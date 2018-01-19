14:19 19 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-2°C
Прямой эфир
Поиск
Михаил Шейнкман.

Ни Тудосе, ни "сюдосе": Румыния сменила очередного премьера

© Sputnik/
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Михаил Шейнкман
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (193)
12020

В Бухаресте объяснили, почему у них – как отрезало: что б они ни делали, не идут дела. Из-за Молдавии. Вот присоединим Молдавию, сказали, и все будет. Наивные. Врачи говорят: раз отрезанное уже не приживется. Тем более, если оно – чужое.

В такие моменты даже Румыния становится любопытной.

Премьер этой глухой и беднейшей провинции ЕС за свою карьеру может привлечь к стране внимание лишь дважды. Когда его назначают и когда гонят прочь. Две даты и одна строчка в справочнике. Все, чем запомнится и Михай Тудосе. Одно ему утешение. Его предшественник оставил после себя не больше.

С некоторых пор здесь власть, как песня. "Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда". С января 2017 по июнь 2017 главой кабинета был Сорин Гриндяну, с июня 2017 по январь 2018 — Михай Тудосе.

Владимир Новосадюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Затронет ли Молдову политический кризис в Румынии?

Все потому, что калиф на час, а премьер — на часть. Остальное, то есть основное — в руках лидера правящих социал-демократов Ливиу Драгня. В Румынии он как Ярослав Качиньский в Польше. Как бы "серый кардинал" и "кукловод".

С той разницей, что тот может возглавить правительство, но не хочет. А этот — наоборот. И рад бы в рай, да грехи не пускают. На нем судимость — два года условно за мошенничество на референдуме и следствие по двум другим делам — о злоупотреблении служебным положением и незаконном получении средств из еврофондов.

При этом в республике все понимают, кто ими на самом деле крутит-вертит. И только его зиц-председателям в какой-то момент это начинает надоедать. Как правило, случается это с ними месяцев через 5-6.

Сорин Гриндяну в итоге погорел на кампании по борьбе с коррупцией. Здесь за это, в принципе, можно расправиться с любым. Даже с ее инициатором. С ним это сделали после того, как он обвинил Драгня в диктате.

Соратники на раз-два вынесли Сорина из избы и как звать забыли. Не привлекать же его на самом деле за коррупцию. Иначе молчать не будет и всех потянет.

Ливиу Драгня и Михай Тудосе
© AP Photo / Andreea Alexandru
С отставкой Михая Тудосе с поста премьера Румынии не все так гладко

Тудосе тоже лишили политической поддержки на национальном исполкоме СДПР. Хотя его история романтичней. Он пострадал из-за Кармен. Требовал отставки министра внутренних дел Кармен Дан после того, как разоблачили полицейского-педофила. Но за даму вступился лидер социал-демократов. Запахло междоусобицей. Однако недолго. И Михай оказался не Хозе. В смысле, крайние меры — это выше его сил. И Ливиу Драгня — не Проспер Мериме. Свою Кармен он захотел сохранить в сюжете.

Последнее слово в этом конфликте оставалось за Политбюро. Чрезвычайное заседание должно было снять внутрипартийное напряжение. Вот оно и сняло. Тудосе. Тот сказал, что уходит гордо и с высоко поднятой головой. Но вряд ли она уже кого-то заинтересует.

У Ливиу Драгня теперь будет новый фаворит. Вот только в Румынии думают, стоит ли к нему привыкать. Или к июню его имя с фамилией тоже окажутся лишней информацией.

Кстати, экс-президент Траян Бэсеску объяснил, почему у них, что б они ни делали, не идут дела: как отрезало и все усилия бесплодны. Присоединим себе Молдавию, сказал он, восстановим и свое достоинство. Наивный. Врачи говорят: раз отрезанное уже не приживется. Тем более, если оно — чужое. Зато теперь и в Молдавии должны понять, за кого их в Бухаресте держат.

Источник: РИА Новости

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (193)

По теме

Румыния сверяет часы по Путину
Фейк-новость из Румынии: Кирилл агитирует за Путина перед выборами
Как Россия выстраивает политику на рынке газа в Румынии
Теги:
аналитика, Михаил Шейнкман, Румыния, Общество, Политика
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Социальная сеть Facebook на экране планешета
    Призрак Альпса

    У якобы сожженного участника Украинской добровольческой армии латвийца Микуса Альпса продолжает обновляться страничка в Фейсбуке.

  • Башня замка Вильнюс, зимняя панорама от Гедиминаса
    Литовские "миротворцы"

    Литве присуждена Вестфальская премия "за исключительный пример демократического развития и вклад в мирное развитие континента".

  • Бомбардировщик B-52.
    Бомбардировка Эстонии

    Американские стратегические бомбардировщики Б-52 в рамках совместных учений нанесут бомбовые удары по территории Эстонии.

  • Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева
    Олимпийская жертва

    Чем жертвует биатлонистка Дарья Домрачева ради предстоящих Олимпийских игр – об этом Sputnik рассказала сама легендарная белорусская спортсменка.

  • Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
    Не до него!

    Почему не обсуждался вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в ходе визита парламентской делегации республики на Украину?

  • Мимоза
    Праздник без мимозы

    Аномально теплая зима в Абхазии привела к тому, что один из главных атрибутов Международного женского дня может стать недоступным.

  • Гашиш, найденный в доме 30-летней мужчины на территории Сокулукского
    Кайфоломщики

    В Кыргызстане задержали тридцатилетнего мужчину, у которого было изъято в общей сложности 16 килограммов гашиша.

  • Цистерны с топливом
    Подлили мазуту

    Таджикистан получит от Казахстана четыре миллиона долларов на покупку 10 тысяч тонн мазута в рамках гуманитарной помощи.

  • Более 50 человек погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане
    Долгая дорога домой

    Граждане Узбекистана, пострадавшие при пожаре в автобусе в Казахстане, будут доставлены в узбекский Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

  • Транскам
    Проезда нет!

    Транскавказская автомагистраль, соединяющая Южную Осетию с Россией, зарыта для движения транспорта из-за сильного снегопада и высокой лавинной опасности.

  • Социальная сеть Facebook на экране планешета
    Призрак Альпса

    У якобы сожженного участника Украинской добровольческой армии латвийца Микуса Альпса продолжает обновляться страничка в Фейсбуке.

  • Башня замка Вильнюс, зимняя панорама от Гедиминаса
    Литовские "миротворцы"

    Литве присуждена Вестфальская премия "за исключительный пример демократического развития и вклад в мирное развитие континента".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре
Как празднуют Крещение в России и других странах
Нападение на школу в Бурятии
Опубликовано видео школы в Улан-Удэ после нападения
Меры безопасности при гололёде
Пешеходы, знайте: меры безопасности при гололеде

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться