Запрещенное кино, Или "Движение вверх", ведущее в Молдове вниз

Знаменитый фильм "Движение вверх" не покажут в Молдове, и это печально. Лента режиссера Антона Мегердичева рассказывает о легендарной победе советских баскетболистов в финале мюнхенской Олимпиады-1972, когда сборная СССР в напряженной борьбе обыграла сборную США

Казалось бы, "Движение вверх" обещает молдавским кинопрокатчикам хорошую прибыль. Достаточно сказать, что в российском прокате эта спортивная драма стала самой кассовой в истории кинематографа современной России. Фильм посмотрели около 7 миллионов человек, и пока он на третьем месте после популярнейшего "Дневного дозора" и "Иронии судьбы-2".

Но кинопрокатчики Молдовы отказались этот фильм брать. Неожиданно! Почему же победы советского баскетбола пришлись не ко двору в Молдове?

Журналисты попробовали выяснить причины у представителей кинопрокатных компаний. Но там предпочли отмолчаться или прямо заявляли — "брать не будем, почему – не скажем". И тогда все стало ясно. Это опять "борьба с российской пропагандой", не иначе. В какой еще ситуации киношники боятся брать деньги, которые готовы платить зрители? Только в том случае, если между ними и зрителями протискиваются политики.

С точки зрения тех, кто сегодня в Молдове придумывает законы, ограничивающие вещание российских каналов, фильм "Движение вверх" — это крамола. Еще крамольнее и страшнее, чем фильм "Легенда №17", который рассказывает историю Валерия Харламова и победы сборной СССР в эпохальной суперсерии в том же 1972 году. Потому что советские хоккеисты победили "всего лишь" канадцев. А вот баскетболисты — самих американцев!

Разве ж можно допускать такое в Молдове, которую тянут прозападным курсом, словно овечку на привязи по горной дороге над обрывом? Ведь эдак молодые зрители начнут сопереживать команде, что разгромила "непобедимых" звезд. А пожилые начнут вспоминать о временах, когда наш край назывался "Цветущей Молдавией".

"Да это ж пропаганда чистой воды! — видимо, решил кто-то. — Не пущать!"

Знаете, дорогие читатели, эта битва за "недопущание" может далеко завести новоявленных цензоров. Это ведь они только начали, а сколько еще мест, где притаилась пропаганда, это же ужас.

Взять хотя бы музеи и выставочные залы, где представлены картины советских молдавских художников. А памятник Котовскому, с саблей? Да то же Комсомольское бывшее озеро — всем своим видом напоминает о комсомольцах. Зарыть немедленно!

Знаете что, дорогие наши. Когда-то мы возмущались, что некие идеологи в высоких кабинетах за нас решают, что смотреть и что читать. Если вы хотите возродить эти времена, то добьетесь совершенно иного результата. У вас ведь нет в распоряжении "глушилок", способных помешать людям смотреть фильмы в интернете.

И можете быть уверены, что "запрещенное" кино теперь посмотрят во много раз больше людей, чем могли бы прийти в кинотеатры.