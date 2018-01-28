В это трудно поверить – боги викингов в Молдове

Колумнист Sputnik нашел взаимосвязь между мифологическими асами и их миром Асгардом с одной стооны и Молдовой с другой

Пару лет назад мой коллега Евгений Паскарь, историк и журналист, получивший широкую известность благодаря своей теории о немецко-скандинавском происхождении слова "Молдова", то ли в шутку, то ли всерьез в одной из своих публикаций обронил, что, возможно, название города Яссы этимологически родственно Асграду — миру скандинавских богов.

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Я, давно увлекающийся скандинавской традицией, тогда посмеялся над этим предположением, но в итоге, судя по всему, оказался не прав. Уверен, что многим будет интересно знать связь Молдовы с такими родственниками.

Торговцы и избранные

Хотя, где Яссы, былая столица Молдавского княжества, а где Асгард, мифический мир древних викингов, где павшие пируют с богами во главе с одноглазым Одином?! Даже логически можно рассудить, что готы, скандинавское племя, начавшее свою экспансию в эпоху Великого переселения народов, пребывая как на территории современной Молдовы, так и в других землях, не разбрасывались божественными названиями, чтобы обозначить какое-либо место своего пребывания. Кстати, "гот" на их языке тоже означает "бог", "избранный".

Если покопаться в источниках, то можно найти следующее. Город Яссы впервые упоминается в торговой привилегии, выданной в начале XV века господарем Александром Добрым. Но название это, судя по всему, еще более раннее. Помните старые советские школьные карты по эпохе Средних веков? Там на месте современных Ясс написано "Ясский торг". Если верить летописцу Нестору, на Руси уже знали об этом месте именно под таким названием. Одна из версий говорит о том, что наименование торгу дали языги, племена, родственные сарматам, аланам (ясам) и роксаланам. Вообще, считается, что аланы и ясы — один и тот де народ, только известный в разное время под разными именами.

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Вторая версия гласит, что имя Ясам дали именно ясы, то есть, аланы. В первой половине XIII века часть из них с Кавказа (как считается, в результате монгольского нашествия) и поселились в землях исторической Молдовы, ныне это — территория Румынии. Реку Прут в то время называли Alanus fluvius — Река аланов, а селение на месте нынешних Ясс — Forum Philistinorum, что, возможно, означает "Торг любителей вина". Видимо, это место было тогда большим торговым пунктом, который ясы, как бы сейчас говорилось, крышевали. В 1299-1302 годах большинство "молдавских" ясов ушло в Византию.

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О том же происхождении слова "Яссы" говорит и венгерское название этого города — Jászvásár, что буквально означает "Ясский базар", и средневековое молдавское — "Тыргу Ешилор". А утерянная на сегодняшний день надпись на римском дорожном столбе, которая была обнаружена в Хорватии в XVIII веке, упоминает существование "Jassiorum municipium" — Ясского города.

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Были среди ясов и те, что в первой половине XIII века поселились в Венгрии. И сегодня эта область называется Ясшаг с центром в городе Ясберен. В то время венгры привечали другие народы, в том числе половцев и волохов, предоставляя им земли для расселения в обмен на обязанность сражаться в войсках короны. Так что, возможно, ясы и волохи, предки современных молдаван и румын, дрались бок о бок под венгерскими знаменами против армий Золотой Орды.

Современные ясы в значительной степени уже ассимилированы венграми. Еще в XVII веке они полностью утратили свой язык и перешли на венгерский. Однако в последнее время среди ясов наблюдается рост национального самосознания — регулярно проводятся фестивали ясской культуры, повышается интерес к собственной истории, налаживаются связи между Ясшагом и российской Северной Осетией. Среди современных ясов и осетин все чаще наблюдается отождествление друг друга как единого народа. И немудрено, ведь именно с территории нынешней Осетии и вышли те ясы, которые впоследствии осели в Венгрии.

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Действительно, ясы и осетины — от одного этнического корня и восходят к летописным аланам. В Венгрии даже известны семь местностей под названием Eszlar (Oszlar) — то же самое, что и аslar, "асы". Да, вы не ошиблись — древние осетины называли себя так же, как именовали богов скандинавского мира — асами. Совпадение это или нет? Давайте проверим!

Прав ли Тур?

Аланы изначально обитали не так далеко от зоны расселения современных осетин — в восточной части северного Причерноморья. Здесь в начале 2000-х "копал" известный норвежский археолог, ученый-экспериментатор Тур Хейердал. Раскопки велись близ города Азова, который в татарский период назывался Азак. И, хоть существование этого или похожего названия в более ранние времена не подтверждается, тем не менее, ассоциация с асами налицо. Хейердал, опираясь в том числе и на это предположение, искал в тех местах… следы древних богов своего народа. Опираясь на "Младшую Эдду" средневекового исландского хрониста Снорри Стурлусона, исследователь считал, что в веке, этак, третьем нашей эры часть асов во главе с их вождем Одином мигрировала из Причерноморья на северо-запад и в итоге осела в Скандинавии. А Один, как считал Хейердал, настолько прославил себя, что стал почитаться как бог.

© Sputnik/ Лев Великжанин Норвежский этнограф и археолог Тур Хейердал (справа) позирует заслуженному художнику РСФСР, скульптору Юрию Чернову (слева) во время визита Т. Хейердала в Москву.

Хейердал также замечал, что азербайджанские удины, один из древнейших народов Восточного Кавказа, сохранили предания, сильно перекликающиеся с личностью Одина. Да и название целого народа, асы, тоже, как говорится, никуда не спрячешь.

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Вот и получается, что, если Хейердал прав, то в землях Молдовы когда-то жили самые, что ни на есть, родственники скандинавских богов, которые, возможно, еще хранили память о далеком родиче из прошлого, уведшем на север часть их народа. И в исторической Молдове до сих пор существует самый настоящий — в каком-то смысле — Асгард: город асов, более известный в старину, как Ясский торг или Яссы.