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Сегодняшнюю дату многие считают Днем независимости Молдовы

© Sputnik/ Stringer
Колумнисты
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Николай Костыркин
Тема:
Узнай Молдову! (255)
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Сегодняшнюю дату многие считают Днем независимости Молдовы - почему, выяснял колумнист Sputnik

Второе февраля — это день, когда Молдова впервые получила свою независимость. Удивлены? Давайте выяснять, почему сложилось именно так.

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В 40-х годах XIV века земли в бассейне реки Молдова, что на территории нынешней Румынии, стали восточным форпостом Венгерского королевства для противостояния Золотой Орде. Сюда из Марамуреша пришли федераты короны — православные волохи во главе со своим соплеменником феодалом Драгошем.

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В 1359 году, от которого принято считать начало независимого молдавского государства, в тех землях произошел переворот. Другой землевладелец из Марамуреша, Богдан поссорился с венгерской администрацией, очевидно, из-за вопроса вероисповедания. Сохранились сведения о том, что этот воевода, привлекая на свою сторону владетельных соседей, на протяжении почти 20 лет до событий, о которых здесь идет речь, вел партизанскую борьбу против короны.

Наконец, Богдан, лишившись поддержки прежних союзников, вместе с дружиной и двором оставил свою вотчину и прибыл на берега реки Молдовы. Там он сверг местного маркграфа Балка, который считается внуком Драгоша, и объявил о независимости занятой им территории.

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Далее последовали вооруженные столкновения между войском Богдана и венгерскими дружинами, но последние так и не смогли взять верх. В итоге 2 февраля 1365 года король Венгрии Людовик (Лайош) Анжуйский издал диплом, согласно которому он передал свергнутому маркграфу Балку земли Богдана в Марамуреше. В документе монарх также подтверждает независимость Молдовы.

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Доктор исторических наук, специалист по средневековой истории Молдовы Сергей Суляк считает, что дата 2 февраля 1365 года теоретически может подойти для объявления ее Днем государственности нашей страны. Однако при этом необходимо сделать так, чтобы новый праздник стал известен не только в научных и чиновничьих кабинетах, а обрел всенародную популярность, убежден ученый.

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"К сожалению, из-за некачественного преподавания истории Молдовы в школах молодое поколение не знает о многих событиях, связанных с прошлым нашей страны. Поэтому перед тем, как вводить такой праздник, нужно подробно рассказать о том, что произошло тогда, в 1365 году, какое это имело значение в те годы, и какой смысл вкладывается сегодня. Без подготовительной работы с гражданами ни один такой праздник всенародно отмечаться не будет", — сообщил Суляк для Sputnik.

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Дата публикации "диплома Людовика" активно педалируется неправительственными организациями нашей страны, стоящими на патриотической платформе, как одно из наиболее важных событий, связанных с государственностью Молдовы. И это неудивительно, так как на фоне более, чем четвертьвекового засилья сторонников унионизма в государственных учреждениях культуры, науки и образования граждане духовно изголодались по автохтонным историческим ценностям.

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Тема:
Узнай Молдову! (255)

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Теги:
диплом Людовика, 2 февраля, Драгош Водэ, Богдан Первый, Сергей Суляк, Венгрия, Молдова, Общество
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