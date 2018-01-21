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Многонациональность властей Молдовы – миф или реальность

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Колумнисты
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Николай Костыркин
Тема:
Холокост - горькая память о миллионах (9)
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Многонациональность властей Молдовы – миф или реальность: что нам говорит история

В преддверии Дня памяти жертв Холокоста, который вот уже третий год будет отмечаться в Молдове на официальном уровне 27 января, неплохо было бы вспомнить о том, что наше государство в лучшие свои периоды было одним из самых полиэтничных на всех уровнях административного аппарата, общественных объединений и культурной деятельности.

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Здесь нужно сказать не столько о советском периоде, который многие из нас хорошо помнят, сколько о более ранних эпохах. Например, о нашем, в какой-то степени, эталонном времени — годах правления Штефана Великого.

Из открытых источников, мы узнаем, что, судя по фамилиям, засвидетельствованным в сохранившихся документах канцелярии Молдовы еще с периода Штефана Третьего, национальный состав сановников господаря был весьма разнообразным. В текстах образца XV века есть, в первую очередь, молдавские фамилии, например, Брындзэ, Пынтече, Чокырлие, Нягу. Также историки встречают в документах фамильные имена бояр восточнославянского и южнославянского происхождения — Бучацкий, Холоватый, Ходко, Данко, Микотич, и другие.

А председатель Еврейской общины Молдовы Александр Билинкис рассказал журналистам о том, что некоторое время главой господарской канцелярии и хранителем государственной печати при Штефане Великом был еврей.

"А если вы зайдете в Национальный музей изобразительного искусства, то найдете множество фамилий, которые будете ассоциировать с евреями, начиная с Лазаря Дубиновского, и заканчивая Адой Зевиной и Моисеем Гамбурдом. Конечно, на сегодняшний день, еврейская история Молдовы очень богатая и яркая, но вместе с тем и трагическая. Обязательно нужен тематический музей, рассказывающий о прошлом еврейского народа, представители которого внесли большой вклад в развитие культуры Молдовы", — подчеркнул Билинкис.

Кстати, упомянутый глава господарской канцелярии при Штефане Великом и его сыне Богдане Третьем, Ицхак Бен-Биньямин Шор, погребен в Яссах в 1467 году. Это самое раннее (из известных ныне) захоронение представителя еврейского народа в былой столице Молдовы.

Несомненно, многонациональность была и остается одним из столпов молдавской государственности. Не деля друг друга по этническому признаку, если речь шла о развитии процветании страны, а, особенно, когда наступали тяжелые годы, — представители десятков народов сплачивались ради достижения общей цели. Молдаване, русские, украинцы, болгары, евреи, гагаузы, ромы, поляки и многие другие.

Во многих странах Европы задают вопрос, почему Молдова притягивает представителей столь большого числа этносов? Это не случайность. Это — истоки нации. Той нации, которая в общественном, если позволите, даже и в политическом плане уже родилась на этой земле.

Уважая традиции друг друга, мы также всегда вспоминаем о трагических страницах истории наших народов. Одна из таких скорбных дат — Международный день памяти жертв Холокоста. Давайте не забывать о тех, кто принял поистине мученическую смерть, чья неимоверно тяжелая судьба стала назиданием последующим поколениям, призывая никогда впредь не допускать вражды по национальному и религиозному признаку.

Тема:
Холокост - горькая память о миллионах (9)

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Теги:
бояре, фамилии, евреи, Ицхак Бен-Биньямин Шор, Александр Билинкис, Штефан Великий, Молдова
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