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Свадебные кольца

Измельчал мужик молдавский, или почему за вас девки замуж не идут

© Sputnik/ AlexTikhomirov
Колумнисты
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Елена Комолова
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (292)
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Колумнист Sputnik с негодованием относится к о́собям мужского пола, которые "щелкают" женские тела как семечки, но при этом не способны на создание полноценных семей, где ответственность делится между партнерами.

Ой, не тот мужик пошел… Ой, не тот! Прочла давеча колонку моего коллеги о том, почему в Молдове мужчины не спешат создавать семьи. И вы знаете, кольнула меня эта исповедь холостяка со стажем в самое сердце! Покоробила она своим потребительским и хамским отношением к женщинам, а также откровенным мужским шовинизмом.

Материал о холостяках вызвал широкий читательский резонанс, и очень захотелось ответить всем мужчинам-женоненавистникам и им подобным: а вы хоть подумали о том, что как раз из-за вас не спешат современные женщины выйти замуж?!..

Я, конечно, не скажу за всю Одессу (ой, пардон! За всю Молдову), но пошли нынче мужчины инфантильные, слабые, думающие только о себе. Вы вот послушайте, о чем они рассуждают и кого винят в собственных неудачах. Да кого угодно, но не себя!

Детей не планируют, заботиться о женщинах не хотят, проблемы решать не собираются.  Оглянитесь вокруг, дамы, наверняка, вокруг вас они есть — эти забавные типажи!

Отрастил себе бороду, заплел косичку – и думает, что он хипстер. Да бездельник обыкновенный!

Свадебный фотограф
© PIXABAY / PublicDomainPictures
Исповедь молдавского холостяка: почему я никогда не женюсь

Или собираются в стайки с себе подобными (кому за 45) и перебегают из бара в бар в поисках студентки-дурочки. На самом деле, сгусток инфантильности.

А вот еще типаж – "казанова", эдакий ловелас, покоритель женских сердец, искуситель – а на деле исчезает после первой ночи любви. Ну, вот как его назвать?

Ладно, если собирается в компании на рыбалку, скажем, или выезжает на охоту, так нет же – его увлечение – это компьютерные игры. Классический лоботряс.

А еще есть любители пустить пыль в глаза. Они непременно появляются на публике как Санта Клаус – под звон бубенцов, в дорогой упряжке и ярком одеянии. Все эти визуальные эффекты используются для одной цели – чтобы как можно больше представительниц слабой половины человечества медленно стекли лужицами к их ботинкам.

Это впечатление, впрочем, удержать очень сложно. Так как уже на третий день знакомства женщине становится ясно, что все это чистой воды очковтирательство. Машина куплена на последние родительские сбережения, сам он живет в съемной комнате с таким же как он, одиноким пустым шкафом.

Еще один типаж – жук-навозник. Все проблемы представители этой категории, так сказать, сильной половины человечества стараются обходить стороной. Устроившись на диванчике с пультом от телевизора/игровой приставки/ телефоном и верной спутницей — бутылочкой пива, такой "мачо" спихивает все проблемы на свою женщину – маму, сожительницу или супругу. 

Влюбленная пара
© Fotolia/ Mikhail_kayl
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И дело не только в готовке, уборке, походам за покупками. На плечи этой самой на минуточку хрупкой женщины ложится ремонт — от сломанной дверной ручки до решения проблемы с автомобилем и квартиры. Ей же придется решать все финансовые вопросы, где перезанять, как протянуть до зарплаты, ну потому что не "царское это дело", да и футбол по телеку идет. Проблемы с коммунальными счетами, документами –  "Дорогая, вперед на амбразуру: только ты сможешь, ты сильная и быстрее все разрулишь. А когда решишь все наши проблемы, приготовь мне на ужин чего-нибудь эдакого…".

Этот типаж мужчин не склонен к изменениям, как думают некоторые женщины. Поэтому такого спутника жизни, откровенно говоря, надо гнать в шею, что многие дамы и делают, раскусив его философию на первых порах. И тогда все проблемы этого индивида обрушиваются на его маму.

И, безусловно, все эти типажи и мой коллега, в их рядах, очень любят рассуждать о женских слабостях. Это непременно делается пренебрежительно-высокомерным тоном и обязательно с легкой долей иронии.

Тут важно не обижаться на них, а не обделенные умом женщины так и делают. Ведь надо понимать, что только таким способом эти мужчины могут продемонстрировать собственное превосходство.

Вообще, чем чаще я встречаюсь с этими заядлыми холостяками, тем больше утверждаюсь в мысли, что все эти "казановы"-самозванцы, мачо национального разлива и псевдо-герои нашего времени за разговорами о ненадобности брака скрывают собственные комплексы и несостоятельность.

Ведь чтобы завоевать ту женщину, которую они хотят, надо приложить немало усилий над совершенствованием самого себя. А это требует определенных сил, упорства и времени.

Влюбленная пара
© Fotolia/ Mikhail_kayl
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Поэтому мужчины, не обремененные силой воли и принципами, умом и чувством юмора, карьерой и самодостаточностью, предпочитают банально возвышать себя за счет принижения нас, женщин.

И еще о доступности секса и женщин в общем, к которому апеллировал мой визави. Та сладострастность, с которой коллега описывал женские грехи, выдает в нем больше теоретика в области интимных отношений, нежели практика, который без стеснения пользуется нашими слабостями.

В цифрах статистики. Сегодня, действительно, в Молдове мужчин меньше, чем женщин. Но это лишь потому, что продолжительность жизни мужчин короче. На самом деле в нашей республике мальчиков рождается больше, чем девочек: 107 мальчиков на 100 девочек. Так что, учитывая миграционный бум, недалек тот час, когда уже трудно будет спрятаться за напускным шовинизмом, а придется по примеру ваших китайских сородичей взвыть от дефицита женской ласки. 

Взвоете … Еще как взвоете!

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Как-то приехал ко мне иностранец в гости. Заходит в дом. Там чистота, порядок, все блестит.
– Какая у вас хорошая домработница! – нахваливает гость.

Секс-шоп
Flickr/ M_Max
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– Это не домработница, это жена моя так убирается! – хвастается хозяин.
Садятся за стол, обедают: на столе шикарная сервировка, множество вкусных блюд.
– Как ваш повар вкусно готовит! – не нахвалится иностранец.
– Это не повар, это моя жена так готовит, – снова говорит хозяин дома. А его дети развлекают гостей: дочь спела английскую песню, сын прочитал стихи на английском.
– Видимо, у ваших детей неплохая гувернантка? – спрашивает гость.
– А, это жена их воспитывает.
Выходят в сад, где цветут шикарные цветы.
– Где вы нашли такого замечательного садовника?
– Это моя жена выращивает, хобби у нее такое.
– Скажите, – говорит иностранец, – вот вы такой бодрый, жизнерадостный… У вас, наверное, любовница хорошая?
– Зачем любовница? У меня жена есть!
– Как?! Вы еще и спите с этой лошадью?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Однако наш колумнист хочет знать, что вы, дорогие читатели, думаете.
Ждем ваших мнений на сайте и в социальных сетях.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (292)

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Теги:
замуж, откровения, женщины, Молдова, Общество
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