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Спектакль Забыть Герострата

Помнить о Герострате – вечный приговор и благо для нас

chehov.md
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Колумнист Sputnik побывал в Государственном русском драматическом театре имени Чехова на спектакле Иосифа Шаца "Забыть Герострата" по пьесе Григория Горина и поделился впечатлениями от увиденного

История человечества изобилует парадоксами — от невинных шалостей отдельных личностей до фатальных ошибок целых наций и государств. И как бы хотелось многим забыть о содеянном их предшественниками и предками, но, увы, черные деяния навсегда вписаны в историю.

Артисты театра имени Чехова Юрий Андрющенко и Вера Марьянчик в спектакле Забыть Герострата.
chehov.md
Забыть о Герострате невозможно

Не предали люди забвению и поступок жителя древнегреческого города Эфеса — Герострата, сжегшего храм Артемиды, одно из величайших творений античных зодчих. До сих пор выражение "слава Герострата" большинству из нас говорит само за себя. И как ни надеялись современники печально знаменитого поджигателя на то, что само имя его канет в Лету и никоим образом не всплывет когда-либо в сознании потомков, — о Герострате все же помнят. Одни, — чтобы во стократ масштабнее повторить его "подвиг", другие, — чтобы знать, от чего необходимо уберечь своих современников.

К числу второй категории людей, вне всякого сомнения, относился советский и российский драматург Григорий Горин, написавший уже давно ставшую знаменитой пьесу "Забыть Герострата". Единомышленником автора стал режиссер Государственного русского драматического театра имени Антона Чехова — Иосиф Шац, поставивший это произведение для кишиневского зрителя.

Спектакль Забыть Герострата
chehov.md
Спектакль "Забыть Герострата"

"Забыть Герострата", пожалуй, один из лучших спектаклей нынешнего репертуара театра Чехова. Секрет успеха этой постановки в четкости и глубине мысли режиссера, и в искренней подаче занятых в спектакле актеров, но, главное, — в актуальности представляемого материала, тех идей, которые содержатся в пьесе. Во все времена в жизни общества присутствует цензура, порою негласная. Именно в такие эпохи у театра развязаны руки — имея в своем распоряжении достойную драматургическую основу, со сцены можно говорить о сути жизни, раскрывая главные недостатки современного общества. Так что, сегодня тем нашим соотечественникам, кто желает высвободить свой взор из состояния замыленности и вернуть ему былую зоркость, — прямая дорога в театр Чехова. Сегодня здесь снова говорят о главном, о наболевшем, о непреходящих истинах и "добродетелях", с помощью которых мы продолжаем отравлять себе жизнь. А что может быть ценнее для истинной личности, чем правдивый взгляд на самого себя и окружающих?!

В театре Чехова – время любить и ненавидеть
© Sputnik / Vladimir Polusatov
В театре Чехова – время любить и ненавидеть

Центральная фигура пьесы — заурядный с виду торговец рыбой Герострат. Казалось бы, в самом начале спектакля уже все понятно, — одержимый жаждой славы, он сжигает храм Артемиды и, не сбежав с места происшествия, становится узником, подсудимым и кандидатом в смертники. Но история только начинается…

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Будучи по пьесе воплощением главных общественных пороков, Герострат, не только не открещивается от своей сущности, но более того — прокладывает с ее помощью незримые мосты к темной стороне личности сильных мира сего. А таковыми для него оказываются практически все остальные герои повествования. Обделенного достойным жалованием тюремщика можно подкупить оставшимися грошами и сподвигнуть на многократные должностные преступления. Бывшего тестя, ростовщика, удается соблазнить перспективой обогащения и продать ему за баснословные деньги… собственные сочинения, потому что весь город судачит о Герострате, значит, его тексты обретут ту же популярность, что и он сам.

Спектакль Время любви и ненависти, режиссер Иосиф Шац
© Facebook / Юрий Андрющенко
"Время любви и ненависти" – наша общая память и боль

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Дальше — больше. О посмертной славе мечтает жена местного сатрапа, Клементина. Ради славы она радеет о том, чтобы каждый шаг ее мужа Тиссаферна записывали придворные хронисты. Но теперь все это ей не нужно — теперь она в обмен на свое покровительство может удостоиться статуса той, ради любви к которой и был сожжен храм Артемиды! Даже сам Тиссаферн в итоге стал жертвой паутины лжи, расставленной Геростратом. Сатрап Эфеса, жалкий, неуверенный в себе человечек, не хочет быть посмешищем в глазах народа. Поэтому, опасаясь, что Герострат расскажет всем о том, что Клементина изменила с ним своему мужу, последний соглашается обеспечить знаменитому узнику возможность побега.
А уж народ, — вернее, даже не весь народ, а самое его "дно", чернь, — убедить в своей исключительности Герострату не составляет особого труда. Достаточно просто дать денег местным пьяницам и заплатить гадалкам. А уж те разнесут весть о том, что Герострат, хоть и мерзавец, но есть в нем что-то человеческое, и даже, возможно, он… сын самого Зевса!

Спектакль Ревизор, режиссер Иосиф Шац
© Photo: театр Чехова, пресс-служба
"Ревизор" в театре Чехова – Хлестаков-дьявол и непреходящие пороки

На авансцену вступает ее величество Полумера. Та полумера, которая любое благородное предприятие, любую светлую идею низводит в прах и тлен. И вот уже появляются у Герострата верные последователи. Те, кто еще вчера были готовы вершить над ним самосуд, сегодня сами намерены сжигать другие красивые здания, чтобы приобщиться к той "истине", к которой взывает их лжеучитель. Город вот-вот погрузится в хаос. Вчерашний изгой и объект всеобщей ненависти нынче стал почти что рок-звездой. Еще чуть-чуть, и ему будут поклоняться, словно живому божеству. Но почему все случилось именно так? Да потому, что все жители города, от правителя до последнего нищего, несут в себе те пороки, ту теневую сторону, которую без стеснения и с успехом для себя раскрыл Герострат. В каждом из нас присутствует созидательная и разрушающая ипостаси. Те, кто смог воздвигнуть храм Артемиды, — настоящее чудо в камне, — готовы разрушить самих себя, утратив элементарную бдительность.

Все эти герои выписаны автором как грани души злого гения главного действующего лица пьесы. Хотя, какой же это злой гений?! Будто бы автор и режиссер предупреждают нас об известном и извечном — дьявол сидит в деталях, поэтому люди, будьте внимательны к себе: даже самое незначительное попустительство может родить самый гадкий на свете порок и привести к непоправимым последствиям.

Артисты театра имени Чехова Юрий Андрющенко и Вера Марьянчик в спектакле Забыть Герострата.
chehov.md
Артисты театра имени Чехова Юрий Андрющенко и Вера Марьянчик в спектакле "Забыть Герострата".

На фоне всего этого царства тщеславия, власти низости и предательства еще трагичнее воспринимается судьба главного протагониста — судьи Клеона. У него нет полумер. Он — слуга закона, и готов призвать к ответственности любого, кто виновен в преступлении. Даже когда, по наущению правителя, Клеона снимают с поста судьи, он вызывается быть тюремщиком Герострата, чтобы ни одно послание на волю, ни одно свидание с вольными-невольными сообщниками, — а таковых уже весь город! — невозможно было осуществить. Этот герой — воплощенный эпигон аксиомы, изреченной другими авторами, живущими сотни лет спустя после поджигателя в прямом и переносном смысле слова, — "Вор должен сидеть в тюрьме!". По мере развития событий неподкупный, фанатично преданный идее справедливости Клеон становится неудобен не только для Герострата, но и для самого сатрапа Эфеса и его супруги. Тиссаферн даже позволяет знаменитому узнику убить своего нового тюремщика, но все оборачивается иначе — Клеон, не видя иного выхода остановить расползающееся зло, закалывает Герострата. Он поступил по совести. Но он же пошел против закона, того закона, который сам столько лет рьяно отстаивал, карая отступников. Он убил заключенного, зная, что сам теперь должен быть предан смерти за свой поступок. Сделал ли он это из наиблагих чувств или же, пойдя на поводу у собственной непреклонности, перешедшей в итоге в патологию, — пусть решают зрители. Вне зависимости от выводов, к которым они придут, ясно одно — актерскому коллективу театра Чехова и режиссеру Иосифу Шацу снова удалось подарить нам с вами живую и очень актуальную историю, дающую повод каждому задуматься о собственных поступках, их истоках и тому, к чему они приводят.

Спектакль Выстрел в спину
© Photo: Иосиф Шац
Что несет в себе спектакль "Выстрел в спину" режиссера Иосифа Шаца

Выстрел в спину или откуда мы родом >>>

И будут долгими и глубокими впечатления от того, что представили на сцене Валерий Брага, Юрий Андрющенко, Вера Марьянчик, Геннадий Бояркин, Петр Пейчев, Денис Перев, Николай Щетинкин, Арчил Иоселиани, Николай Незлученко и другие актеры, занятые в постановке, а также весь коллектив театра, готовивший этот спектакль. Спасибо все им за еще одну радость познания, поджаренную зрителю.

Ну а нам — приятного просмотра!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Теги:
Кишинев
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