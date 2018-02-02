Почему КХЛ нужны "Олимпийские каникулы"

Уже сейчас можно сказать, что десятый, юбилейный сезон КХЛ оказался самым своеобразным из всех предыдущих. В регулярном чемпионате наступила "олимпийская" пауза, которая продлится до 27 февраля. Командам останется провести всего лишь по одной-две игры, а затем шестнадцать лучших коллективов начнут спор за Кубок Гагарина в играх на выбывание.

Вопросов в связи с этим возникает много: как поддержать интерес к хоккею в Минске, Риге, Братиславе и Астане, когда команды из этих городов потеряли все перспективы пробиться в Кубок Гагарина? Надо ли прямо сейчас комплектовать новый сезон, или все-таки дождаться "межсезонья"?

Такое же недоумение и на "верхних этажах" турнирной таблицы. Зачем СКА и ЦСКА штамповали свои победы, если в первом же раунде Кубка Гагарина кто-то из них получит, скорее всего, неуступчивое московское "Динамо" либо прогрессирующий в последнее время и радующий своих болельщиков московский "Спартак"?

Казалось бы, что вопросы преждевременны. Ведь главное сейчас для большинства хоккеистов КХЛ — Олимпиада в Пхенчхане. Но давайте разберемся с составами претендентов на олимпийское золото и оценим перспективы игроков КХЛ, у которых появился уникальный шанс прославить не только себя и свои страны, но и всю Лигу.

Главный тренер россиян Олег Знарок пригласил в команду лучших хоккеистов из СКА и ЦСКА, а также двух культовых хоккеистов из магнитогорского "Металлурга" — вратаря Василия Кошечкина и легенду российского хоккея последних лет Сергея Мозякина. Это сильно напоминает стратегию и тактику сборной СССР конца 70-х — начала 80-х, когда состав сборной команды формировался вокруг игроков из ЦСКА.

© Photo: WHL press service Фотографии, которые растопят лед: календарь Женской хоккейной лиги 12

На мой взгляд, плюс этого решения в том, что впервые за многие годы Россия везет на Олимпиаду сыгранные звенья. Произошло это из-за отказа НХЛ отпустить на игры в Пхенчхан лучших игроков из клубов Северной Америки. Но интрига как раз заключается в том, сможет ли Россия в таком сильном составе "не проиграть самой себе".

Не секрет, что игроки СКА и ЦСКА очень хороши в играх с другими клубами. Но насколько они окажутся состоятельными в играх с лучшими хоккеистами других сборных, среди которых немало представителей клубов КХЛ?

Взять хотя бы "минчанина" Марка-Андре Граньяни, который будет выступать за сборную Канады. Его цепкую игру в защите надолго запомнят "армейцы" из России. Такие же теплые слова можно сказать в адрес голкиперов — финна Микко Коскинена из СКА и шведа Юнаса Энрота из все того же минского "Динамо".

© Photo: предоставлено пресс-службой Русфонда Глазами болельщика: как хоккей побеждает рак

Откровенно говоря, радует тот факт, что тренеры большинства сборных отметили силу своих легионеров, выступающих в КХЛ. Поэтому в Корее будут представлены уфимский "Салават Юлаев" (шведом Линусом Умарком и канадцем Беном Скривенсом), московский "Спартак" (американцем Райаном Стоа), а также и другие клубы, в том числе и аутсайдеры чемпионата тольяттинская "Лада" (канадцем Чарльзом Геноуэем) и рижское "Динамо" (также канадцем Карлом Столлери).

В отличие от сборной России, тренеры других национальных команд создали сплав игроков КХЛ и представителей клубов из своих чемпионатов. Мне кажется, что это — попытка придать каждой из команд неповторимый национальный колорит. Все это более или менее уравнивает их шансы на олимпийские медали.

И все-таки, по составу фаворит — сборная России. Поэтому очень хочется, чтобы Дацюк, Ковальчук и компания показали ровно тот уровень игры, которым они радуют болельщиков в России. Тогда и игры на Кубок Гагарина, благодаря вот этой победной эйфории, получатся яркими и запоминающимися.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Источник: Sputnik Беларусь.