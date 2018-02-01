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Рынок Алешина

Удивительные истории Алешинского рынка, которые уже не случатся

© Sputnik / Nicu Goncear
Колумнисты
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Ирина Ляхова
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Колумнист Sputnik вспоминает ту замечательную, насыщенную и подчас трогательную четвертьвековую после распада Союза историю известного Алешинского рынка, который был развернут в самом центре спального района города Кишинева - Рышкановки, но с сегодняшнего дня ликвидирован и навсегда канул в Лету.

Алешинский рынок для Рышкановки не просто место покупок, но и общения, не просто торговые отношения — продавец-клиент, но целого потрясающего сообщества людей, которые знали все про семью каждого, расспрашивая о последних семейных событиях, сочувствуя или радуясь произошедшему, как если бы были добрыми соседями.

Рынок Алешина
© Sputnik / Nicu Goncear
Как Алешинский рынок готовится к своему закрытию
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После распада Союза ряды торговцев Алешинского рынка пополнило немало людей с высшим образованием, а то и двумя, людей с кандидатскими диссертациями по сложным точным наукам. Они пришли сюда, оказавшись ненужными для своей резко сузившейся в размерах и экономических масштабах страны, выброшенными за борт на произвол судьбы и нашедшие выход из своего весьма печального положения в виде возможности зарабатывать, торгуя на Алешинском рынке. Кто чем: вещами, бижутерией, химией,  косметическими средствами, фруктами-овощами, бакалеей, кормом для животных, соленьями.

Многие из них так и остались преданы рынку, и до вчерашнего дня работали на нем, не пеняя на судьбу. А куда уходить? Отвечали риторически, когда заходил вопрос о том, не вернутся ли им в профессию, к тому делу, которому учились и кем были когда-то. Нет, отвечали, целая жизнь уже прожита здесь, на Алешинском рынке. Профессиональные навыки потеряны, а если даже нет, то кому они сейчас нужны?

Хроники последних дней Алёшинского рынка
© Sputnik.
Хроники последних дней Алёшинского рынка

Рынок стал для них в свое время новой жизнью, новым домом, в котором они с раннего утра и до сумерек ежедневно трудились в лютые морозы и знойную жару, и остался для них своим, уже родным местом — местом своих людей, в круг которых входили как коллеги, так и покупатели, коими они дорожили.

Да и обставили они свое место под названием Алешинский рынок тоже по-домашнему. Многочисленное количество кошек и собак — в общем, все обиженные и побитые судьбой, нашли здесь приют и были любимы и обихожены. Каждому нашлось место для укрытия от стужи, ветра и зноя, хотя самим продавцами здесь было несладко, когда приходилось то заворачиваться капустой в теплые вещи, чтобы не околеть, то обливаться холодной водой, чтобы не спечься.

И этим существам, получившим под их прилавками на Алешинском рынке негласную прописку (и стол, и дом), —  кошкам и собакам, как и работе на рынке, эти люди были верны. Когда было окончательно заявлено, что рынок закроется к 1 февраля, стали параллельно с поисками новых для себя мест, обустраивать и своих питомцев, много лет опекаемых. Говорят, всех пристроили.

"А как же?!, — удивляется продавщица стоковой одежды, — ведь душа болит за них! Я б давно перевезла товар, не дожидаясь 1 февраля, место торговое уже нашли. Но пока всех (собак и кошек) не определила, — конечно, не могла уйти".

Все здесь было удивительно странно. Типичный районный рынок с неприглядным видом — а теплые и доброжелательные взаимоотношения между покупателями и продавцами, когда, не задумываясь, кинутся помочь иногда даже бросив товар, взаимопонимание, сочувствие и доброе участие продавцов к приблудившимся животным, которых и кормили, и лечили, сооружая то уютные, теплые лежанки, то пряча в тени от солнца. Все это роднило обитателей рынка и их покупателей.

У этого рынка большая история и большая душа — целая жизнь многих и многих людей. Вместо того, чтобы преобразить ее, улучшить условия работы, решили просто убрать с глаз долой — ликвидировать. Теперь кто переправится продавать на тучу, кто — на Чоканский рынок, кто еще не определился.

Но люди остаются людьми и история взаимоотношений их продолжится. Все обменялись телефонами, ведь такое общение не может закончиться только по желанию власть имущих.

Жаль, только больше не будет этого в каком-то смысле эпохального места под названием Алешинский рынок, у которого особая аура и история. Пожалуй, даже часть истории страны.

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Теги:
закрыт, ликвидирован, базар, кошки, собаки, рынок, Алешинский рынок, Молдова, Кишинев
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