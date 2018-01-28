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Свадебный фотограф

Исповедь молдавского холостяка: почему я никогда не женюсь

© PIXABAY / PublicDomainPictures
Колумнисты
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Федор Ларионов
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Колумнист Sputnik огляделся, осмотрелся и пришел к выводу – современному мужчине не обязательно связывать себя браком с привлекательной женщиной: еду можно приготовить, одежду погладить, а секс даже покупать не обязательно – он есть везде, причем бесплатный

Вот уж никогда бы не подумал, что обычная статистика браков и разводов в Молдове натолкнет меня на простую до банальности и совершенно очевидную вещь. Я наконец сформулировал главную причину того, почему я не женюсь. И никому не советую.

Жених и невеста на бракосочетании
flickr.com/ ChuWeiHunG IPhoto
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Итак, по статистике в Молдове заключается в три (!) раза меньше браков, чем 50 лет назад. А разводятся люди в полтора раза чаще. Такими темпами население Молдовы, как предсказывают некоторые социологи, быстро постареет. А потом и вовсе уйдет естественным путем.  В 2017 году, по данным Службы гражданского состояния, а в Молдове вступили в брак около 20 тысяч счастливых пар. А разорвали брак 9 тысяч пар несчастных. Причем счастье из их отношений ушло довольно скоро — в среднем у нас люди разводятся года через три-четыре после катания в свадебном лимузине. Хотя у меня есть примеры, когда разводы случались быстрее, чем была проявлена фотопленка с их свадьбы.

Так, вот, почему я никогда не женюсь.

Самая главная причина заключается в том, что сегодня современному мужчине не обязательно связывать себя браком с привлекательной женщиной. Еду по силам или приготовить самостоятельно, или можно отобедать, сходив в близлежащее кафе любой ценовой категории, начиная с банальной шаурмы и заканчивая изысканной молекулярной кухней.

Погладить одежду, убрать в квартире – это может любая помощница по хозяйству, цены приемлемые от 250 леев за приход.

Что касается любви и секса, даже это сегодня покупать не обязательно – секс есть везде, причем бесплатный. Женщины в Молдове привлекательные, эффектные, нрав у них легкий, ориентированный на мужчин.

Ведь это не у нас, а в Китае мужчины живут, в буквальном смысле, в постоянном напряжении от дефицита женской ласки. Это ведь в некоторых провинциях Поднебесной на 100 китайских див приходится 150 кавалеров. Как тут не взвоешь.

Секс, архивное фото
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У нас же наоборот, весьма благоприятная, с точки зрения мужского эго и его сателлитов, демографическая обстановочка складывается. Потому что по статистике численность мужского населения Молдовы составляет 47,4%, а женского 52,6%, что дает определенные преимущества при знакомстве с дамами и последующем углублении отношений с ними.

Ведь современным девушкам замуж-то все равно невтерпеж. На эту потребу стать хранительницей семейного очага, которая была заложена в женский ген еще их первобытными праматерями, не действует ни яд феминизма, ни лезвие эмансипации, ни мнимая самостоятельность. Этой слабостью может воспользоваться любой современный Homo sapiens мужского пола. И для этого даже не обязательно обладать высокой внешней привлекательностью.

Вышеперечисленные мною причины делают наших девушек, как бы это цинично не звучало, весьма сговорчивыми и доступными.

Так как в головах даже самых заядлых местных феминисток всего после одной ночи любви обязательно зазвенят свадебные колокола, которые для нас, мужчин, звучат как предсмертный хрип нашей свободы.

Потому что потом начинаются: капризы, "хотелки", ревность, слезы, упреки, скандалы, пеленки, бессонные ночи, теща, кредиты.

Влюбленная пара
© Fotolia/ Mikhail_kayl
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Не говоря про опущенный стульчак унитаза и узурпацию телевизионного пульта.

Поэтому я всегда считал и продолжаю уверять всех: человек может в одиночку совершенно нормально выживать, и не обязательно, чтобы кто-то был рядом.

Ориентиры меняются, люди больше начинают ценить личную свободу, чем традиционные, семейные идеалы.

Это ни хорошо, ни плохо, это факт!

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (249)

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Теги:
никогда не женюсь, холостяк, исповедь, секс, свадьба, Общество
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