Ни Тудосе, ни "сюдосе": Румыния сменила очередного премьера

В Бухаресте объяснили, почему у них – как отрезало: что б они ни делали, не идут дела. Из-за Молдавии. Вот присоединим Молдавию, сказали, и все будет. Наивные. Врачи говорят: раз отрезанное уже не приживется. Тем более, если оно – чужое.

В такие моменты даже Румыния становится любопытной.

Премьер этой глухой и беднейшей провинции ЕС за свою карьеру может привлечь к стране внимание лишь дважды. Когда его назначают и когда гонят прочь. Две даты и одна строчка в справочнике. Все, чем запомнится и Михай Тудосе. Одно ему утешение. Его предшественник оставил после себя не больше.

С некоторых пор здесь власть, как песня. "Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда". С января 2017 по июнь 2017 главой кабинета был Сорин Гриндяну, с июня 2017 по январь 2018 — Михай Тудосе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Затронет ли Молдову политический кризис в Румынии?

Все потому, что калиф на час, а премьер — на часть. Остальное, то есть основное — в руках лидера правящих социал-демократов Ливиу Драгня. В Румынии он как Ярослав Качиньский в Польше. Как бы "серый кардинал" и "кукловод".

С той разницей, что тот может возглавить правительство, но не хочет. А этот — наоборот. И рад бы в рай, да грехи не пускают. На нем судимость — два года условно за мошенничество на референдуме и следствие по двум другим делам — о злоупотреблении служебным положением и незаконном получении средств из еврофондов.

При этом в республике все понимают, кто ими на самом деле крутит-вертит. И только его зиц-председателям в какой-то момент это начинает надоедать. Как правило, случается это с ними месяцев через 5-6.

Сорин Гриндяну в итоге погорел на кампании по борьбе с коррупцией. Здесь за это, в принципе, можно расправиться с любым. Даже с ее инициатором. С ним это сделали после того, как он обвинил Драгня в диктате.

Соратники на раз-два вынесли Сорина из избы и как звать забыли. Не привлекать же его на самом деле за коррупцию. Иначе молчать не будет и всех потянет.

© AP Photo / Andreea Alexandru С отставкой Михая Тудосе с поста премьера Румынии не все так гладко

Тудосе тоже лишили политической поддержки на национальном исполкоме СДПР. Хотя его история романтичней. Он пострадал из-за Кармен. Требовал отставки министра внутренних дел Кармен Дан после того, как разоблачили полицейского-педофила. Но за даму вступился лидер социал-демократов. Запахло междоусобицей. Однако недолго. И Михай оказался не Хозе. В смысле, крайние меры — это выше его сил. И Ливиу Драгня — не Проспер Мериме. Свою Кармен он захотел сохранить в сюжете.

Последнее слово в этом конфликте оставалось за Политбюро. Чрезвычайное заседание должно было снять внутрипартийное напряжение. Вот оно и сняло. Тудосе. Тот сказал, что уходит гордо и с высоко поднятой головой. Но вряд ли она уже кого-то заинтересует.

У Ливиу Драгня теперь будет новый фаворит. Вот только в Румынии думают, стоит ли к нему привыкать. Или к июню его имя с фамилией тоже окажутся лишней информацией.

Кстати, экс-президент Траян Бэсеску объяснил, почему у них, что б они ни делали, не идут дела: как отрезало и все усилия бесплодны. Присоединим себе Молдавию, сказал он, восстановим и свое достоинство. Наивный. Врачи говорят: раз отрезанное уже не приживется. Тем более, если оно — чужое. Зато теперь и в Молдавии должны понять, за кого их в Бухаресте держат.

Источник: РИА Новости

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