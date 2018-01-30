Как Петру Богату испугался, что русские идут

"Поздравляю! До чего же мы дошли. Я бы даже сказал, докатились"

Только это остаётся воскликнуть, читая очередной опус Петру Богату — широко известного активиста движения за ликвидацию Республики Молдова, публициста-униониста. А также бывшего члена КПСС и, — как уверяют некоторые информированные источники, — осведомителя КГБ под псевдонимом "Завет".

Последнее Петру Богату отрицает. Но знаете, если бы он сейчас встал перед судом по обвинению в сотрудничестве с КГБ, то присяжные склонились бы не в пользу Богату. Потому что упомянутый опус, опубликованный на одном из новостных порталов, изготовлен в форме доноса, а его ни с чем не спутаешь. Причем с мастерством, которое, как известно, не теряется даже в беге за жизненными удобствами.

Мишенями этой публицистической атаки стал ряд общественных медиа-организаций Молдовы. В их работе Богату отыскал "руку Москвы", которая, судя по трагичности интонаций, держит лично его не то за горло, не то за иные, не менее чувствительные части тела.

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Понятно, что сейчас борьба с "российской пропагандой" в моде, но Богату следует этой моде как-то нелепо, словно провинциал, имитирующий столичный стиль, но никак не могущий забыть свое профессиональное дело – поняли, что?

В самом деле, нужно обладать особо БОГАТым воображением, чтобы записать в "русские агенты" таких беззаветных адептов западных и европейских ценностей, как Центр независимой журналистики или Центр журналистских расследований. Любой, мало-мальски знакомый с медиа-сообществом Молдовы человек удивится такому бреду.

Заметим на полях, что обрушившись на эти медиа-организации, Богату продемонстрировал только одно. Он понятия не имеет ни о том, что на самом деле происходит, ни о причинах происходящего. Словно сидит в обособленном месте и живет лишь новостями, которые ему туда доставляют. А заказ – святое для этого журналиста. Привык он к этому.

Всем известно, что Петру Богату совершил в своей биографии немало замысловатых кульбитов. Достаточно вспомнить, как человек, страстно мечтавший стать слушателем Высшей партийной школы при ЦК КПСС, ярый "анти-румын", воспевавший в прессе счастливую жизнь в Советской Молдавии, в одно мгновение стал антикоммунистом, светочем румынизма и адептом унионистской идеи, и все это в подтексте изменившейся конъюнктуры.

Не менее удивительна и недавняя трансформация Петру Богату из непримиримого врага демократов, яростного и язвительного "обличителя олигархов" на телеканале "Jurnal TV" — в лучшего друга демократов на телеканале "Prime".

И наверное, такие кунштюки и фокусы не проходят бесследно для сознания. Неудивительно, что Богату путается в реальности, если постоянно меняет команды, в которых играет, причем прямо во время участия в других играх. Но то, что парень он способный, — это правда. А почему таланливому музыканту "в две руки" играть можно, а ему нет, он виртуоз, правда, в другой игре.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Еще одну журналистку с российским паспортом не пустили в Кишинев

Право слово, мы бы не вспоминали о Петру Богату, не упомяни он в своей заметке информационно-аналитическое агентство Sputnik Молдова — на полях доноса о "вредных" медиа-структурах, заодно с Центром независимой журналистики, Центром журналистских расследований, Комитетом свободы прессы, Ассоциацией электронной прессы и Центром "Acces-info".

Мы уверены, что в этих общественных организациях, прочитав сочинение Петру Богату, тоже недоуменно переглянулись и нахмурились: "О чём это он?". Да ни о чём, на самом деле, просто отчаянные выдумки человека, который ищет новую работу и пытается ухватиться за "раскрученную" тему, как за поручень на вагоне уходящего поезда.

Но если фантазия Богату будет развиваться такими темпами, то скоро он, напялив шапочку из фольги, зачислит в "русские шпионы" и "агенты олигархов" всех, начиная с премьер-министра и заканчивая соседом по лестничной площадке, чья собачка, возможно, портит коврик у его двери. Чего не сделаешь, чтобы угодить хозяину?

И кстати, это одно из печальных последствий борьбы с "российской пропагандой". Такие жёсткие кампании всегда болезненно сказываются на людях, не раз переживших крушение карьеры и отстраненных от любимого дела – здесь всем понятно, от какого.

Конечно, Петру Богату — не бывший министр обороны США Форрестол, в 1949 году прыгнувший из окна с криком "Русские идут!". Но если так пойдет и дальше, появление галлюцинаций для него станет всего лишь вопросом времени.

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