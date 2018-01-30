По страницам "кремлевского доклада": гремлины против кремлинов

Минфин Соединенных Штатов Америки в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все российское руководство и крупные предприниматели. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко специально для Sputnik проанализировал сложившуюся ситуацию.

В Вашингтоне опубликована открытая часть так называемого "кремлевского доклада". Лучше бы они этого не делали.

Снятый в 1984 году фильм Стивена Спилберга "Гремлины" заканчивался заявлением старого китайца, что для содержания могвая необходима большая ответственность, которую западная цивилизация еще не обрела. С тех пор Запад утратил не только остатки ответственности, но даже изначально присущие ему остатки здравого смысла.

Элита неадекватна

США проигрывают России глобальное противостояние не потому, что слабы. Основная причина заключается в том, что их элита, — политики, финансисты, аналитики, эксперты – утратила способность адекватной оценки реальности. Они живут в выдуманном мире, который пересекается с нашим лишь частично.

© REUTERS/ Yuri Gripas Почему Минфин США атакует Дональда Трампа

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы понять концептуальные основы современной российской политики (как внутренней, так и внешней), а также ее принципиальное отличие от политики Российской империи и СССР. Прежние два российские государства руководствовались идеалистическими представлениями о мировом устройстве. Каждое по-своему, они пытались реализовать идею построения Царства Божия на Земле (в СССР – в атеистическом варианте).

Сегодняшняя Россия предельно прагматична. Это – условие ее выживания. Резко сократившиеся после 1991 года человеческие и материальные ресурсы не позволяют больше проводить мессианскую политику распространения отвлеченных идей. Государство вынуждено сосредоточиться на реальных, приземленно-материальных ценностях, которые раньше презрительно именовали обывательскими, но которые составляют основу и смысл жизни большинства граждан. Происходит концентрация ограниченных ресурсов на ключевых направлениях.

Внешнее давление в этих условиях воспринимается большей частью общества как посягательство уже не на идеологические, а на материальные основы его жизни. Если в коммунизме можно было разочароваться, как раньше разочаровались в монархии, то разочароваться в хлебе с маслом, в жилье и одежде, в образовании и медицинском обслуживании невозможно.

Поэтому чем сильнее и откровеннее США давят на российское государство, тем больше консолидируется общество. Оно защищает от внешней агрессии (пусть выраженной в гибридной форме) не идею "панславистской империи", не "крест над Святой Софией", не "светлое будущее для следующих поколений". Каждый отдельно взятый гражданин, от пенсионера до миллиардера, защищает свой уют и комфорт.

© Sputnik/ Михаил Воскресенский Александр Рар: я не удивлен рейтингом Путина в журнале Forbes

Рейтинги президента России восемнадцатый год бьют мировые рекорды только потому, что весь народ, все социальные группы видят в нем лидера, способного возглавить и обеспечить защиту российского государства, которое, в свою очередь, является гарантом защиты интересов каждого гражданина. Причем государство в лице действующей власти еще и вынуждено создавать тепличные условия для оппозиции. Без государственной поддержки произошла бы ее полная маргинализация, поскольку российское общество в целом воспринимает сейчас оппозицию власти как измену Родине.

Рецепт победы над элитами: расколоть и купить

США логично делают ставку на раскол российской элиты. Победить Россию военным путем невозможно. Ядерный арсенал позволяет гарантированно уничтожить любого агрессора, даже если, паче чаяния, армия не справится с ним при помощи обычных вооружений. То есть выиграть борьбу можно, расшатав страну изнутри, организовав революцию (хоть цветную, хоть бархатную, хоть традиционную).

Но ни одна революция, ни один переворот невозможны без раскола элит. Кто-то должен вывести толпу на улицы, профинансировать и организовать провокации, парализовать силовые структуры. Или хотя бы провести заговорщиков в Михайловский замок.

Очевидно, что российская элита в целом ничем не отличается от любой другой. Если можно было разложить иракскую, украинскую, ливийскую и даже сирийскую элиты (в 2012-2013 годах дезертирство генералов и чиновников в Дамаске приобрело немалые размеры), то, наверно, можно и российскую?

Но каждая элита живет в своих условиях, и к каждой нужен свой подход.

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Американцы привыкли давить и стращать. В большинстве случаев у них получалось. Местные элиты, чувствуя слабость собственных государственных организмов, думали, что, раз США все равно выиграют, не лучше ли сразу перейти на сторону сильного?

Но с Россией, Китаем, Ираном, Турцией, Северной Кореей, а после 2015 года и с Сирией у США практически ничего не вышло. Не то, чтобы предателей совсем не было. Как известно, "плохиши", готовые продать все за "ящик печенья и бочку варенья", есть везде. Но в массе своей элита сохранила единство и верность своему государству.

Почему? Потому что элиты перечисленных государств были уверены, что, при условии внутреннего единства США не смогут сломать их государственные структуры. Так зачем же жертвовать государством и попадать в зависимость от Вашингтона?

Стоит всех наградить?

Публикация "кремлевского доклада" свидетельствует, что за прошедшие годы, принесшие США унизительные поражения, утрату глобального лидерства и прогрессирующее падение остатков влияния, в Вашингтоне ничему не научились. Если российскую элиту удалось сплотить десять лет назад, в августе 2008-го, то десять лет роста российского могущества это сплочение только усилили. Внутренние противоречия отступают перед внешней опасностью.

© Sputnik/ Григорий Сысоев Маленькая дипломатическая победа России в диалоге по Сирии

Сейчас, когда баланс глобальных сил сместился в пользу России, публикация подобных списков может приравниваться к представлению на награждение. Это все равно, как если бы в ставке Гитлера подготовили список особо досадивших вермахту советских генералов и маршалов.

При этом понятно, что против большей части лиц, внесенных в открытые списки "приближенных Путина", американцы даже санкции ввести не могут. Не запретят же они Лаврову посещать заседания Генассамблеи или Совбеза ООН в Нью Йорке? А Сурков, например, и так, будучи несколько лет "невъездным" в ЕС из-за санкций, спокойно ездил туда на переговоры – когда надо было. Ну, а если на следующий год представителей российской власти не пригласят на форум в Давосе, так от этого только Санкт-Петербургский форум выиграет.

Публикуя списки "приближенных Путина" американцы делали российской элите предложение предать. Но, как это у них водится в последние годы, "бочку варенья и ящик печенья" предпочли зажать, а кнут Вашингтоном давно потерян: над США уже даже Ким Чен Ын и Эрдоган издеваются.

И на что они рассчитывали?

Нельзя таким безответственным людям доверять содержание могвая. Не доросли.