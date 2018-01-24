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Американская военная база в Девеселу.

База ПРО США в Румынии - Дамоклов меч над Молдовой

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU
Колумнисты
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Александр Хроленко
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Молдова и другие региональные соседи Румынии являются заложниками Пентагона по умолчанию, считает военный обозреватель Sputnik

Компоненты глобальной американской системы противоракетной обороны (ПРО) в румынском Девеселу могут иметь ударную функцию (включая ядерные боеголовки). При этом Молдова и другие региональные соседи Румынии являются заложниками Пентагона по умолчанию. Обеспокоенность оправданна.

Румынская серия странных землетрясений напоминает нам о неустойчивости мира. Возможно, это земля уходит из-под ног американских военнослужащих в небольшом городке Девеселу, где ранее находилась одноименная авиабаза, построенная советскими специалистами в 1952 году. Не исключены и локальные испытания одним из высокотехнологичных государств тектонического (геофизического) оружия. Как бы то ни было, расширение инфраструктуры Пентагона и НАТО несет угрозу всем жителям Восточной Европы и народу Молдавии.

Компоненты ПРО США в Румынии напоминают Дамоклов меч. Ракеты завезли в ночное время. Пресс-релиз Пентагона декларировал 24 противоракеты Standard-3. Кто проверит, чего и сколько находится в пороховых погребах Девеселу на самом деле? Румынских инспекторов американцы на порог не пускают. По условиям договора о размещении военной базы американские военнослужащие освобождаются от любой ответственности по румынским законам. Впрочем, это стандартный вариант размещения объектов Пентагона на территории стран-сателлитов.

Летом прошлого года Бухарест категорически отверг информацию о перевозке в Девеселу американского ядерного оружия из Турции (50 боеголовок). Однако будем реалистами: Вашингтону для подобных операций не требуются согласования с подчиненными партнерами.

Что такое Standard-3

Испытания противоракетной обороны в ходе учений Maritime Theater Missile Defense со странами-союзниками НАТО в 2015 году показали: на северо-атлантическом направлении корабли альянса способны сбить не самую совершенную одиночную баллистическую ракету малой дальности, и отнюдь не в космическом пространстве. На сегодня степень эффективности ПРО в условиях массированного ракетного удара с разных направлений остается неизвестной. 

Понятно, что испытание в Северной Атлантике моделировало ракетный удар противника с запада на восток, то есть ответный удар России (вероятные действия субмарин Северного флота). Для корректной проверки ПРО необходимо было запустить одновременно не менее 20 гиперзвуковых маневрирующих баллистических целей, это эквивалент всего двух МБР "Булава".

Проведем несложные расчеты применительно к Восточной Европе. Потолок самой дальнобойной зенитной управляемой ракеты США Standard-3 составляет всего 250 км. Радиус захвата цели системой Aegis Ashor — 500 км. По карте видно, что база ПРО Девеселу теоретически может защитить от ракетного удара лишь Бухарест (до него 140 км) и Софию (180 км). До траектории атакующих Западную Европу межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Ирана, КНДР или России американская ПРО просто не дотянется — боеголовки пролетят над Румынией в космическом пространстве, гораздо выше отметки в 250 км. В чем же смысл такой дорогостоящей и малоэффективной системы?

И снова посмотрим на карту

База в Девеселу находится в 720 км от российского Севастополя, в 1600 км от Москвы, а дальность действия американских крылатых ракет Tomahawk — 2500 км. Для упреждающего удара необходимо лишь правильно зарядить универсальные контейнеры на американской базе ПРО в Румынии. При необходимости, "Томагавки" из Девеселу достанут и Тегеран (2470 км).

Молдавский периметр

Логично предположить, что в начале широкомасштабного военного конфликта в Европе, ракетная база Пентагона в Румынии — в 340 км от границы Молдовы — станет приоритетной целью для ответного или превентивного удара. И даже тактические ядерные боеголовки ограниченной мощности неизбежно "зацепят" соседей по региону.

Американские и натовские военспецы совсем не случайно так вцепились в компактную территорию нейтральной Молдовы. Ведь если там окажутся российские системы ПВО-ПРО С-400, вся ракетная инфраструктура в Румынии окажется «под колпаком», и потеряет смысл. А ведь какие средства затрачены!

Для начала, пару сотен миллионов долларов "экономической поддержки" пришлось выделить Бухаресту — за лояльность курсу альянса. Размещение трех тысяч американских морских пехотинцев — тоже дорогого стоит. А еще в Девеселу появились американский радар AN/SPY-1 (интегрированный в систему Aegis Ashor) и вертикальная пусковая установка противоракет Standard SM-3 Block IB (ранее упомянутые 24 ракеты). Повторюсь, из пусковых установок противоракет Standard SM-3 возможен старт стратегических крылатых ракет Tomahawk. Таким образом, в Девеселу создан дорогостоящий сухопутный вариант крейсера Ticonderoga. Что противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года.

Решение о создании системы ПРО НАТО в Европе принято в 2010 году на саммите альянса в Лиссабоне. В 2011 году генсек НАТО заявил, что система ПРО альянса достигнет степени полной операционной готовности в 2018 году. Румынская база — первый из объектов развертывания европейского компонента американской глобальной системы ПРО (European Phased Adaptive Approach). В дальнейшем планируется создание в Европе целого ряда информационных и огневых средств ПРО (после 2018 года — в Польше), развертывание кораблей системы Aegis для боевого дежурства.

Инвестиции должны быть защищены от рисков и в перспективе оправданны за счет освоения (разграбления), к примеру, богатств Сибири. При этом вероятный ущерб восточноевропейским странам Вашингтон традиционно воспринимает с циничным спокойствием.

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Теги:
ядерное оружие, ПРО, Пентагон, Восточная Европа, Турция, США, Девеселу, Молдова, Румыния
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