Русским стало наплевать на НАТО

Согласно данным свежего опроса "Левады", почти 66% россиян уверены в том, что у страны есть враги на международной арене. Поскольку "Левада" есть контора глубоко демократическая, то в отчете об исследовании приводится мнение, что в этом виновата государственная пропаганда. Это, правда, не объясняет, почему же тогда (несмотря на накал агитпропа) процент тех, кто уверен в наличии врагов, снижается с 2014 года, когда таковых насчитывалось аж 84%.
На самом деле, предположим, эти цифры объясняются совсем иначе, пишет на РИА Новости доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян.
Москва, к сожалению, обречена на постоянные конфликты с теми, кто не готов считаться с легитимными и, самое главное, объективными интересами России по обеспечению безопасности собственных границ.
Что же касается тренда на снижение, то его можно объяснить двумя вещами. Во-первых, привыканием россиян к опасности. Как и те же южнокорейцы (привыкшие жить и даже развиваться под угрозой удара со стороны Севера), россияне адаптировали сознание к постоянным угрозам со стороны различных внешних игроков, поэтому перестают ощущать их важность. Как и перестали в свое время ощущать опасность ядерного удара со стороны США. Во-вторых, снижение процента можно объяснить все большим осознанием собственной силы. Трендом на победу России в противостоянии с Западом. Население страны видит, что Кремль успешно избежал международной изоляции и, находясь под санкциями, проводит успешную активную политику на внешних фронтах. А, как известно, сильный и уверенный в себе игрок менее склонен к апокалиптичным прогнозам и соответствующему видению мира.
Если брать конкретных "врагов", то, по мнению россиян, на первом месте с большим отрывом находятся США — их (из тех, кто вообще видит врагов) называют 68%. На втором месте с гигантским отрывом Украина — 29% (что для руководства Незалежной должно быть даже обидно). Замыкает тройку ЕС с 14%.
Любопытно, что если посмотреть на российско-американские отношения объективно и трезво, то Америка — не враг России. Мы — две великие державы, заинтересованные в сохранении мира. Мы — часть даже не западного мира, а "цивилизации развития", поэтому вместе должны выступать в деле защиты ее от "цивилизации неразвития" в лице различных мракобесов из ИГ* и других сетевых группировок, а также лидеров отдельных стран, заинтересованных в дестабилизации мира. У Москвы и Вашингтона общие интересы в области нераспространения, свободы торговли, создания систем коллективной безопасности как против сетевых игроков, так и против отдельных стран-дестабилизаторов.
Без мобилизующего общество Карфагена американский Рим (переполненный не решаемыми внутренними проблемами, начиная с тех же расовых вопросов) начинает гнить изнутри и погружаться в пучину гражданских конфликтов. Именно поэтому США взяли курс на "глобальное сдерживание России", обложили Москву санкциями и серией враждебных режимов, а также стали создавать угрозу безопасности и территориальной целостности Российской Федерации.
Это вызвало ответную реакцию, в три раза по сравнению с 1999 годом увеличив число тех людей, которые считают Америку врагом (тогда так считало лишь 22% респондентов). Любопытно, что, приходя к власти, Трамп искренне пытался перевести российско-американские отношения на чистый прагматизм, где у наших государств были колоссальные возможности для сотрудничества. Однако по понятным внутриполитическим причинам сделать это ему не удалось.
Поэтому они проводят демонстративно русофобскую политику, уничтожая или дискредитируя все символы и архетипы, связанные с российской частью истории нынешних украинских территорий. Поначалу прикрываясь концепцией "декоммунизации", сейчас украинские власти и активисты даже не пытаются скрыть антироссийский характер своих инициатив.
"Россияне сделали русский язык, кино, даже православие оружием гибридной войны, промывая мозги и блокируя ум", — уверяет вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
И в этом смысле пресловутые 29% еще кажутся небольшой цифрой. Все-таки абсолютное большинство российского населения продолжает испытывать теплые чувства к омайданенным небратьям и считает, что нынешняя русофобия, заблокировавшая им ум, — наносное.
К сожалению, этот взгляд чересчур оптимистичен: вирус русофобии поразил уже несколько поколений, и излечить его будет очень, очень сложно. Отчасти поэтому Москва и не пытается как-то размайданить нынешнюю Украину — ряд политологов считает, что украинское население должно сполна пройти весь "революционный" путь, ощутить все негативные последствия русофобии для собственных холодильников и лишь так получить какой-никакой шанс на излечение.
Да, в Европе тоже есть русофобские элиты, однако прагматичная их часть все-таки понимает, что Россия — важнейший сосед (к тому же лежащий на кратчайшем пути к Китаю) и у ЕС столько сейчас внутренних проблем, что бессмысленные ссоры с Россией (тем более ради ставшей обузой майданной Украины) лишь усугубляют ситуацию. Этот тезис уже произносится не только политологами и парламентариями, но и министрами ведущих европейских стран. И если европейские соседи в новом, 2018 году наконец-то будут проводить суверенную внешнюю политику и начнут нормализацию отношений с Россией в обход мнения США (а шансы на такой исход есть), то доля россиян, враждебно относящихся к ЕС, сократится еще больше.
И о лузерах. Что касается тех, кто оказался в списке врагов на последних местах, то тут наиболее интересны три позиции.
Во-первых, НАТО. Военный блок, позиционирующий Россию врагом и "угрозой" и усиливающий свои войска в Европе, считают враждебным лишь 6% россиян. По всей видимости, эта цифра объясняется тем, что всю "враждебность" в этом плане вытянули на себя США. Российское население не считает альянс самостоятельным игроком и отождествляет его с американцами, которые играют в НАТО первую, вторую да и вообще все основные скрипки. "Персонификация" НАТО в лице США увеличилась, судя по всему, из-за ставшей за последнее время куда более демонстративной антироссийской линии самого Вашингтона. Именно поэтому число людей, считающих врагом России аморфный и не совсем понятный Североатлантический альянс, снизилось почти в шесть раз с 2012 года.
В списке лузеров опроса оказались и исламисты (в том числе и ИГ*) — у них лишь 5%. Даже если добавить к этому угрозу от "террористов", то получится в совокупности лишь 8%. Как-то не вяжется с титулом "главного мирового зла", который получило "Исламское государство"*. Однако столь низкий "рейтинг" объясняется очень просто — даже несмотря на теракты в России, население все равно рассматривает исламистов как удаленную, не совсем понятную угрозу. Что является безусловным достижением российских властей, сумевших благодаря операции в Сирии не допустить материализации этой угрозы в регионах России и Средней Азии, а успешно ее разбомбить в сирийских песках.
Наконец, лузером является "оппозиция, пятая колонна и Навальный", которых врагами считают лишь 2% россиян. И это очень, очень оптимистичные цифры, ведь они отражают правильный взгляд россиян на силу и мощь этой группы наших сограждан, а также опасность, от нее исходящую.
Да, программа этой оппозиции (в плане обороны и внешней политики) носит откровенно деструктивный и антигосударственный характер. Она, в частности, включает в себя раздачу "кемских волостей", отказ от активной дипломатии и обороны, сдачу российских интересов и безопасности ради нормализации отношений с Западом. Как известно, тот, кто выбирает между позором и войной первый вариант, получает сначала позор, а потом и войну. Позорную сдачу интересов ради фотосессий с западными лидерами и их комплиментов Россия уже проходила в 90-е годы — и получила тогда войну, причем на своей территории.
Это, кстати, подрывает и позиции отдельных ура-патриотических активистов, стремящихся преувеличить угрозу, исходящую от данной группы маргиналов, и давить их до последнего оппозиционера. Реализация подобных призывов лишь наносит ущерб гражданскому сознанию (подразумевающему признание права на альтернативную точку зрения) и не улучшает российскую безопасность.
*Террористические организации, запрещенные в России