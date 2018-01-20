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Дом на улице Пушкина, Кишинев 2018

Камень на голову как городской сюрприз

© Sputnik/ Сергей Цуркану
Колумнисты
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Сергей Цуркану
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (198)
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Колумнист Sputnik Молдова рассуждает о неожиданностях, которые подстерегают кишиневцев и гостей столицы

Недавно я, грешным делом, не избавившись еще от пагубной привычки, и радуясь теплой зиме, вышел из дому покурить. После первой затяжки я почувствовал ощутимый удар по голове и пошатнулся. Увы, это был не новый сорт табака. Под ногами лежал камень.

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К счастью, удар пришелся вскользь, иначе я вряд ли смог после него набрать этот текст. Или он был бы несколько сумбурен. Я быстро сообразил, что это не покушение на убийство — с соседями я не конфликтую. Старый добрый известняковый камень, как говорят у нас "котелец", отсырел и покинул место своей постоянной дислокации. 

Придя в себя, я вспомнил, как лет 20 назад напротив Примэрии был книжный развал, прохожий взял посмотреть какую-то книгу и его тут же убило камнем. Мозг человека лежал на асфальте, а прохожие продолжали спешить по своим делам, будто труп с раскроенным черепом — это обычная часть городского пейзажа.

Мне, в отличие от несчастного книголюба, повезло, однако повезти может не каждому. Эксперт по проблемам муниципального хозяйства Кишинева Виктор Гурэу говорит, что в идеале таких ситуаций быть не должно.

"Одна из главных обязанностей эксплуатирующих предприятий частного или муниципального характера, это отслеживание, чтобы все конструкции или здания не несли в себе риск для жильцов. Все это предусмотрено нормами эксплуатации зданий и сооружений", — сказал эксперт.

Гладко было на бумаге, продолжает бывший муниципальный советник. В реальности все давно не так.

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"Я не думаю, что сейчас есть какие-либо предприятия, которые следят за исполнением этих нормативов. Выделяется некая сумма на эти цели, причем мизерная. Думаю, такие вопросы могут сейчас решаться только ассоциациями жильцов либо теми частными предприятиями, которые берут на себя эксплуатацию того или иного здания", — разъяснил Гурэу.

Объяснения эксперта упрочили меня в мнении, которое, к сожалению, и без того, крепло многие годы, — по большому счету, никто у нас в стране и в городе ни за что не отвечает.

Надеяться следует только на удачу и собственную осторожность. Держаться подальше от стен. Дорогу переходить только, если в пределах 100-200 метров нет автомобилей. Не приближаться к большим деревьям. Следить, как именно натянуты над головой провода. Впору писать инструкцию по выживанию для жителей нашей страны. Вот только будет этот документ слишком объемным. Жизни не хватит перечислить все опасности и ловушки. Но желание жить сильнее. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Тезис старый, старый, а все живет. Будьте внимательны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (198)

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Теги:
камень, опасность, Кишинев, Общество
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