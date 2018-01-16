10:55 16 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-9°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Сергей Маркедонов

Приднестровские приоритеты Италии: из Рима – с заботой о Днестре

© Sputnik/ Сергей Пятаков
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Сергей Маркедонов
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (152)
5111

В наступившем году председательство в ОБСЕ перешло от Австрии к Италии. Среди приоритетов своей работы официальный Рим обозначил поиск решения украинского кризиса и постсоветских "замороженных конфликтов".

Глава итальянского МИД Анджелино Альфано уже сообщил о назначении специальным представителем по приднестровскому урегулированию известного политика и дипломата Франко Фраттини. У нового эмиссара ОБСЕ за плечами богатый опыт. Он дважды занимал пост министра иностранных дел Италии, а в ноябре 2004-го – мае 2008 года являлся вице-президентом Европейской комиссии.

Спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью, бывший министр иностранных дел Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини
© Sputnik/ Эдуард Песов
Фраттини: роль России по Приднестровью остается центральной

Особое внимание к приднестровскому конфликту в контексте итальянского председательства объясняется несколькими причинами. В ОБСЕ в целом и в Риме в частности позитивно оценивают динамику мирного процесса по итогам 2017 года. Речь идет, прежде всего, о достижении компромиссных решений между Кишиневом и Тирасполем по ряду гуманитарных вопросов. Они рассматриваются как задел на будущее и едва ли не как признак грядущего прорыва в урегулировании многолетнего конфликта. Такая точка зрения, как минимум, не бесспорна, поскольку прогресс по гуманитарному треку не означает автоматически, что все заинтересованные стороны готовы к взаимным уступкам по фундаментальным политико-правовым вопросам. Однако именно вокруг них и разворачивается противостояние.

При этом итальянские дипломаты, и в первую очередь новый спецпредставитель по приднестровскому урегулированию, прекрасно понимают, что мирный процесс в 2018 году будет испытывать на себе сильнейшее воздействие парламентских выборов в Республике Молдова – главного события четырехлетия, принимая во внимание особенности политической системы этой страны. В своем интервью РИА Новости Франко Фраттини особенно подчеркнул, что важнейшей задачей на этом пути является преодоление "институционального кризиса, возникшего в Молдове", поскольку ОБСЕ придется одновременно работать с правительством, настроенным на ускорение процессов европейской интеграции, и с президентом, который "имеет добрые отношения с Москвой".

Москва
© Sputnik/ Илья Питалев
Представители деловой среды РФ и Приднестровья будут сотрудничать

При этом у стран-членов ЕС особое отношение к приднестровскому конфликту. В отличие от ситуации в Закавказье, он рассматривается как непосредственный вызов европейской безопасности, поскольку находится на границе Евросоюза. К тому же непризнанная и ориентированная на Россию Приднестровская Молдавская Республика имеет общую границу с Украиной, и сегодня динамика вокруг нее в гораздо большей степени зависит от внешних факторов, будь то противостояние в Донбассе или изменения в российско-украинских отношениях.

Если же говорить конкретно о Риме, то итальянская дипломатия рассматривает Черноморский регион как смежный со Средиземноморьем, которое, в свою очередь, представляется как важнейший приоритет уже не только общеевропейской, но и национальной безопасности.

Каковы шансы на то, что при имеющихся исходных данных председательство Италии в ОБСЕ будет для приднестровского урегулирования эффективным? И по какой шкале оценивать результативность итальянской дипломатии?

Все дороги ведут в Южный Тироль?

Каждая из стран, заступающая на капитанский мостик в ОБСЕ и объявляющая о своих приоритетах в урегулировании конфликтов на пространстве этой организации, предлагает свои ноу-хау.

Загс Приднестровья
© Sputnik/ Irina Leahova
В Приднестровье построят доступное жилье на российские инвестиции

Для Ирландии – это разрешение противостояния в Ольстере, для Финляндии – модель Аландских островов, для Казахстана (первой постсоветской страны, добившейся председательства в ОБСЕ) – роль неангажированного евразийского медиатора, для Швейцарии – нейтральный статус, позволяющий налаживать каналы коммуникации между непримиримыми противниками.

Италия уже не первый год презентует внешнему миру модель Южного Тироля как успешный опыт преодоления многолетней вражды между итальянцами и немцами и интеграции немецкоязычного населения в итальянский социум. Так, в марте 2015 года тогдашний премьер-министр Италии Маттео Ренци во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что его страна готова принять участие в украинском мирном процессе и поделиться опытом децентрализации на примере региона Трентино-Альто-Адидже. В 2006 году о южно-тирольском опыте применительно к урегулированию конфликтов в Абхазии и в Южной Осетии активно говорили представители официального Тбилиси, а грузинские делегации специально посещали Больцано для практического изучения интеграционных методик. Южный Тироль как успешный пример для совместного проживания различных этнических общин рассматривался и в Азербайджане в контексте нагорно-карабахского урегулирования.

В своем интервью РИА Новости Франко Фраттини снова обратился к итальянскому опыту в контексте приднестровского мирного процесса. По его словам, этот опыт применим к разрешению вопроса о взаимном признании автомобильных номеров между Кишиневом и Тирасполем: "Символ этой провинции размещен на номерных знаках автомашин, зарегистрированных в ней, и сразу показывает, что они не из Рима, например".

Однако, как бы ни была привлекательна та или иная модель мирного урегулирования, очевидно, что она не может быть взята целиком и пересажена из одной почвы в другую. Речь может идти разве что о каких-то отдельных методиках и практических наработках.

Но в каждом конфликте наличествуют свои уникальные черты, которые невозможно подогнать под копирку.

В поисках адекватности и прагматизма

И если судить по первому интервью Франко Фраттини в качестве спецпредставителя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию, то он (и, скорее всего, его коллеги по итальянскому дипломатическому цеху) это понимает. Как следствие, особое внимание к такому аспекту, как совместный поиск решений по выходу из тупика с Москвой. По его мнению, разрешение конфликта в Приднестровье без учета роли России невозможно.

День города Тирасполь 2017
© Sputnik / Irina Leahova
Приднестровский вопрос – в час по чайной ложке

На этом тезисе итальянского дипломата следует остановиться особенно. Фраттини, начиная с 2014 года, был президентом Института евразийских исследований. На этом поприще он заработал в определенных европейских кругах репутацию, которую в Германии сегодня определяют, как Putinsversteher, то есть человек, понимающий мотивацию президента России и российские внешнеполитические резоны в целом. Действительно, Фраттини не раз скептически высказывался поводу антироссийских санкций, подчеркивая их негативное воздействие на экономику стран ЕС и Италии в частности. В мае 2016 года автор этой статьи принимал участие в совместной конференции, организованной Институтом евразийских исследований и Фондом имени А.М.Горчакова в Риме. Она была посвящена проблемам безопасности в Черноморском регионе, и лейтмотивом выступления участников с итальянской стороны была идея о сохранении кооперации с Россией по максимально широкому спектру вопросов, даже поверх имеющихся разногласий.

В то же время было бы большим упрощенчеством рассматривать позицию этого высокопоставленного еврочиновника как нечто, звучащее в унисон Кремлю. Напомню, что в августе 2008 года Фраттини, занимая пост министра иностранных дел, квалифицировал признание Абхазии и Южной Осетии Россией, как шаг, "который не укладывается в международно-правовые рамки". Схожим образом политик рассматривает и действия Москвы в Крыму в 2014 году.

Но внешнеполитическая активность, как и конфликтное урегулирование – это не обмен любезностями и признаниями во взаимной симпатии. Это искусство спора и согласования интересов, подчас диаметрально противоположных. И в данном контексте признание особой роли Москвы, которую нельзя игнорировать, а также отказ от выдавливания России из мирного процесса или, как минимум, стремления отодвинуть ее на второй план – это уже плюс.

В актив можно занести, при известных оговорках, и приверженность южно-тирольской модели, которая предполагает не навязывание мира провинции из центра, а достижение компромисса между ними.

Город Тирасполь
© Sputnik / Irina Leahova
Додон: проект правительства по Приднестровью требует доработки

В условиях же приближающихся парламентских выборов в Молдове, когда приднестровская карта будет разыгрываться в том числе и в конъюнктурных целях и ради сиюминутной выгоды, дополнительный голос прагматика крайне важен.

Сама ОБСЕ имеет немало институциональных ограничений. Очевидно, что ее эффективность в урегулировании этнополитических и гражданских конфликтов невелика, несмотря на все широковещательные декларации. Однако эта структура – часть переговорного формата "5+2". И в условиях возможных новых коллизий и противоречий склонность ее представителей к прагматическим подходам будет дорогого стоить. Главное, оценивать результативность ОБСЕ адекватно, то есть не по громким заявлениям, а по практическим шагам, осознавая, что всеобъемлющее решение возможно только, если не допустить "разморозки" конфликта, сохранить переговорный формат и коммуникации между всеми заинтересованными сторонами. Получится выполнить эти задачи – и, возможно, об итальянском председательстве будут вспоминать столь же позитивно, как это делают сегодня об "австрийском периоде".

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (152)

По теме

Русские общины Приднестровья подвели итоги года
Двуглавый орел - теперь и в Приднестровье
Делегация из Москвы посетит Приднестровье
Теги:
мнение, авторская колонка, аналитика, Сергей Маркедонов, Приднестровье, Политика
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент РФ Владимир Путин
    Политик №1

    Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году, его новогоднее обращение посмотрели 280 тысяч жителей республики.

  • Посольство России в Литве
    Скверная идея

    В российском посольстве в Литве отреагировали на предложение мэра Вильнюса назвать сквер рядом со зданием посольства "сквером российской демократии".

  • Отделение почты
    Погоди, не рви!

    Эстонский почтальон украл и вскрыл более 800 писем в надежде обнаружить в частной переписке граждан спрятанные деньги.

  • Машина команды МАЗ, архивное фото
    Белорусский таран

    На марафоне "Дакар" белорусских гонщиков обвинили в том, что они повредили чужую машину Toyota и выписали 20 минут и 300 евро штрафа.

  • Президент Грузии Георгий Маргвелашвили с супругой Макой Чичуа и сыном Темо в храме
    Трижды отец

    Президент Грузии Георгий Маргвелашвили стал отцом в третий раз – у главы государства родился сын, которого назвали Тома.

  • Заготовка древесины
    Щепки летят

    Какие виды деревьев и в каком количестве вырубают в лесах Абхазии, чем благоприятен для растений природный рельеф республики, в материале Sputnik Абхазия.

  • Железная дорога
    Дороги дороги

    Иран получит от Азербайджана кредит в $500 млн на строительство железной дороги Решт-Астара, которая станет частью транспортного коридора Север-Юг.

  • Футбол. Лига чемпионов. Матч ЦСКА - Манчестер Юнайтед
    Кому он нужен?

    Футбольный эксперт и бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что Генрих Мхитарян очень нужен "канонирам", и предлагает обменять его на Алексиса Санчеса.

  • Вид на Белый дом в Вашингтоне (округ Колумбия)
    Ну, здравствуй, Трамп!

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Вашингтон, где в ходе официального визита встретится с президентом США Дональдом Трампом.

  • Анатолий Бибилов
    Отдохнуть надо

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 16 января взял непродолжительный отпуск, оставив за себя главу правительства.

  • Президент РФ Владимир Путин
    Политик №1

    Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году, его новогоднее обращение посмотрели 280 тысяч жителей республики.

  • Посольство России в Литве
    Скверная идея

    В российском посольстве в Литве отреагировали на предложение мэра Вильнюса назвать сквер рядом со зданием посольства "сквером российской демократии".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Последствия аварии на трассе Кишинев-Бендеры
Шокирующие кадры последствий аварии с пятью погибшими в Молдове
Поножовщина в Перми: по меньшей мере 15 человек пострадали
Поножовщина в Перми: по меньшей мере 15 человек пострадали
ООН
Совбез ООН 2018: структура, состав и председательство

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться