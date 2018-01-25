Спектакль "Выстрел в спину" – взгляд глубоко в себя

Несмотря на обилие научных знаний человечество может только догадываться о корнях своей истории и лишь предполагать, как возникли те явления, которые сегодня наполняют нашу жизнь. Первая глубокая, чувственная любовь, первая жгучая ненависть, первый осознанный страх, дружба и преданность, жажда власти и предательство…
"Необыкновенный концерт" необыкновенно прошел в Кишиневе >>>
Свое видение этих первозданных императивов общества драматург Александр Володин воплотил в пьесе "Две стрелы. Детектив каменного века". В первобытном племени убивают авторитетного человека — Длинного. Подозрение падает на его родича, художника Ушастого, которого все в племени считают не от мира сего. Глава рода пытается выяснить, кто настоящий убийца. В итоге оказывается, что Длинного убили другие влиятельные члены племени, желавшие отменить равный дележ добычи между сородичами. Вспыхивает "переворот", который в итоге выходит из-под контроля его зачинщиков, и теперь каждый, у кого неожиданно окажется собственное мнение, может внезапно получить две стрелы в спину. И никто не будет знать, откуда они будут выпущены.
- Спектакль "Выстрел в спину" в театре имени Чехова
- Спектакль "Выстрел в спину" в театре имени Чехова
- Спектакль "Выстрел в спину" в театре имени Чехова
- Спектакль "Выстрел в спину"© Photo: Иосиф Шац
- Спектакль "Выстрел в спину"© Photo: Иосиф Шац
- Спектакль "Выстрел в спину"© Photo: Иосиф Шац
Все мы помним снятый по мотивам этой пьесы фильм Аллы Суриковой со звездами советского кино Арменом Джигарханяном, Николаем Караченцовым, Леонидом Ярмольником, Натальей Гундаревой. Теперь же в Кишиневе есть своя версия произведения Володина — авторства режиссера Иосифа Шаца и труппы Государственного русского драматического театра имени Антона Чехова.
Спектакль прочно вошел в репертуар и каждый раз собирает полный зал тех, кто желает погрузиться в глубокую древность, и кто неожиданно для себя видит в далеких жителях палеолита современное общество.
Хотя, почему речь идет о древних временах? Все мы знаем, что литературное и сценическое обрамление может быть любым, главное, чтобы оно как можно лучше уживалось с контекстом произведения, той идеей, которую автор хочет донести до аудитории. И воплощение в пьесе и на сцене реалий каменного века здесь неслучайно.
Званий и наград Молдовы удостоены артисты с обоих берегов Днестра >>>
Автор, режиссер и актеры в полной мере показали нам, что вся низость, вся та темная сторона, что присутствует в нашей жизни сегодня, пришла из той эпохи, когда человек едва научился говорить. Уже тогда люди стреляли в спину друг другу, уже тогда с неугодными расправлялись быстро и без сожаления. Уже тогда чем-то выдающийся человек становился крупной мишенью, и на одну чашу весов судьбы и рока клали любовь и нежность, а на другую — ощущение собственной беспомощности и, следовательно, бездействие, выжигающее все светлые чувства к ближнему. Как в современном мире, так и тогда — эти "ценности", увы, непреходящи.
"Время любви и ненависти" — наша общая память и боль >>>
Отсылкой к первобытности всех этих вечных печальных спутников человека, атмосферой воплощаемой на сцене простоты понимания доисторическим человеком окружающего мира замечательный режиссер Иосиф Шац вслед за драматургом Володиным точно подмечает главное — краеугольный камень наших поступков. В корне поведения человека всегда лежит инстинкт самосохранения. Как легко объединяется все племя против одного заведомо невиновного человека! Как быстро все соглашаются с "новой линией руководства", не разобравшись в ее истинной подоплеке! Как умело можно нами управлять по своему собственному разумению, когда мы перестаем быть личностями и становимся всего-навсего человеческим стадом. Помните такой научный термин из школьного курса истории? Так вот он, во всей своей красе!
Омертвевшие души — живые мертвее мертвых >>>
Спектаклем "Выстрел в спину" режиссер Иосиф Шац на все сто процентов выполняет главную задачу театра — через временное открывать зрителям вечное, ту данность, которая нелицеприятна и отталкивает. Но это наша жизнь, а, значит, нам суждено воспринимать ее такой, какая она есть. Ведь, как сказал кто-то из великих, победить возможно, только признав сперва своей поражение. И даже в спортивной борьбе, в первую очередь, учат падать и только потом — применять приемы. Так и в жизни — бороться за что-то лучшее в себе и близких возможно лишь после глубокого падения на самое дно собственной психологии в стремлении понять, что мы на самом деле из себя представляем. И такие спектакли, как те, что ставит Иосиф Шац, и где играют артисты кишиневского театра Чехова, — могут помочь нам лучше постичь свою сущность и с большим пониманием двигаться по жизни дальше.