Убийство за плевок, или к чему может привести массовое вооружение

Колумнист Sputnik рассуждает о том, почему в разгар экономического кризиса жители Молдовы приобретают оружие, и как это все соотносится с нашей действительностью и "чеховским принципом" про ружье, которое непременно должно выстрелить

Эта история бытового убийства просто не укладывается в голове. Только представьте: светлый праздник Рождества Христова, на столах – разнообразные яства, с любовью приготовленные угощения, в домах – родные люди, детский смех и семейная идиллия.

Такие ассоциации возникают, когда представляешь нашу патриархальную страну, обычаи, традиции. Все картинки в голове сплошь уютные, теплые.

Посидели за столом, выпили, мужчины вышли на балкон покурить… Обычное дело! Но только не в это Рождество и не в Кишиневе.

Типичная картинка молдавского праздника была омрачена убийством. Причем убийством странным – убийством за плевок…

Компания мужчин, выкуривая сигареты, плюнула вниз, попала на жильцов несколькими этажами ниже. В общем, слово за слово, кто-то кого-то подкараулил, началась перестрелка. В итоге один человек погиб, второго увезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

Позже оказалось, что перестрелку устроили мужчины, у которых не было прав на владение оружием, какая-то необъяснимая бравада закончилась тем, что у погибшего 25-летнего молодого человека осталась беременная супруга: жена – без мужа, а неродившийся ребенок – без отца.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двоих стрелявших — ими оказались мужчины 56 и 33 лет. После стрельбы они выбросили пистолеты, но их нашли во дворе дома, а вместе с ними патроны и гильзы.

В разгар экономического кризиса и политической нестабильности (а таковое состоянии в нашей стране – обычное явление) специалисты в области оружия признают: народ массового вооружается.

В основе такого феномена лежит базовое желание защитить себя и свою семью.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мидриган: власти Молдовы должны ужесточить выдачу разрешений на оружие

Сарафанное радио, которое "бродит" по городу, словно убеждает, что у "каждого нормального мужика должен быть ствол". В итоге, сегодня на руках у населения огромное количество неучтенного оружия. А если учесть, что сравнительно недавно случился вооруженный конфликт на Днестре 1992 года, после которого люди просто-напросто не возвращали оружие, становится понятным, откуда на руках столько ружей и пистолетов.

Оружие нелегальное, опыта обращения с ним нет, как впрочем и оружейной культуры как таковой, в итоге имеем, что есть: убийства и загубленные жизни.

Самый настоящий вырисовывается чеховский принцип: "если на стене висит ружье, то оно должно непременно выстрелить". Правда, драматургия здесь не как в художественной литературе, здесь мы имеем дело с суровой молдавской реальностью.

Государство не занимается проблемой нелегального оружия на должном уровне, и, как следствие, то и дело мы читаем в новостях, о том, что неуместное или небрежное обращение стало причиной убийства.

Увы, раз уж оно есть у населения, то рано или поздно его применят. Как случилось, в Рождество…

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