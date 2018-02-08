Молдова: улица против предвыборных стратегий

До очередных парламентских выборов в Молдове еще далеко, они состоятся в ноябре. Но основные политические силы республики уже определились и со своей предвыборной тактикой и со стратегией будущей избирательной кампании.

Особенно активны оказались демократы, контролирующие парламентское большинство. Пресс-секретарь Демократической партии Молдовы Виталий Гамурарь объявил о создании девяти отраслевых политических департаментов, задача которых – теснее сотрудничать с соответствующими правительственными ведомствами.

Формирование специализированных подразделений в Демпартии направлено на то, чтобы в предвыборный период политически и идеологически "сориентировать" правительственных и иных чиновников.

Между тем, когда какой-то политической структуре удается войти в тесный неформальный контакт с чиновниками, она резко усиливает свой административный ресурс. Что и становится в итоге решающим фактором победы на выборах любого уровня.

Опыт многих стран (в том числе СССР и некоторых стран Восточной Европы) подсказывает: слияние правящих партий с государством часто становится первым шагом к превращению политических режимов этих стран в авторитарные. Похоже, и молдавский правящий класс намерен укрепить свои позиции испытанным способом, сделав ставку не на работу с избирателем, а на административный ресурс.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы сделал заявление по выборам в парламент страны

В свою очередь, социалисты и другие левые силы Молдовы, лишенные постов в исполнительной власти, напротив, вынуждены совершенствовать уличные технологии и делать ставку на протестный электорат. Самая свежая и вполне резонансная акция социалистов – подписание Декларации против объединения Молдовы с Румынией, запущенное по инициативе президента республики Игоря Додона.

Таким образом, предстоящие парламентские выборы могут стать полем борьбы не столько правых с левыми, демократов с социалистами и прорумынских партий с пророссийскими, сколько борьбой улицы и властных кабинетов.

Чьи шансы предпочтительнее – политических сил, контролирующих бюрократию, или тех, кто сможет доминировать на улицах крупнейших городов страны? Этот вопрос — ключевой для новых независимых государств постсоветского пространства, и однозначного ответа на него не существует.

Социалисты и коммунисты покинули зал заседаний парламента Молдовы>>>

Сегодня либералы и демократы Молдовы контролируют не только парламент, но также правительство и другие органы власти, включая силовые структуры и судебные органы. Этого недостаточно для победы в ситуации, когда выборы проводятся честно, но вполне достаточно, если правящий класс в ходе избирательной кампании включает на полную мощность административный ресурс.

Ключевое слово в предыдущем абзаце – "честно". Но в стране, где бюрократия третирует законно избранного президента, а во время избирательной кампании будет контролировать избирательные комиссии, силовые структуры и суды, вряд ли предстоящие выборы будут открытыми и честными.

Скорее, наоборот: шансы, что эти выборы пройдут в Молдове безупречно с правовой точки зрения, уменьшаются день ото дня.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдавские либералы в преддверии выборов предложили выйти из СНГ

Социалисты и другие левые партии и движения Молдовы, делая ставку на работу с рядовым избирателем, надеются на то, что выборы позволят оппозиции нарастить присутствие в парламенте. И эти надежды не безосновательны: ситуация в экономике и социальной сфере республики такова, что чуть ли не половина трудоспособного населения страны вынуждена искать заработки за рубежом.

С другой стороны, а что конкретно может противопоставить нищая улица поддерживаемой богатым Евросоюзом бюрократии? Тем более в ситуации, когда в стране происходит монополизация не только управленческой сферы, но и средств массовой информации.

В начале года, напомню, прозападные политики Молдовы, приняли решение, связанное с ограничением права граждан РМ на свободный доступ к информации. В обход действующего президента в парламенте был подписан закон, запрещающий ретрансляцию в Молдове информационных и некоторых иных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в числе которых – Россия). Тем самым была нарушена статья 32 Конституции страны, гарантирующая гражданам РМ "свободу публичного выражения посредством слова, изображения или иными возможными способами".

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Понятно, что закон этот направлен не только против России и русскоязычных граждан Молдовы (более половины жителей республики смотрят передачи российских телеканалов), но и против политической оппозиции, стремящейся к расширению контактов с РФ и Евразийским экономическим союзом. Ведь русский язык – не просто второй по распространенности язык в стране после молдавского; он традиционно выступает в Молдове как язык межнационального общения, то есть как язык улицы. А значит, станет рабочим языком оппозиции в ходе приближающихся парламентских выборов.

Словом, демократы и либералы атакуют, левые с разной степенью активности обороняются. И с учетом сложности и судьбоносности для Молдовы текущего года, предвыборная кампания грозит превратиться в холодную гражданскую битву.

Нарастания гражданского противостояния в Молдове, возможно, и не произошло бы, будь она процветающей в экономическом смысле страной. Тогда все её успехи и достижения можно было бы приписать действующей власти. Но Молдова – все более нищающая и зависимая от ЕС и НАТО республика, теряющая последние признаки национального суверенитета и самобытности. Вот почему контроль за административным ресурсом и надзор за СМИ становятся важнейшими факторами возможной победы демократов на предстоящих. парламентских выборах, но, полагаю, не стопроцентной гарантией этой победы – пока в своем волеизъявлении свободна молдавская улица.

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