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Владимир Новосадюк

Затронет ли Молдову политический кризис в Румынии?

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Владимир Новосадюк
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Румынию сотрясает политический кризис. Колумнист Sputnik Молдова пытается предугадать его влияние на ситуацию в Молдове и других странах ареала

Для непосвященных — политический кризис в соседней Румынии формально вызван педофильским скандалом.

В начале января был арестован полицейский, который пять лет назад изнасиловал семилетнюю девочку. Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан сообщила, что этот же человек в 2009 и 2015 годах совершал такие же надругательства над двумя другими детьми.

Михай Тудосе
© Facebook / Mihai Tudose
Румыния снова осталась без премьера

И эти преступления педофильского характера, по ее мнению, были нераскрыты, потому что этому препятствовали глава полиции Бухареста и его заместитель. Они, посчитала глава МВД, защищали честь мундира, выгораживая подозреваемого.

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Как результат, руководители бухарестской полиции подали в отставку. Бывший тогда премьер-министром Михай Тудосе потребовал такого же и от Кармен Дан.

Но госпожа министр отказалась это сделать, сославшись на то, что "правительство является политическим" и дело — за решением руководства правящей социал-демократической партии (СДП).

Скандал не удалось замять. А дровишки в разгорающийся политический кризис "полетели" из Северной Трансильвании, где проживает венгерское меньшинство. И причиной тому стали слова Михая Тудосе, сказанные им на телевидении по поводу инициативы о размещении флага секеев (венгры, проживающие в Румынии) рядом с румынскими флагами на государственных учреждениях Северной Трансильвании: "Если секейский флаг повесят на учреждениях края, они все (секеи) будут висеть рядом с флагом". Жесткая реакция со стороны Венгрии не замедлила себя ждать.

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Повлияло ли все это на скоропалительную отставку Тудосе с поста премьера, непонятно. Но она состоялась. СДП предложила на этот пост европарламентария Виорику Дэнчилэ.

Чем чревато дурно пахнущее заявление Тудосе?
Кандидат в премьеры Румынии Виорика Дэнчилэ
© Photo: Liber în Teleorman
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Хотелось бы оказаться неправым в своих сравнениях, но между дурнопахнущими заявлениями экс-премьер-министра Румынии и известным событием, вошедшим в историю фразой "выстрел в Сараево" есть кое-какие параллели.

Помните, 28 июля 1914 года член сербской организации "Млада Босна" Гаврило Принцип застрелил в Сараево наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Через месяц после этого началась первая мировая война, необратимо перекроившая европейскую карту. Постфактумом убийство Фердинанда стало символом конца мировой довоенной европейской жизни. Конечно, события разделенные целым веком сравнивать сложно, но у истории надо учиться, дабы не повторять ошибки веков.

"Люди, будьте бдительны", — как-то призывал знаменитый антифашист Юлиус Фучик.

По мнению многих экспертов, обещание Тудосе, по сути, перевешать венгров Трансильвании, которые требуют автономии, может напрямую повлиять не только на отношения между Румынией и Венгрией, но и стать причиной для острого политического кризиса во всей Восточной Европе.

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Схлестнулись два члена ЕС и НАТО. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто определил высказывания Тудосе как "абсолютно позорное пренебрежение Европой, европейскими ценностями и нормами XXI века". В ответ МИД Румынии, как пишут СМИ, призвал венгров уважать территориальную целостность и конституционное устройство Румынии и не требовать национальной автономии.

То есть, отношения между двумя странами не просто остаются напряженными, а, по мнению экспертов, перешли в более острую стадию противостояния.

Брюссель еще молчит
Президент Румынии Клаус Йоханнис
© REUTERS/ Inquam Photos / Octav Ganea
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Я недаром вспомнил выше "выстрел в Сараево" и его последствия. Очаг напряженности в Трансильвании может так полыхнуть, что мало никому не покажется. В том числе и нам, в Молдове. Уж слишком близко мы расположены к этому огню.

Конечно, чиновникам ЕС совсем не хочется касаться горячего. Но от этого они, эти проблемы, не исчезнут. А тем более, когда на территории одной из стран-участниц конфликта (Румыния) дислоцированы установки американской системы ПРО.

Будем молиться, чтобы конфликт между Будапештом и Бухарестом был исчерпан за столом переговоров!

Брюссель еще молчит.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Теги:
международные отношения, колумнистика, авторская колонка, мнение, румыния, венгрия
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