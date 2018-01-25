Спектакль "Выстрел в спину" – взгляд глубоко в себя

Несмотря на обилие научных знаний человечество может только догадываться о корнях своей истории и лишь предполагать, как возникли те явления, которые сегодня наполняют нашу жизнь. Первая глубокая, чувственная любовь, первая жгучая ненависть, первый осознанный страх, дружба и преданность, жажда власти и предательство…

© Sputnik / Miroslav Rotari Выстрел в спину или откуда мы родом

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Свое видение этих первозданных императивов общества драматург Александр Володин воплотил в пьесе "Две стрелы. Детектив каменного века". В первобытном племени убивают авторитетного человека — Длинного. Подозрение падает на его родича, художника Ушастого, которого все в племени считают не от мира сего. Глава рода пытается выяснить, кто настоящий убийца. В итоге оказывается, что Длинного убили другие влиятельные члены племени, желавшие отменить равный дележ добычи между сородичами. Вспыхивает "переворот", который в итоге выходит из-под контроля его зачинщиков, и теперь каждый, у кого неожиданно окажется собственное мнение, может внезапно получить две стрелы в спину. И никто не будет знать, откуда они будут выпущены.

Все мы помним снятый по мотивам этой пьесы фильм Аллы Суриковой со звездами советского кино Арменом Джигарханяном, Николаем Караченцовым, Леонидом Ярмольником, Натальей Гундаревой. Теперь же в Кишиневе есть своя версия произведения Володина — авторства режиссера Иосифа Шаца и труппы Государственного русского драматического театра имени Антона Чехова.

Спектакль прочно вошел в репертуар и каждый раз собирает полный зал тех, кто желает погрузиться в глубокую древность, и кто неожиданно для себя видит в далеких жителях палеолита современное общество.

Хотя, почему речь идет о древних временах? Все мы знаем, что литературное и сценическое обрамление может быть любым, главное, чтобы оно как можно лучше уживалось с контекстом произведения, той идеей, которую автор хочет донести до аудитории. И воплощение в пьесе и на сцене реалий каменного века здесь неслучайно.

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Автор, режиссер и актеры в полной мере показали нам, что вся низость, вся та темная сторона, что присутствует в нашей жизни сегодня, пришла из той эпохи, когда человек едва научился говорить. Уже тогда люди стреляли в спину друг другу, уже тогда с неугодными расправлялись быстро и без сожаления. Уже тогда чем-то выдающийся человек становился крупной мишенью, и на одну чашу весов судьбы и рока клали любовь и нежность, а на другую — ощущение собственной беспомощности и, следовательно, бездействие, выжигающее все светлые чувства к ближнему. Как в современном мире, так и тогда — эти "ценности", увы, непреходящи.

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Отсылкой к первобытности всех этих вечных печальных спутников человека, атмосферой воплощаемой на сцене простоты понимания доисторическим человеком окружающего мира замечательный режиссер Иосиф Шац вслед за драматургом Володиным точно подмечает главное — краеугольный камень наших поступков. В корне поведения человека всегда лежит инстинкт самосохранения. Как легко объединяется все племя против одного заведомо невиновного человека! Как быстро все соглашаются с "новой линией руководства", не разобравшись в ее истинной подоплеке! Как умело можно нами управлять по своему собственному разумению, когда мы перестаем быть личностями и становимся всего-навсего человеческим стадом. Помните такой научный термин из школьного курса истории? Так вот он, во всей своей красе!

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Спектаклем "Выстрел в спину" режиссер Иосиф Шац на все сто процентов выполняет главную задачу театра — через временное открывать зрителям вечное, ту данность, которая нелицеприятна и отталкивает. Но это наша жизнь, а, значит, нам суждено воспринимать ее такой, какая она есть. Ведь, как сказал кто-то из великих, победить возможно, только признав сперва своей поражение. И даже в спортивной борьбе, в первую очередь, учат падать и только потом — применять приемы. Так и в жизни — бороться за что-то лучшее в себе и близких возможно лишь после глубокого падения на самое дно собственной психологии в стремлении понять, что мы на самом деле из себя представляем. И такие спектакли, как те, что ставит Иосиф Шац, и где играют артисты кишиневского театра Чехова, — могут помочь нам лучше постичь свою сущность и с большим пониманием двигаться по жизни дальше.