Политические страшилки: зачем граждан Молдовы пугают отменой "безвиза"

Всю неделю в прессе обсуждали, отменит ли Евросоюз безвизовый режим для граждан Молдовы. Эту тему комментировали и депутаты Европарламента, и бывшие чиновники молдавского правительства, и даже МИДЕИ выпустило по этому поводу специальное разъяснение

Новость заставила понервничать многих граждан Молдовы. Особенно на фоне ноябрьских новостей о том, что за въезд в Европейский союз даже с биометрическим паспортом надо будет платить по 10 евро. Правда, ввести этот сбор собираются лишь через пару лет, не ранее 2020 года. Но тревожные новости идут одна за другой, и люди беспокоятся, — в самом деле, что это за нездоровая суета вокруг безвизового режима?

Безвизовый режим, как известно, ничего особенно нового не привнес в жизнь молдавских граждан. Ездить за границу с биометрическим паспортом — для тех, у кого есть деньги на разъезды, — стало несколько проще, чем с визой. Вот, пожалуй, и всё.

Но если нашему человеку что-то дали, например, бесплатную чашку кофе на презентации или скидочный купон на стиральный порошок, то попытку это "что-то" отобрать он воспринимает с возмущением, как жизненную трагедию.

© Sputnik / Miroslav Rotari Безвизовый режим в ЕС - правда и мифы

Поэтому потребовался целый официальный комментарий Министерства иностранных дел и европейской интеграции. МИДЕИ заявил, что Еврокомиссия не собирается отменять безвизовый режим с Молдовой. Одни поверили министерским заявлениям, другие —нет. Но осадочек в любом случае остался.

Безвизовый режим "трещит" под напором мигрантов

Весь сыр-бор с "отменой безвизового режима для Молдовы" начался после публикации Первого доклада Еврокомиссии о том, как выполняют условия безвизового режима страны, его получившие. Молдова и Украина там — самые плохие.

В докладе пишут, что число отказов гражданам Молдовы во въезде на территорию Евросоюза увеличилось более чем на 70%.

Случаев незаконного пребывания в странах ЕС выросло почти в 2 (!) раза и продолжает расти — и это только за счет тех, кого поймали, а сколько еще молдавских граждан прячутся от миграционной полиции?

И разумеется, когда дали "безвизовый режим", на Европу обрушилась волна просьб об убежище из Молдовы. Согласно докладу Еврокомиссии, число ходатайств о предоставлении убежища увеличилось за последние два года в 2 (!) раза.

Причем процент удовлетворенных ходатайств не просто мал, он еще и катастрофически упал – с 11% до 2%. То есть, условно говоря, 98 из каждых ста обратившихся за убежищем молдавских граждан пытаются надуть европейские власти, изображая преследуемых беженцев. Но в действительности они просто хотят получить вид на жительство — такой вывод неизбежно следует из доклада.

Пересечение границы: гражданам Молдовы будет труднее попасть в ЕС>>>

Миграционный кризис европейцев давно "достал", — одна только война в Сирии, давшая бурный поток беженцев в ЕС, дорого им обошлась. Не говоря уже о вале шаланд, набитых африканскими переселенцами. А тут еще и страны с "безвизом" вбрасывают свою долю нелегальных мигрантов в общеевропейский котел.

Вот в ЕС и пошли разговоры — надо, дескать, чтобы Европейская комиссия обладала правом приостанавливать безвизовый режим для тех или иных стран. А у нас в Молдове началась небольшая паника.

Молдову раскачивают на "эмоциональных качелях"

С тех пор, как Евросоюз предоставил Молдове безвизовый режим в 2014 году, границы ЕС пересекли почти миллион молдавских граждан. То есть, вопрос "виза или безвиз?" касается очень многих жителей нашей страны. Это неудивительно, учитывая, сколько наших людей ищут заработка за рубежом.

И в связи с этим возникает один неожиданный вопрос, — что это за эмоциональные качели устраивает нам Евросоюз? Что это за игра на нервах, "я вам безвизовый режим дал, я его и заберу".

Возникает впечатление, что вопрос безвизового режима кто-то намерен использовать как политический инструмент для давления на граждан Модловы. И вбрасывая такие слухи, этот "кто-то" замеряет реакцию — что люди говорят по этому поводу, боятся отмены "безвиза" сильно, или не очень?

© Sputnik / Miroslav Rotari Головатюк: надежды Молдовы на рост экспорта в Евросоюз не оправдались

Для таких подозрений есть все основания. В этом году в Молдове должны состояться парламентские выборы. И можно не сомневаться, что вопрос о безвизовом режиме станет одной из самых ходовых "пугалок", и возможные мессиджи из Брюсселя будут широко использоваться в предвыборной агитации. Дескать, если победят не те, кого мы наметили, то отменим вам безвизовый режим. Бойтесь!

И хочется просто спросить, — а какой была бы реакция ЕС, если бы Россия вдруг начала использовать, допустим, цены на газ как инструмент давления на европейских избирателей?

Как говорили в легендарной кинокомедии, "а если не будут брать лотерейные билеты — отключим газ!"

Наверное, если бы кто-то позволил себе такие игры, возмущение официальных органов ЕС было бы неописуемым. Поэтому будем надеяться, что не увидим очередного примера двойных стандартов и что европейские политики откажутся от идей о пугании молдавских избирателей отменой "безвиза".

Живем, как в кино

На взгляд большинства молдавских граждан – всего этого стоило ожидать, и разочарование было неизбежным. Хотя здесь и наши сограждане виноваты. Умные, трудолюбивые люди, многое повидавшие в жизни, поверили, что в чужих краях жизнь может стать счастливее. Но стоит ли ради этого разлучать семьи, оставлять своих детей и бежать в неведомое далеко?

Нас, романтиков, ничего не учит. Живем, как в кино, внимая сладким речам, которые так хочется услышать и в которые хочется поверить.

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