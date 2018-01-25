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Выйдет ли Молдова из СНГ — закон готовят к голосованию в парламенте

© Photo: CIS website
Колумнисты
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Федор Ларионов
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Грозит ли Молдове выход из СНГ и закроются ли страны Содружества для молдавских гастарбайтеров — об этом размышляет колумнист Sputnik Молдова

В Кишиневе произошло нечто, на первый взгляд, рвущее шаблон. И наверное, даже скандальное в нынешней непростой обстановке. 

Понимаете, ведь какое дело. В стране переполох, потоком идут новости о возможном выходе Молдовы из СНГ и "непущании" журналистов из России. Зашкаливают читательские рейтинги  у сообщений о запрете российских телепрограмм и о требовании с России денег за "оккупацию Приднестровья". 

Разговоры о выходе из СНГ были особо болезненно восприняты в обществе. Ведь Россия – второй по значимости торговый партнер Молдовы. Все же понимают, что означает разрыв с таким партнером — потерю рынка труда для молдавских гастарбайтеров, потерю товарных рынков для молдавских производителей. Ну, и конец невысоким — "неевропейским" — ценам на газ. Все до одного эксперты в области экономики так и говорят в эти дни, совершенно ясно и определенно.

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© Photo: CIS website
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Но Михай Гимпу воспрял духом, прёт танком и регистрирует в парламенте законопроект, который должен сказать последнее "прости" Содружеству Независимых Государств. В сечу тут же врубается Майя Санду, которая совершенно не намерена дарить "дяде Мише" такую богатую и благодарную в предвыборном смысле тему. Она заявляет, что СНГ "используют в политических целях, поэтому реальной выгоды для Молдовы нет", и оттуда надо немедленно выйти.

То есть, всё как бы говорит о том, что Молдова уверенно дрейфует прочь из СНГ, европейским курсом. Правда, что такое "европейский курс", пока непонятно. Да, вы верно поняли, всё еще "пока непонятно" — спустя 23 года после подписания в ноябре 1994 года первого соглашения о партнерстве Молдовы с ЕС. 

И да, в ближайшие лет 50 вступления в ЕС Молдове никто не обещает. Поэтому прямо сейчас этот курс выглядит как "на два лаптя правее солнышка", причем не ясно, не сбежит ли с корабля команда, прежде чем он куда-нибудь доплывет. 

Но знаете, все это обсуждают — одни с удовольствием, другие встревоженно. В интернете и в общественном транспорте вспыхивают споры. Лавочки у подъездов пустуют — зима, но у входа в магазины дедушки вновь ожесточенно спорят о внешней политике Молдовы, поднимая себе давление.

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И вот, на этом фоне близящегося апокалипсиса, 24 января, происходит разрыв шаблона. Крушение сложившейся инерции. Когда парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку рассматривает и одобряет законопроект о присоединении Молдовы к "Программе сотрудничества стран СНГ по борьбе с терроризмом и другими насильственными формами проявления экстремизма, рассчитанной на период 2017-2019 годов". 

Это что же такое творится, граждане?

С одной стороны, все так поняли, что Молдова уже чуть ли ни выходит из СНГ. И тут вдруг выясняется, что парламент безмятежно готовится одобрить соглашение СНГ на такую важную тему, как международная борьба с терроризмом, как минимум до 2019 года. Причем депутаты предлагают еще внести в закон дополнения, касающиеся приднестровской темы. То есть, соглашаются, что СНГ оказывает влияние еще и на урегулирование конфликта в Приднестровье. 

Что интересно, комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, одобрившая законопроект, состоит из 10 человек. Причем большинство там принадлежит представителям Демпартии, а социалистов, только двое. То есть, не было на заседании борения идей и мнений, потому что правящая партия, ДПМ, против соглашений с СНГ тоже, как видно, не возражает.

Владимир Евсеев
© Sputnik/
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И в тот же день, 24 января, Комиссия по правам человека и межэтническим отношениям дает негативный отзыв на законопроект либералов о выходе из СНГ. За одобрение проекта проголосовал только один либерал, который в раздражении заявил, что Россия – султан, а мы тут – наложницы. Но добился лишь того, что коллеги начали отпускать в его адрес двусмысленные шуточки — мол, иногда мужчины чувствуют себя женщинами, но это их уже личный выбор.

Наверное, тему выхода Молдовы из СНГ на этом можно считать завершенной и в нынешнем предвыборном цикле — ведь парламентские выборы не за горами. Заявления же правых, среди которых блистают такие алмазы, как "дядя Миша" Гимпу и "школокиллер" Майя Санду, являются, по всей видимости, тем, чем и показались сначала. Тренировочной разминкой. Прокачкой электоральной мышцы и месседжа. А вот это мы все вместе как-нибудь переживем.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (237)

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Теги:
аналитика, мнение, СНГ, Молдова, Общество
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