгольмский трибунал вынес постановление о возобновлении импорта газа в Украину из России после двухлетней паузы, сообщает Bloomberg.

В результате "умники" Европы, по самым приблизительным подсчетам, потеряют около 1 миллиарда долларов. Можно сказать, судебное решение учло интересы конечного потребителя. Который, как мы уже отмечали, хочет наилучшего соотношения цена-качество.

Комментируя ситуацию, бизнес-аналитик Эльчин Маммадов заявил, что "этот проект теряет привлекательность в глазах газовых трейдеров и операторов трубопроводов из Европы, которые получали прибыли от реэкспорта российского газа в Украину".

Но наберитесь терпения! Одно развлечение закончилось, другое начнется. Можете попытаться возместить потерянный миллиард долларов за счет другого бизнеса. Например, по выращиванию перцев.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.