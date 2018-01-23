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Бэсеску

Бэсеску, приказываем вам отойти за Прут!

© AFP 2018/ THIERRY CHARLIER
Колумнисты
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Федор Ларионов
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Траяна Бэсеску постигла очередная эпическая неудача. Суд кишиневского сектора Ботаника признал, что президент Игорь Додон обоснованно лишил Бэсеску гражданства Республики Молдова. Интересно, что унионистски настроенные политики в Кишиневе восприняли эту новость с облегчением, а кто-то — и с откровенной радостью

Экс-главе румынского государства сильно не везет в попытках вернуться в большую политику. И в этом его судьба интересным образом схожа с судьбой бывшего президента Грузии и организатора киевского "Михомайдана" Михаила Саакашвили.

Оба они из разряда людей, которых называют "человек-фейерверк". Как и Саакашвили, Бэсеску запомнился гражданам своей страны чередой скандалов, эскапад и выходок — которые и составляют его харизму.

Никаких особенных экономических успехов ни при Бэсеску, ни при его грузинско-украинском коллеге достигнуто не было, да это им и не требовалось. "По одежке встречают, а уж проводить я себя не дам", — эта фраза могла бы стать девизом для них обоих.

Траян Бэсеску
© AFP 2018/ GEORGES GOBET
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Однако оба простились с властью, и оба — бесславно. Бэсеску еще повезло. После его ухода, по обвинению в коррупции, посадили за решетку только брата экс-президента, Мирчу — на четыре года. А вот Саакашвили самого осудили в Тбилиси, заочно, на три года лишения свободы.

Потерпев поражение в своих странах, и Бэсеску, и экс-глава Грузии поступили в полном соответствии со своим авантюрным характером. Не стали доживать век пенсионерами, и не эмигрировали, чтобы пописывать мемуары где-нибудь в Ницце. 

"Он шел на Одессу, а вышел к Херсону", — и Бэсеску, и Саакашвили попытались вернуться в большую политику, так сказать, в обход, "по длинной дуге", через внедрение в политическую жизнь в иностранных государствах.

Траян Бэсеску
© AFP 2018/ ABBAS MOMANI
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Но вот тут их судьбы разошлись. Что будет со звездой "Михо", нам доподлинно не известно. А вот звезда Бэсеску, похоже, закатилась.

А столько было планов, столько надежд! 

Получив гражданство от президента Тимофти (кстати, что-то он совсем потерялся. Никто его не видел?), Бэсеску развил бурную деятельность. Летом прошлого года он даже провел турне по нескольким городам Молдовы в качестве почетного председателя новенькой, с пылу, с жару, унионистской партии.

Идея у партии Бэсеску была проста, как штакетник. Экс-президент Румынии заявил, что его цель — вдохнуть новую жизнь в молдавский унионизм, и наконец присоединить Молдову к Румынии. "Моя цель — возродить пламя унионизма в Республике Молдова", — сказал он журналистам.

"Я никогда не проигрывал выборы. Вы должны это учитывать. Моя партия попадет в парламент!" — витийствовал Бэсеску на телевидении Молдовы. И действительно, зажег этим пламя. Правда, пока лишь в сердцах конкурентов, которые уже не первый год, с переменным успехом, окучивают в Молдове ниву унионизма.

Этим конкурентам Бэсеску в Молдове нужен, как зайцу стоп-сигнал.

Помните детей лейтенанта Шмидта из "Золотого теленка"? Вот и представьте, что вы солидно входите в горисполком, надеясь распотрошить скудную уездную казну своей жульнической легендой — и тут вдруг врывается человек-балаган, заезжий гастролер, который портит вам всю "малину". Как тут не загореться пламени? 

У зажиревших в комфорте и покое вождей унионистов в Молдове есть причины опасаться Бэсеску. Напряглись даже "софт-унионисты" Майя Санду и Андрей Нэстасе, для которых присоединение Молдовы к Румынии — побочный, второстепенный месседж. Мы тут, понимаете ли, с тяжкими усилиями возделываем политическую делянку, — а это ещё что за Траян с горы на нашу голову?

Ничего пока еще не закончено, потому что неизвестно, что решит Апелляционный суд — если конечно, Бэсеску подаст апелляцию.

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску
© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU
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Но наверное, за сегодняшнее решение суда в офисах обоих правых партий хряпнут по фужеру шампанского. Обычно им нравятся исторические аллюзии, связанные с памятными словами Антонеску "Румынские солдаты! Приказываю вам перейти Прут!"

Но как выяснилось, когда некоторые румынские политики уходят за Прут обратно, унионистов местного разлива это тоже радует.

Осталось сказать, что дело унионизма, как мы видим, в надежных руках. Такими темпами они быстро друг друга истребят, окончательно и бесповоротно. А в процессе, возможно, покончат также с идеями вступления Молдовы в НАТО и ЕС — дайте этим людям любое дело, и они его завалят. Запасемся попкорном и будем ждать продолжения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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Теги:
парламентские выборы 2018 года, Бэсеску, унионизм, Молдова, Политика
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