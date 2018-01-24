Скажет ли Бэсеску до свидания "унире": и что из этого выйдет

Колумнист Sputnik анализирует политическую карьеру бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску и пытается понять, кому выгодно, что он больше не гражданин Молдовы

Большая румынская мечта – объединиться с Молдовой, судя по всему, разлетелась в пух и прах. И на это есть объективные причины. Траян Бэсеску, который, побывав на посту президента соседнего государства, продвигал идеи "униозма"(объединение Молдовы с Румынией — прим.ре), решил попытать счастье уже и в молдавской политике.

© AFP 2018/ ABBAS MOMANI Как могут поступить в Молдове с Траяном Бэсеску

Получив гражданство от президента РМ Николая Тимофти, Бэсеску развил бурную деятельность в нашей стране. Летом прошлого года он даже провел турне по нескольким городам Молдовы в качестве почетного председателя новой "унионистской" партии во главе с Анатолием Шалару, который в свое время разругался с Михаем Гимпу после конфликта на тему передела бизнеса и сфер влияния.

Президент Игорь Додон лишил Бэсеску гражданства Молдовы, а чуть позже суд кишиневского сектора Ботаника признал, что Додон действовал правильно. Поражение Бэсеску в суде очень неоднозначно восприняли в Молдове. Но при этом все политические силы вздохнули облегченно. И вот некоторые аргументы.

Вдохнет ли Траян Бэсеску жизнь в молдавских унионистов>>>

Почему эту новость положительно восприняли сторонники государственности? Дело в том, что экс-президент Румынии неоднократно заявлял, что его цель — вдохнуть новую жизнь в молдавский унионизм, и наконец присоединить Молдову к Румынии.

"Моя цель — возродить пламя унионизма в Республике Молдова", — сказал он журналистам. — "Я никогда не проигрывал выборы. Вы должны это учитывать. Моя партия попадет в парламент!"

© AFP 2018/ THIERRY CHARLIER Бэсеску, приказываем вам отойти за Прут!

Подобные идеи идут вразрез с позицией тех политических сил, кто отстаивает единую целостность и неделимость Молдовы.

После таких заявлений Партия социалистов, которая твердо стоит на позициях сохранения государственности, справедливо записала Бэсеску в разряд главных политических оппонентов. Новость о том, что Бэсеску проиграл суд, была воспринята ими как победа.

Также местным унионистам изрядно пришлось понервничать. Дело в том, что политические амбиции Бэсеску могли забрать у них голоса (и прежде всего у Михая Гимпу) на ближайших выборах. Политический "бэкграунд" Бэсеску все-таки сильнее и по рейтингам, и по политическому опыту политика.

© AFP 2018/ GEORGES GOBET Додон предложил Бэсеску продолжить "унирю" в тюрьме

Напряглись даже Майя Санду и Андрей Нэстасе, для которых присоединение Молдовы к Румынии — второстепенный "месседж", но тем не менее, даже они подумали – а это ещё что за Траян на нашу голову свалился?

Что любопытно, даже опытные политические аналитики не готовы прогнозировать исход событий. Дело в том, что судебный процесс пока еще не закончен. После того, как суд Ботаники принял решение, Траян Бэсеску имеет право подать апелляцию и дальше пойти по всем инстанциям, которые положены по закону. А что решит Апелляционный суд —только апелляционному суду и известно. Но если учесть, что судебная система в Молдове в последние годы превращается в политический инструмент давления, то возможно всё. Как говорят у нас в Молдове – "ашай вьяца"!

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