Стоит ли жениться в год Собаки — свадьбы и разводы в Молдове за 40 лет

Грустная статистика — сейчас в Молдове заключается в два раза меньше браков, чем в благополучном 1979-м году. А разводятся люди в полтора раза чаще

Такими темпами население Молдовы, как предсказывают некоторые социологи, быстро постареет. А потом уйдет естественным путем. Хотя что же в этом естественного? Родители стареют, дети не рождаются.

А давайте посмотрим, что происходит прямо сейчас. В 2017 году, по данным Службы гражданского состояния, в Молдове вступили в брак около 20 тысяч счастливых пар. А разорвали брак 9 тысяч пар несчастных. Причем счастье из их отношений ушло довольно скоро — в среднем у нас люди разводятся года через три-четыре после катания в свадебном лимузине.

Но это не рекорд. Абсолютный рекорд за последние четыре с лишним десятилетия был поставлен в 2004 году — почти 15 тысяч разводов на примерно 25 тысяч свадеб. В интернете часто ищут ответ на вопрос "можно ли жениться в год Собаки?". Но почти никто не спрашивает "можно ли жениться во время экономического кризиса?".

Но об этом — чуть ниже. Давайте сначала поразмыслим об отношениях "отцов и детей".

© Sputnik/ Динамика браков и разводов в Молдове

Как складывается жизнь на рубеже столетий

Обычно проблемы демографии объясняют сложностями в политике или экономике. Но немногие задумываются о том, что мы живем на рубеже веков, когда жизнь меняется со скоростью ракеты. Почитайте дневники наших классиков XVIII-XIX веков, — эмоции захлестывают. Ожидание нового, радостного и яркого – это у тех, у которых всё еще будет, у нового поколения. Их жизнь полна событий — женитьба, разводы, любовь, ревность, желание стать участниками созидания великого.

С другой стороны те, кто уже ко всему равнодушны — они всё видели, пережили, во всём разочаровались, но по-прежнему готовы управлять молодежью, часто навязывая ей свои ошибки и проецируя на молодых собственные несбывшиеся мечты. Им хочется посреди жизни хоть немного поиграть в величие, "самость" и обязательно в реформы и переделку всего, что есть. А молодежь, увлеченная идеями своих старших поводырей, уж точно, по их мнению, познавших за долгую жизнь суть времени, верит, что их поведут к свету и разуму.

Это было всегда на рубеже столетий. Души и одних и других требуют чувств, эмоций, "великого" движения "вперед". Но в который раз получается не так, как хочется. Ведь все уже инструменты для перемены жизни испробованы, а все выходит, как всегда – политика, экономика, тщеславие, зависть, борьба с конкурентами. Смешно было бы упрекать все старшее поколение в политических и экономических ошибках. Но более активные в жизни энергию свою зачастую тратят не на воспитание молодежи в принципах любви к своей Родине и народу, а чаще используют их напор и жажду действий для — нет, не исправления своих ошибок, а для возрождения своего того времени, когда они проиграли настоящее во имя своих представлений – "Делай так, как те, живи так, как другие, в том далеке, в котором совсем другая жизнь у людей, у которых другие цели и задачи.

Сколько раз в 1970 году сыграли марш Мендельсона

А ведь когда-то все было иначе. В год столетия со дня рождения В. И. Ленина, в честь которого был выпущен знаменитый металлический советский рубль "с головой Ильича", в Молдавской ССР — в 1970-м — было зарегистрировано 33692 брака, а разводов — всего 7472.

© Sputnik / Miroslav Rotari Почему в Молдове разводятся зрелые и пожилые пары

Но и это не предел. Рекордным по сбывшимся мечтам о семейном счастье стал в Молдове 1979 год — кстати, именно в этом году первые партии легендарного коньяка "Белый аист" и разлетелись с конвейера в Бельцах по магазинам всего Союза. Приносящему детей в клюве предстояла ударная работа — марш Мендельсона и сакраментальное "а теперь можете поцеловать невесту" прозвучало в 1979 году 48 004 раза.

Что же происходит, граждане? Почему в первом десятилетии XXI века молодые и не очень молодые люди женятся и выходят замуж в два раза реже, чем сорок с лишним лет назад? Мораль подкачала, семейные ценности обесценились или проклял нас кто?

Заинтересовавшись этой загадкой, художник Sputnik Молдова свел в один график данные о браках и разводах в Молдове за почти полувековой период, с 1970 по 2016 год. И интересная, надо сказать, получилась картина. Давайте вместе познакомимся с инфографикой.

"Горько!" и "Советское шампанское" — рост 1970-1979 годов

К 1970 году послевоенное восстановление разрушенной страны уже давно завершилось. Минули и беспокойные хрущевские годы со стучанием башмаком по трибуне в ООН. Наступило стабильное, спокойное, сытное время — и кривая свадеб быстро ползет вверх все десятилетие, вплоть до рекордного 1979 года. За праздничными столами по всей Молдове с удовольствием кричат "Горько!" и "Амар!". Ползет вверх и число разводов, но гораздо медленнее.

Но после 1979 года начинается резкий обвал числа свадеб, и продолжается вплоть до начала "перестройки и нового мышления" в 1987 году. Что же случилось?

© Sputnik/ Динамика браков и разводов в Молдове 1970-2016

Нефть, застой и дефицит — падение 1980-1987 годов

Один из самых вероятных ответов — причиной стало обрушение цен на нефть в 1979-1980 годах. Именно этот кризис считается одним из главных факторов, повлекших за собой падение и развал Советского Союза.

Число свадеб в Молдове неуклонно падает во все годы, что свирепствовал глобальный кризис. И только в 1987 году ситуация стабилизировалась — вместе с общей стабилизацией экономики.

Война, нищета и "безнадёга" — кошмар 1993-1998 годов

К 1992 году всему стабильному в жизни граждан независимой Молдовы окончательно пришел конец.

Кривая свадеб "прыгает с обрыва" в пропасть и стремительно летит вниз, как никогда в истории. Число разводов — катастрофическое, бьет все рекорды.

© Sputnik / Miroslav Rotari Падение рождаемости: когда исчезнут молдаване

Пиковым в этом падении стал 1998 год — тот самый страшный для экономики Молдовы год, когда лей обесценился в 4 раза за один день.

Кривая на графике свадеб с грохотом ударилась о дно в 2000 году. Затем, поначалу осторожно и неуверенно, будто опасаясь нового подвоха со стороны государства, жители Молдовы снова начинают интересоваться созданием семьи.

"Обманутые надежды" – подъем в 2001-м, падение с 2008-го

По итогам 2000 года наметилась стабилизация экономики. И, начиная с 2001 года, все больше пластиковых пупсов красуется на капотах свадебных лимузинов.

К концу 2007 года, когда число вновь созданных семей едва не перевалило за 30 тысяч. Это первый демографический успех Молдовы — так высоко, после головокружительного падения с советских высот, планка не поднималась никогда.

Но в 2008 году надежды рухнули. На мир обрушился новый финансовый кризис, который больно ударил и по нашей стране. Снова началось падение, которое продолжается до сих пор.

О личном вкладе в улучшение демографии

Удивительно, как чутко и быстро массы людей реагируют на мельчайшие изменения в экономике и политическом климате Молдовы. И, думаем, каждый из политиков и госдеятелей Молдовы мог бы внести личный вклад в улучшение демографической ситуации.

Нет, не в том смысле, как некоторые подумали.

Статистика ясно говорит — число свадеб падает именно из-за несогласованной работы политиков и чиновников. Как ни агитируй, люди не станут жениться и рожать детей, пока не будут уверены, что смогут их вырастить и выучить. А тем, кто собирается создать семью, советуем познакомиться не с гороскопом, а с экономической статистикой.

"Дорогой, когда свадьба?" — "Подождем, пока улучшится структура инвестиций в промышленности. И эта проклятая неопределенность с дефицитом госбюджета! Не в этом году, дорогая…".